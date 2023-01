López Obrador minimiza el conflicto entre taxistas y Uber en Quintana Roo

Más denuncias en Cancún por parte de usuarios

Dice el Presidente que se trata de una campaña con tintes políticos

Cancún.— Si bien el conflicto entre taxistas y conductores de la plataforma Uber es para la mayoría de los ciudadanos en Cancún un asunto que ha escalado considerablemente en el último mes, ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el problema no vaya a ser resuelto e incluso, aseguró que se trataba de una campaña exagerada con tintes políticos.

Mientras tanto, son incontables las denuncias por parte de ciudadanos, turistas y de los propios conductores de Uber, quienes han sido víctimas de amenazas, golpes y extorsiones, en el marco de su esfuerzo por entrar a laborar en la entidad.

Durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador aseguró que la gobernadora Mara Lezama, ya está atendiendo el asunto, asegurando que los pasajeros que llegan al estado pueden salir del aeropuerto e ingresar sin ningún problema, esto tras los cierres de vialidades ocurridos esta semana, provocados por las manifestaciones taxistas.

“Ella (Mara Lezama) informó que están atendiendo este problema que hubo en efecto un paro de medio día, 3, 4 horas, y que aun cuando haya esta confrontación, se garantiza que los turistas y los que utilizan el aeropuerto, puedan entrar y salir. Es lo que ella nos informó el día de ayer (martes)”, declaró el Presidente.

Asimismo, negó que el problema sea creciente, debido a la atención que el Gobierno del Estado de Quintana Roo se encuentra dando a las partes involucradas, principalmente a los taxistas, quienes se niegan a la operación de la plataforma de transporte “No creo (que escalen las acciones) no tiene por qué haber problema”, sentenció.

Del mismo modo, puntualizó que se está haciendo propaganda con los videos de los taxistas protagonizando actos violentos y dijo que están exagerando el tema, “se está exagerando un poquito, debido a los videos que se han difundido en redes sociales” entre esos, uno donde una mujer extrajera quedó en medio de una agresión, mientras viajaba con menores de edad en un Uber.

Hay que recordar que, a principios de esta semana, el consulado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad a sus ciudadanos que se encuentran en Quintana Roo, debido a los hechos violentos que se han suscitado entre taxistas y Uber. Y les recomendó extremar precauciones en caso de utilizar este tipo de transporte.

La advertencia del consulado estadounidense, se dio después de la creciente ola de ataques por parte de taxistas en contra de trabajadores y usuarios de Uber y Cabify, desde la semana pasada, lo cual no ha tenido un freno, según testimonios de los afectados a través de las redes sociales.

Concesiones, en proceso de revocación

Mientras tanto, la presidenta municipal de Benito Juárez (Cancún), Ana Patricia Peralta, afirma que, tras los hechos ocurridos en las últimas semanas, ya se encuentra en proceso la revocación de algunas concesiones de socios del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, no obstante, no dijo de cuantos vehículos se trataba.

“Ya están los procesos de algunas revocaciones de concesión, claro que sí. Y se está trabajando muy de la mano. No queremos dar un número en específico, porque luego entorpece las investigaciones”, aseguró en entrevista para diversos medios de comunicación locales.

Agregó que las investigaciones no las realiza el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), sino la Fiscalía General del Estado, esto a fin de garantizar que todos los involucrados en acciones ilegales, van a tener una consecuencia por sus actos. “Las investigaciones se están llevando a cabo por parte de la fiscalía, ayer lo comentó también el fiscal. Entonces sí hay una investigación que se está llevando a cabo”, aseguró, posteriormente, destacó que el diálogo con los taxistas “siempre ha estado abierto”.

Con estas acciones, la alcaldesa señaló, que se puede asegurar que no volverá a ocurrir un bloqueo como el sufrido en la Zona Hotelera de Cancún esta semana, mismo que causó afectaciones, no solo a la movilidad de locales y turistas, sino a la actividad comercial de muchos empresarios, cuyos negocios están localizados en la zona.

“Esto segura que no se dará ningún tipo de estas situaciones, porque sabemos que nos afecta a todos, y también a ellos (los taxistas)”, dijo.

Sobre las adecuaciones a la ley de movilidad, necesarias para el ingreso en un marco legal de Uber a la entidad, destacó que las autoridades estatales ya tienen en su poder el dictamen emitido por los jueces federales, sobre el amparo ahora “Solo falta que los diputados hagan las adecuaciones correspondientes, porque el servicio de Uber tiene que entrar en un proceso de regularización”, finalizó.

Descartan bloqueos en Playa

Por otro lado, el secretario general del Sindicato de Taxistas Lázaro Cárdenas del Río, en Playa del Carmen, descartó que tengan entre sus planes realizar bloqueos carreteros con el fin de sumarse a la exigencia de que la empresa de transporte privado Uber no opere en la entidad.

Luis Herrera Quian asegura que los ciudadanos son “los menos culpables’” de este problema, por lo que aseguró “este sindicato no comparte esas formas”, dijo, en referencia al bloqueo que llevaron a cabo varios taxistas en los dos accesos a la zona hotelera de Cancún, esta semana.

“No está en nuestros planes. Estamos seguros que esa no es la vía para resolver nuestros problemas que hoy aquejan al transporte público del estado, y en consecuencia no lo haremos. Definitivamente, creo que los menos culpables en esta situación es la sociedad. No son las formas”, insistió.

No obstante, si se dijo confiado de que las autoridades correspondientes tomen las medidas necesarias para evitar que conductores de Uber operen, sin estar regulados, pues su preocupación es que no haya igualdad de condiciones en esta competencia por los pasajeros en el estado.

“Insisto, no estamos de acuerdo. No compartimos las cuestiones que los taxistas llegaron a hacer ayer [en Cancún]. No las vamos a repetir aquí en Solidaridad, pero también esperamos que las autoridades hagan los que les toca para impedir que estas unidades [de Uber] operen de manera irregular”, enfatizó.

Sobre el video que fue publicado en redes sociales, donde se capta a varios taxistas de este sindicato acorralando y amenazando a un conductor, dejando a dos personas en el hotel Vidanta, Herrera Quian declaró que no ha visto el testimonio y que se encuentra al margen del incidente, y justificó diciendo que “el tema del pirataje es un tema añejo, que no surgió con el amparo federal. Desde luego que esto no justifica que se le cierre la circulación a nadie. Vamos a analizar y revisar (los videos), si hay quejas de los interesados, si hay una denuncia dentro de los órganos competentes, y si es así, tomaremos las acciones necesarias”, concluyó.