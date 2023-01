Titular de la CNDH culpa al pasado, pero legisladores reprochan su apego a la 4T

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

En la última sesión de la Comisión Permanente en el actual receso legislativo, en un horario vespertino muy adecuado para evitarle incomodidades, pero ante acusaciones de los legisladores de no cumplir con sus responsabilidades y de actuar como militante de Morena y no como defensora de los ciudadanos, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, presentó su informe anual de labores y muy al estilo de la llamada Cuarta Transformación responsabilizó de problemas a los gobiernos anteriores del país, presumió la austeridad y propuso como salida simplemente desaparecer a ese organismo y transformarlo en una Defensoría del Pueblo.

“Cuando dijimos que llegamos a la CNDH a transformarla para defender al pueblo, no fue retórica discursiva, sino un compromiso y la reafirmación de una vocación. Estando ya a mitad del camino es preciso hacer un balance y puedo decirles después de tres años de profundos cambios en actitudes y procedimientos, que la CNDH es hoy realmente la defensoría del pueblo que desde hace tiempo reclamaban las y los mexicanos.

“Hasta que nosotros llegamos se cuestionaba el exceso de gasto y los pocos resultados, que no había el suficiente número de recomendaciones, que no se atendían las violaciones graves a derechos humanos, que no se visibilizaban los casos de tortura, hoy todo eso quedó atrás, estamos consolidando una nueva institución con nuevas y mejores reglas donde no caben los dispendios, los excesos, las acciones de escenografía y las agendas políticas negociadas que las definan, que las definían, perdón”, presumió en su exposición inicial la titular de la CNDH.

Pero de inmediato la vino la andanada contraria.

De inicio, el senador del Grupo Independiente, el ex presidente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, recordó la censurada elección de Piedra Ibarra, por lo cual organismos defensores de los derechos elementales pidieron a la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos quitarle el estatus A a nuestra Comisión Nacional, por considerar que esa elección “incumplió los requisitos esenciales” y advirtió sobre “la falta de independencia de la actual titular de la Comisión Nacional y sobre la poca legitimidad del proceso bajo el cual se dio su designación en el Senado”.

El legislador agregó que “frente a las coyunturas, frente a las cuestiones cruciales en el ámbito nacional, como la militarización, la Comisión Nacional, nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos ha estado ausente, mención especial merece su omisión de impugnar las reformas de la Ley de la Guardia Nacional que implicaron la adscripción de esa corporación, la Guardia Nacional, a la Sedena.

Madero censuró también la recomendación de la CNDH contra el Instituto Nacional Electoral (INE), la cual descalificaron los propios integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión.

Finalmente, en relación con un mensaje publicitario de la propia CNDH, donde supuestamente se entrevista a gente del pueblo que dice desconocer o saber muy poco de las funciones de ese organismo, Madero Muñoz remató:

“¿Sabes qué hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Sinceramente sí, ha abdicado de su función y ha renunciado a su autonomía”.

La CNDH se ha corrompido, denunció la bancada del PRD

“Lo que las y los mexicanos reclaman, es conocer el verdadero estatus de México respecto a sus derechos humanos y no vanagloriarse falsamente de una institución que en los últimos años se ha corrompido y se ha vuelto servil frente a los designios presidenciales”, manifestó la diputada del Elizabeth Pérez Valdez, al fijar la posición del PRD.

“Cuán lejos ha quedado la CNDH del legado de Rosario Ibarra”, sostuvo la legisladora, al recordar a la madre de la actual presidenta de la CNDH. Recordó que la fallecida luchadora social, que llegó a ser candidata presidencial, “conocía y defendía la esencia de la lucha civil, del dolor y del sufrimiento, la sororidad y la hermandad frente a las injusticias. Pero no se preocupe, nosotros y nosotras tenemos otros datos que le refrescarán la memoria y le ayudarán a recordar las omisiones que busca encubrir, añadió en directa referencia a Piedra Ibarra.

Luego, la legisladora recordó que en México hay más de cien mil desaparecidos, sin que hubiera un pronunciamiento de la CNDH, por lo que le pidió a la titular de ese organismo: “Informe con la verdad y deje de fingir que se está intentando, mientras los únicos responsables son ustedes. Dejen de excusarse culpando a gobiernos anteriores, sin asumir la crisis existente de la cual sí son responsables al colocar funcionarias y funcionarios sin compromiso y con experiencia en certificaciones de yoga de la risa y que lo único que buscan es protagonizar y utilizar las instituciones como escaparates para candidatearse, hoy, las corcholatas”.

“Lamentamos que la CNDH se haya negado a reconocer la prioridad de principios de derechos humanos ante las diversas reformas y decretos que han dado labores que no le corresponden al Ejército y a la Marina, cuyo objetivo muy importante y muy loable es la defensa de la soberanía nacional”, expresó la senadora y ex candidata presidencial Patricia Mercado Castro, al exponer la posición de MC, que se quejó de la militarización del país y los excesos en la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, procedimiento que “criminaliza la pobreza, porque afecta especialmente a quienes menos oportunidades tienen para contar con acceso a la justicia y porque permite la reproducción de los círculos de violencia en las comunidades.

“¿Qué acciones está tomando la comisión para evitar el uso indiscriminado de la prisión preventiva oficiosa y fortalecer procesos penales apegados a derecho?”, preguntó la legisladora a la presidenta de la CNDH.

En defensa de Piedra Ibarra, el diputado Jesús Fernando García Hernández, de partido satélite de Morena, el PT, manifestó que la actual presidenta y los servidores públicos que prestan sus servicios en la comisión tienen un verdadero compromiso en la defensa de los derechos humanos de todos los mexicanos, pero más que destacar la labor de esa institución, se dedicó a exaltar las acciones del gobierno federal.

Sostuvo que su partido ha sido pieza sustantiva de la Cuarta Transformación, por lo que acompaña las acciones y políticas sociales que se han implementado desde el gobierno federal, como son los programas sociales para atender a las personas adultas mayores y a la juventud para que pueda alcanzar sus metas y objetivos y destacó que a esas acciones y políticas en materia de seguridad pública se les da seguimiento desde la CNDH.

García Hernández también expuso que hay funcionarios que no han entendido el movimiento de la Cuarta Transformación emprendido desde la presidencia de la República. Es por ello, dijo, que en el pasado se dieron actos de represión y asesinatos de luchadores sociales de sectores como el ferrocarrilero, el médico y el estudiantil.

Después de este intento de defensa, vino nueva embestida, a cargo de la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, por el grupo del PAN:

“Usted no viene aquí, presidenta, como la defensora de una institución que tiene el alto cometido de velar por el respeto incondicional de los derechos humanos de todas y todos por igual. Usted viene aquí como la promotora de las ideas de una sola persona que es quien manda hoy en tan noble comisión.

“El resultado de su sumisión incondicional está a la vista de todas y todos. Hoy tenemos una comisión que calla cuando debe pronunciarse abiertamente sobre violaciones graves a los derechos humanos, que alza la voz en temas que caen, incluso, fuera del ámbito de su competencia, como la materia electoral. Día a día la ciudadanía vive con miedo, autoridades que de forma arbitraria imponen el temor y el temor con prácticas represivas ante las cuales usted calla”.

riparcangel@hotmail.com