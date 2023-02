El cobarde de Palacio

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Para AMLO, calumniar, insultar, mentir, descalificar y dividir parecen conformar el verdadero y principal objetivo, por encima de sus programas sociales y obras emblemáticas. Es un hombre que desconoce la ética y la ciencia política. Es amante del encontronazo, la división y el encono entre los mexicanos.

AMLO no pierde el tiempo para dejar títere sin cabeza. Su última felonía fue haber arremetido contra el líder moral de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas, de quien dijo que “en política si no estás conmigo, estás en mi contra”, “es mi enemigo” “o estas con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio…”

La llegada de AMLO al poder habría sido imposible sin la apertura democrática que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas le imprimió a la vida política nacional del México actual. AMLO jamás debió llegar a convertirse en el jefe de las instituciones nacionales cuando previamente había declarado que “al diablo con las instituciones” y “que no me salgan con que la ley es la ley”.

El hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, convirtió a AMLO en un mercenario del poder creyendo ilusamente que era un demócrata, cuando en realidad se convertiría en el bufón de Palacio, en el peor accidente político de la historia moderna del país.

No se puede concebir al PRD sin Cuauhtémoc Cárdenas, ni tampoco al engendro llamado Morena, que ha dado sobradas muestras de no estar apto para ejercer el gran poder político azteca.

¿Cuál fue el pecado del ingeniero Cárdenas? Bueno, pues haber firmado o participado en un mamotreto titulado Punto de Partida en el que intelectuales, politólogos y ex candidatos presidenciales proponen muchas cosas pero las lanzaron al aire y la pirotecnia le hizo mucho daño a López Obrador.

Sin duda, que la gente que tiene memoria histórica no olvidará la felonía de López Obrador. Hay suficiente tela de donde cortar para que al final, AMLO responda en algún tribunal mexicano o internacional como un “traidor a la patria”.

El ilustre general José de San Martín solía decir “robar es delito, pero arruinar al país es traición a la patria”.

La próxima elección federal será una elección de Estado. AMLO está fúrico y será capaz de hacer cualquier tropelía para perpetuar en el poder a alguna de sus “corcholatas”.

Muy notoria fue la acción de burla y enojo cuando un periodista veracruzano le pidió hace una semana una entrevista. Él lo mandó a las catacumbas del poder y al final el comunicador le asestaría un puyazo de no me olvides. “Sabemos que no somos la mamá de “El Chapo”, pero queremos dialogar con usted”. ¡Ardió troya! Un político que pierde tan fácilmente los estribos, no es político, en un mercenario del poder.

En la actual campaña electoral veremos la más feroz guerra sucia porque el bufón de Palacio Nacional no conoce de escrúpulos y eso, no abona en nada a la salud de la República.

