Ebrard se lanza contra Martha Bárcena por críticas a política migratoria con EU

“Es rencorosa, ingrata y obsesiva”

La diplomática desmiente al canciller sobre que ella aceptó el acuerdo de “Tercer País Seguro”

En la conferencia mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, acusó a la ex representante diplomática de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, a quien acusó de ser ingrata, rencorosa y obsesiva, pues afirmó, todos los días se ha dedicado a difamarlo y atacarlo entorno a las relaciones migratorias que México tuvo en el gobierno de Donald Trump.

“La ex embajadora se ha dedicado, desde que dejó su encargo, a calumniarme en todos lados en los que ha podido, es un rencor obsesivo diría yo, su gran objetivo no es la verdad, es ver cómo me hace daño todos los días”, lanzó el funcionario federal desde Palacio Nacional.

Hace unos días, en entrevista para Univisión, Bárcena acusó a Marcelo Ebrard de pactar en secreto con Trump y su administración la implementación del programa “Quédate en México” y que durante todo el tiempo que ejerció como representante diplomática, el gobierno de López Obrador la engañó.

“Hay que ver cuáles eran las ambiciones personales de Ebrard, porque para él, y creo que ahorita la realidad nos los demuestra, lo único importante ha sido el ser el candidato a la presidencia y convertirse en presidente. Y todas las demás decisiones estaban sujetas a esa, a esa ambición personal”, expuso la ex embajadora en dicha entrevista.

Sobre este tema, el canciller comentó que durante el gobierno de Trump se trató de imponer a México el tratado del “Tercer País Seguro” por diversas formas intimidatorias, como la imposición de aranceles comerciales, lo cual López Obrador no aceptó.

Al contrario, señaló, Bárcena habría pactado la implementación de la política del “Tercer País Seguro” si se pagaba a México por los migrantes que recibía, tal y como suscribió el gobierno turco con la Unión Europea, lo que desencadenó la desconfianza hacia la exdiplomática, refirió Ebrard.

“Nunca hubo una decisión que yo tomara sin consultarle al presidente, no sería canciller ahorita, pero también se lo informamos al Senado.

“Ella, en cambio, ya les había dicho, nunca le tuve confianza a ella por eso y qué bueno que no se la tuve porque ve lo que está diciendo ahorita y la ingratitud con el gobierno que la nombró embajadora en Washington, la embajada más importante de México, ya les había dicho ella que sí al tratado este (Tercer País Seguro) siempre y cuando fuera como en Turquía”, acusó.

AMLO la tachó de servir a intereses conservadores

En su intervención, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Martha Bárcena no pertenece más a su gobierno y la tachó de servir a los intereses conservadores que sólo buscan atacar a su administración.

El primer mandatario acusó a su ex embajadora en Estados Unidos de estar ya en “el bloque conservador”, y advirtió “que cada quien es responsable de su actos y la historia nos juzgará”.

A pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que no se arrepiente de haberla nombrado embajadora en Washington, pues señaló que cada quien es libre de tomar un camino, y que es “muchísimo mejor que la simulación, que la hipocresía”.

Martha Bárcena niega haber aceptado acuerdo

Luego de las declaraciones de Ebrard en la conferencia matutina del presidente, la exembajadora replicó en su cuenta de Twitter que ella dijo la verdad y desmintió al canciller sobre que ella aceptó el acuerdo del “Tercer País Seguro”.

“Nunca acepté el acuerdo de tercer país seguro. @m_ebrard miente. En el Departamento de Estado en junio de 2019 fui yo quien paré la negociación que los estadounidenses querían imponernos. La mentira es el único recurso de Ebrard”, posteó.

Tras los señalamientos de Ebrard, Bárcena escribió: “Ni calumnia, ni rencor, ni ingratitud”. Y agregó: “Como dice el presidente no es falta de respeto ni rijoso decir la verdad. Y yo dije la verdad respecto a Quédate en México”.