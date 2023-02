“Café amor” cautiva y conmueve con una historia contada por Drags

En el Foro 37 Teatro Boutique

La comedia de Jesús Escamilla está a cargo de producciones Durán

Arturo Arellano

“Café amor” es una puesta en escena del autor Jesús Escamilla, quien dejó en manos de la Producciones Durán la tarea de llevar al escenario del Foro 37 Teatro Boutique su historia, que, sin duda cautiva con la espectacularidad de los drags, pero también conmueve con el mensaje final que se lleva el espectador.

La puesta en escena se estrena el próximo 25 de febrero y se mantendrá en cartelera tanto como el público lo permita, pues a decir del Productor Axel Durán solo el público tiene la última palabra y en entrevista para DIARIO IMAGEN nos contó lo que les tienen preparado “La idea de Durán producciones es visibilizar el movimiento Drag pero fuera de los antros, porque estamos muy conocidos en esas redes, en La más Draga, en Ru Paul, pero que es esto y que potencial tenemos en el teatro, que uso se le puede dar a todas esta espectacularidad, las pelucas, el maquillaje y con una buena historia”.

Asimismo, aclara que esta obra es para todo el público y no solo la comunidad LGBT “si es para mayores de 18 años, pero es para cualquier persona, no solo para la comunidad, nos ha tocado que van señoras mayores y se quedan asombradas de lo que podemos hacer en el escenario. Además, es una comedia, son tres solteras buscando el amor a través de redes sociales, pero trae desastrosas consecuencias, no encuentras lo que buscas y al final, la idea es que encuentres el amor en ti mismo, ese es el mensaje para mujeres y hombres, hay que encontrar primero el amor propio”.

En este marco, no dejan de lado los tintes de cabaret “incluimos un pequeño performance, porque al final una draga puede bailar, cantar, hacemos lipsing, van a ver todo lo que conlleva este tipo de show. En mi caso soy productor, pero también actuó en el papel de Greta, ella es una mujer de aproximadamente 40 años, divorciada y en búsqueda del amor. Es un personaje fuerte y justamente, queremos derribar estereotipos, que la gente no se deje llevar por la apariencia, por ejemplo, Greta es fuerte, pero como cualquier persona es humana, es noble”.

Axel, es un joven muy talentoso y en este caso da vida a un personaje que tiene casi el doble de su edad real “Todos los personajes oscilan entre los 40 y 55 años, pero son interpretados por actores entre los 20 y 28, pero esto demuestra que las dragas no tienen edad ¿Cómo hacerlo? De manera natural, una draga busca verse bien, la estética, pero los jóvenes podemos con eso, interpretando a una señora de 40, que al final de cuentas en la actualidad, las personas de 40 están en sus plenos 20”.

En su caso Axel arrancó en el medio artístico desde los 17 años, estudiando con Emma Pulido, más tarde en Monterrey conoció Dramático MX y a Jesús Escamilla, con quien arranco la aventura en el mundo Drag, pues juntos las llevaron al teatro “llevamos dos ños trabajando de hecho con Café Amor, estamos en temporada en Monterrey y en Ciudad de México simultáneamente con diferentes elencos”.

En cuanto a la dificultad de ser Drag comentó “No es nada sencillo, hay muchas cosas, es pesado desde el maquillaje, te lleva hasta tres horas, el vestuario, las fajas, hacerte la cintura de Thalía es cansado, las mallas, los tacones, mi peluca pesa cuatro kilos, es realmente agotador, pero al salir al escenario la satisfacción es muy grande, vale la pena, todo se hace ligero con la respuesta del público”.

Así, el 25 de febrero arranca la temporada en Ciudad de México “es temporada abierta, estaremos hasta que el público lo permita, ojalá que vayan a vernos todos los sábados de marzo, los de abril y hasta donde nos permitan. Sin duda se van a llevar una experiencia, porque alrededor de esta producción, todo está en esta línea, desde que llegas, hay alfombra rosa, la decoración del teatro y al final el mensaje, porque se van a reír mucho, pero también vamos a reflexionar sobre el amor, que no siempre esta en una pareja”.

Finalmente, invitó sobre todo a los varones a no tener miedo de explorar su feminidad “para nosotros ser Drag es un estilo de vida, no solo un personaje, porque desde que nos ponemos los tacones, nos maquillamos, usamos la peluca, podemos sacar esa parte femenina que todos tenemos. Muchas veces los varones lo tratan de ocultar, pero hay que quitarnos esa apariencia, liberarnos, un heterosexual puede ser drag, una mujer, un hombre, cualquier género con el que te identifiques, puedes ser drag”.

Finalmente, invitó a todos nuestros lectores a no perderse Café Amor en el Foro 37, ubicado en la calle de Londres 37, Colonia Juárez. Los boletos están disponibles en taquilla y en boletopolis.com