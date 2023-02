Il Volo lanza en México y América Latina, “Tres voces, un alma”

A través de Epic/Sony Music

A partir del próximo 21 de marzo, el grupo comenzará el tour Il Volo Live In Concert en nuestro país (Ciudad de México, Monterrey, y Guadalajara)

Asael Grande

Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto y Piero Barone son Il Volo, el trío de tenores más célebre del classical crossover de nuestros días, lanza “Tres voces, un alma”, a través de Epic/Sony Music, exclusivamente para México y América Latina, donde también extenderán su gira mundial Il Volo Live In Concert: “somos italianos y, estar aquí, en la otra parte de mundo, tener ese cariño, es una de las emociones más grandes, nos hace muy felices estar de gira con este nuevo proyecto musical, y estamos muy felices”, expresó, Gianluca Ginoble, durante la conferencia de prensa que sostuvieron con la prensa mexicana.

Disponible esta semana a través de todas las plataformas digitales y con grandes clásicos de la balada romántica que han trascendido a generaciones, “Tres voces, un alma” incluye el sencillo “Tan enamorados”, en colaboración con el ícono romántico Ricardo Montaner, canción de origen italiano (“Per noi innamorati”) y que se convirtiera en un éxito internacional con el astro latinoamericano: “no podemos vivir sin música, no puedes parar pensando en lo que estás trabajando, estuvimos de vacaciones, hemos estado grabando el álbum, somos muy privilegiados porque, estamos haciendo lo que amamos, tenemos que agradecer a nuestros fans, son catorce años de amor, y hemos recibido mucho apoyo de todo el mundo, y regresar de gira, después de cuatro años es una cosa muy importante para nosotros, y por eso hemos grabado éste álbum de clásicos de Latinomérica, algo especial que los italianos hacen a sus fans”, dijo, Ignazio Boschetto.

Producido por Mariano Pérez, experimentado creador de grandes éxitos del pop y la balada, “Tres voces, un alma”, además de recuperar hits de la memoria colectiva del público adulto contemporáneo, también está trayendo este oasis musical, de nuevas versiones, a generaciones emergentes: “el secreto para mantener el éxito es ser humildes, aceptar que somos una grande familia, sabemos que la fuerza es el trío, porque, la música cambia, hay una evolución constante, nuestra fuerza es la personalidad, sabemos que es cuando cantamos juntos”, agregó, Gianluca Ginoble.

De igual forma, se trata del legado de grandes compositores e intérpretes iberoamericanos, desde Julio Iglesias, Roberto Carlos, Luis Miguel, José José, Juan Carlos Calderón, y Alejandro Jaén, entre otros, hasta Carlos Rivera y Leonel García, pasando por el legendario José Alfredo Jiménez: “tenemos una gran conexión entre la música latinoamericana, mexicana, con la música italiana y nuestras voces; cuando tuvimos la oportunidad de hacer un homenaje al maestro, José José en los Latin Billboard, descubrimos una canción que se llama ‘El triste’, y cuando la cantamos por primera vez, son canciones muy familiares a lo que cantamos, como ‘O sole mio’, ‘Il Mondo’, y todas esos temass que hacen parte de la música italiana, y no fue difícil cantar un mariachi y todas esas melodías mexicanas y latinoamericanas, y por eso, cada vez que grabamos un álbum internacional, siempre, hacemos la versión en español para esos países porque, la música nos une”, comentó, Piero Barone, quien, respecto a la gira Il Volo Live In Concert (Ciudad de México, Monterrey, y Guadalajara, serán las ciudades en las que se llevarán a cabo los conciertos con fechas programadas para el 21 de marzo en el Auditorio Nacional, el 23 de marzo en la Arena Monterrey, y el 24 de marzo en el Auditorio Telmex, en la perla tapatía), destacó la importancia del Auditorio Nacional: “es un escenario muy bello; vamos a cantar en esta gira, a dedicar un momento, a cantar algunas canciones, para hacer un homenaje a José José, con La nave del olvido, El triste, y No me digas que te vas, en un momento muy especial”, finalizó, Ginoble.

Con un espectacular diseño de producción y arreglos musicales, Il Volo deja ver, con sus increíbles voces y fuerza interpretativa, el amor que siente por la música en español. Todo esto con un sonido que fusiona el pop, la esencia latinoamericana de la balada y a su vez el carácter contemporáneo e internacional del classical crossover del trío que, a lo largo de 15 años en los escenarios, ha enamorado al público de todo el planeta.

Especialmente para México, Gianluca, Ignazio y Piero grabaron en un Medley, los temas “Ella” y” Si nos dejan”, contando con la colaboración del prestigiado Mariachi Gama 1000.