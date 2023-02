Pandora y Flans provocan salto a la nostalgia con sus mejores éxitos

El Auditorio Nacional, sede de la increíble fiesta

Conmocionan con su “Inesperado Tour”

Este concierto no solo revivió el pasado, si no que revivió las situaciones del presente

Tras varios exitosos shows de la gira “Inesperado Tour”, llegaron a la Ciudad de México las agrupaciones Pandora y Flans, para conmocionar a sus fans con el gran espectáculo que presentaron en el Auditorio Nacional ante 10 mil seguidores.

Después de su amplia trayectoria e incontables giras, la emoción que provocan al público sigue avivándose cada día más, pues el ambiente se sentía mejor que nunca, con los fans organizando desde antes de la salida de las cantantes grandes olas que recorrían de un lado al otro del recinto, sentimiento que claramente es bilateral, pues las artistas en repetidas ocasiones, durante el concierto se les pudo observar limpiándose las lágrimas del rostro, por la recepción de su gente.

El espectáculo comenzó en punto de las 21 horas con una mezcla de las canciones “Me gusta ser sonrisa” y “Cuando tú no estás”, con la que las intérpretes lucieron una imagen elegante, pero festiva con ropa negra y detalles en color plateado, así nos regalaron una noche llena de brillantes recuerdos, al mismo tiempo que generaban el recuerdo de lo que sería uno de los conciertos más grandiosos de su historia.

“Esta noche nos vamos a echar un clavado en la nostalgia, al desmadre de nuestra juventud. Nos vamos a echar un clavado a pensar, sentir y volver a ser esos chavos a los que realmente no nos importaba nada”, fueron las palabras de la cantante Mimi, en las cuales no solo les adelantaba un poco de lo que vivirían a través de la música, si no que les extendía una invitación a los presentes para que recordaran por medio de estos clásicos de los 80’s su juventud.

Este fue el discurso de Mimi, previo a interpretar la canción de “Alma gemela” con la cual dieron por concluido el primer bloque que correspondió a los éxitos de Flans, y continuaron con el set list que correspondía a los temas de Pandora, comenzando por “No puedo dejar de pensar en ti”, canción a en la que Pandora y Flans se fusionaron en el escenario.

Maite, durante la presentación dio un discurso en el cual aprovechó para agradecer a su público “este tour que lejos de ser una hermosa unión de unos grupos ochenteros, es una bella historia gracias a ustedes, porque sin ustedes esto es inútil, ojalá hayan venido cómodos porque aquí se baila, canta y llora”, palabras seguidas de otra mezcla musical de canciones como “Ojalá”, “Alguien llena mi lugar” y “La usurpadora”.

Este concierto no solo revivió el pasado, si no que aprovechó las situaciones del presente, pues se hizo mención previo a la interpretación de la canción “Finge que no” una dedicatoria para todas las mujeres presentes y junto con esto un agradecimiento de Mimi para Shakira quien canalizó las emociones que le provocó una infidelidad en una pieza musical “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” y agregó que se consiguen dos de 25, lo que provocó una gran ovación de las mujeres del público.

A punto de llegar la medianoche comenzó la recta final del concierto de Flans y Pandora el cual fue cerrado con los exitosos temas de “Las mil y una noches”, “No controles” y “Con tu amor”, dejando a la gente de la Ciudad de México maravillada de tan agradable presentación.

TUVIERON DE INVITADO A JESÚS NAVARRO, DE REIK El concierto de su “Inesperado Tour 2023” contó con la presencia del cantautor Jesús Navarro, de Reik, junto a quien interpretaron el tema Creo en ti.