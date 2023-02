Ana Bárbara llevará su “Bandidos Tour” al Auditorio Nacional

El próximo 4 de marzo

Estrena canción que grabó junto a Vicente Fernández

Asael Grande

Ana Bárbara regresará de nueva cuenta, en solitario, al escenario del Auditorio Nacional, el próximo 4 de marzo con su “Bandidos Tour”, en el que interpretará lo más importante de toda su carrera musical en una noche con orquesta, mariachi y banda, así como nuevas canciones de su álbum, “Las que más amo”, en lo que será una noche inolvidable.

“Bandidos Tour conforma estos veinte años de tradición bandida porque, justo este veinte, veintitrés, se cumplen veinte años de la salida de Bandido, entonces, de alguna manera, acordamos en el equipo que este tour tenía que llamarse así, porque lo amerita la canción, que ha trascendido de generación en generación, es un honor para mí que los chavos jóvenes, la estén cantando y bailando, tener a gente nueva es un orgullo, y para este nuevo show están todos invitados, la última parada es el tres de marzo en Monterrey, y en Guadalajara, celebrando a las mamás, diez de mayo, con Paquita la del Barrio, y la Sonora; y estamos estrenando ‘La jugada’(en colaboración con Vicente Fernández), , y es un gran sueño de mi vida”, dijo la intérprete y compositora de temas como “La Trampa”, “Lo busque”, “Bandido”, “Loca”, “Cómo me haces falta” “Que poca” y muchas serán parte de esta gran velada de gala en la que todo el público disfrutará de sus grandes éxitos.

Respecto a sus canciones, Ana Bárbara compartió: “yo escribo mis canciones, desde que estaba en la secundaria, le hago caso a mi alma, a lo que yo siento y percibo, y ahora, a todo le estoy haciendo caso, nada deshecho, y escribo lo que siento; ‘La jugada’ sonará en el Auditorio, no será fácil para mí cantarla; el siguiente año voy a cumplir treinta años de carrera, he sido una mujer afortunada, canto desde niña, con mi hermana, desde los once años subo al escenario”.

Cantante que ha incursionado en el género regional mexicano durante 30 años, y quien ha publicado decenas sencillos oficiales, compuesto más de 60 canciones y realizado presentaciones en varios países, adelantó lo que vendrá para su noche en el Auditorio Nacional, día en la que también se dejarán escuchar “Solos”, “Tu ingratitud”, “Nada”, “No lloraré” y “No es brujería”: “será un encuentro con mis fans, será el cúmulo de muchísimo trabajo, de mucho esfuerzo, de muchos miedos, será un concierto muy especial los veinte años de Bandido, sonarán todas las cumbias, todas las rancheras, todas las baladas, y habrá cosas nuevas, unas novedades y sorpresas especiales para esta gira, en este tributo para el público que nos ha apoyado estos treinta años de carrera”.

En la extensa carrera de Ana Bárbara, destacan la obtención del premio Grammy Latino en el año 2005 y haber sido nominada al Grammy en el año 2006; tener una estrella en el Paseo de la fama de Las Vegas (develada en el año 2016), así como ser referente femenino de su género al colocar más de 40 temas en diversos charts de popularidad de Billboard en los Estados Unidos, marcar con su estilo la época del apogeo del movimiento grupero a finales del siglo xx, y convertirse en una personalidad mediática del espectáculo mexicano.se ha mantenido en una destacada posición en el ámbito grupero-regional de las tres últimas décadas.

