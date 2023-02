Volqueteros de Tulum se suman a trabajos en las obras federales

Tras acuerdo con la Sedena

Apoyarán en construcción del aeropuerto de Felipe Carrillo Puerto y del Tren Maya

Tulum.– Después de sostener diversas mesas de negociación, los representantes de los volqueteros de Tulum lograron llegar a un acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a fin de sumarse a los trabajos en obras del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto y el Tren Maya.

Asimismo, adelantaron que ya acordaron fijar una tarifa por el servicio que se brindará de forma exclusiva para este par de construcciones, que en el caso del Tren Maya debe ser entregada a finales de este 2023.

El representante del Sindicato de Volqueteros José Quian Chan en Tulum, Alfredo Solís Durán, dio a conocer que después del bloqueo que realizaron en las obras mencionadas, el pasado 25 de enero, sostuvieron la primera de varias reuniones con personal de la Sedena, para lograr un acuerdo en que ambas partes resultaran beneficiadas.

Y si bien no se aclaró el monto acordado por los trabajos, el líder gremial enfatizó que la tarifa fijada complació tanto a la Sedena como a los sindicatos locales y que no se va a permitir la operación de volquetes de otros estados del país, quienes ya no operan en estas obras, desde hace casi un mes.

“Llegamos al acuerdo, más que nada, por las tarifas, y para que ellos no permitieran ningún camión. Todo se está moviendo a través de los sindicatos locales, los cinco que somos de Tulum, y nos están pagando lo acordado sin ningún problema”, explicó.

Solís Durán destaca que todos los sindicatos locales vigilaran de cerca el cumplimiento de los acuerdos a fin de que no se pase por alto ninguno, tanto en el nuevo aeropuerto, como en el tramo del Tren Maya que va de Tulum a Playa del Carmen.

Hay que recordar que el bloqueo efectuado el mes pasado fue principalmente por la llegada de varios camiones de carga provenientes de Campeche, cuando el acuerdo era priorizar la mano de obra y maquinaria dispuesta directamente en Quintana Roo.

En este marco, se informó que los volqueteros de Tulum se van a sumar de forma inmediata a los trabajos que implican el traslado de materiales entre otros, y no solo en renta de maquinaria como se había previsto anteriormente.

Denuncian daños en casas por Tren Maya

Los dueños de 40 viviendas en la comunidad de El Ideal, en el municipio de Lázaro Cárdenas, denunciaron que sus inmuebles presentan daños en techos o paredes, como consecuencia directa de las explosiones que se han realizado para los cimientos de la construcción del Tren Maya.

Los afectados aseguran que, hasta ahora, ningún encargado del proyecto se ha pronunciado ante las denuncias y mucho menos se han comprometido a reparar los daños en los hogares, de tal manera que ahora han amenazado con realizar movilizaciones, hasta que sean escuchados.

El presidente del comisariado ejidal de El Ideal, quien responde al nombre de Andrés Cupul Canché, hizo un llamado a los directivos de ICA, empresa concesionada para estos trabajos, para que busquen alternativas de solución, porque a causa de las explosiones ya se cuentan por lo menos cuatro decenas de inmuebles afectados.

“Tenemos pruebas contundentes de las casas afectadas y hay desconfianza de parte de estas familias, porque saben que este año deben concluir los trabajos del Tren Maya y temen que no reparen sus viviendas”, explicó.

Cupul Canché prevé que de no obtener respuestas satisfactorias, los ejidatarios podrían bloquear los trabajos, pues afirman que no pueden seguir siendo ignorados por el ICA, ya que solo les han dicho que “notificarán a Fonatur”, y hasta ahora nada a su favor ha sucedido.

Finalmente llamó a la subdelegada, Guadalupe Pool Ku, para que intente lograr algún acuerdo, a fin de que se reparen las viviendas, que finalmente, se tratan del patrimonio de los ciudadanos.