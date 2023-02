La Arena Ciudad de México celebra 11 años de éxito en éxito

Con una construcción de: 257,981 m2 y reuniendo a más de 17 millones 600 mil espectadores, la Arena Ciudad de México se consolida como el recinto plurifuncional con mayor tecnología a nivel mundial, es decir, que está a la vanguardia para ofrecer todo tipo de espectáculos desde conciertos, pasando por eventos deportivos, hasta conferencias y encuentros.

La Arena CDMX se encuentra en una ubicación estratégica y accesible para los habitantes de la Ciudad de México y área conurbada: además cuenta con una estructura similar al Coloso de Neroìn, pues el Coliseo de Azcapotzalco asegura la mejor isoìptica desde cualquier parte del recinto, logrando una experiencia 360 grados para el visitante.

Dante Guillén, relaciones públicas y mercadólogo especializado en espectáculos en vivo, quien actualmente es Director de Zignia Live, platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN, “estamos muy contentos, es un recinto con mucha magia, mucha versatilidad, para cualquier tipo de artista que se presente, desde jaripeo, pista de hielo, concierto tradicional, centro de eventos culturales y deportivos, creo que la Arena está marcando un precedente importante a la industria”.

Asimismo, aseguró que en estos 11 años “el crecimiento en la Arena Ciudad de México ha sido constante, afortunadamente somos una empresa que siempre busca lo mejor para el espectador, de modo que se le da mantenimiento detallado año con año al recinto, para que no se dañe y este en óptimas condiciones para todos los conciertos. Hemos avanzado mucho para dar acústica, visibilidad, comodidad en accesos para que disfruten toda la experiencia. Se trata de un lugar cerrado con una acústica perfecta y muy pocos pueden presumirlo, nosotros estamos esforzándonos para seguir en la misma calidad”.

Y se dijo agradecido con el público “con la gente que compra su boleto, va y disfruta de su concierto, por ustedes seguimos adelante, nos enfocamos mucho también en la seguridad, estacionamiento, que sea gratis para el público con eso demuestras la atención al espectador, se da un gran festejo en cada espectáculo y la gente es la protagonista. Por ello buscamos alternativas para que tengan una experiencia 360, no solo la producción y el artista, hay que preocuparnos por el público, no pudiéramos avanzar un año más con la Arena sin la gente”.

Jay Wheeler por primera vez en México

Celebró que han recibido a más de 17 millones 600 mil espectadores “con más de 1 mil 430 eventos realizados desde aquel 25 de febrero de 2012 con Luis Miguel, y hemos pasado por una enorme cantidad de grandes talentos, recientemente presentamos a Super Junior que fue una locura, es una carrera muy amplia en 11 años”.

Y a este talento agregó la presencia de otros artistas como: Carlos Santana, Pit Bull, Ricardo Arjona, Maroon 5, James, Linkin Park, Kean, Scorpions, Smashing Pumpkins, Def Leppard, Bryan Adams, Armin Van Buuren, Jamiroquai, Chicago, Garbage, DJ Tiesto, Dash Berlin, Andrea Bocelli, Aerosmith, Sarah Brightman, Incubus, Juan Luis Guerra, Michael Bublé, Big Time Rush, Bruno Mars, Miley Cyrus, así como Nuclear Cowboys, , Ringling Bros, NBA, Monster Jam, función de box: Juan Manuel Marquez VS Sergey, Disney On Ice, Triplemanía, WWE, Disney Live, UFC, Chicago, Legend Of Zelda: Symphony of the goddesses, Mago de Oz, Ramón Ayala, Disney On Ice “Frozen”, The Final Tour Mötley entre muchos otros.

En cuanto a las nuevas metas adelantó “el objetivo 2023, para la Arena CDMX, es poder traer a muchos talentos a nuestra cartelera y se están dando, gracias al posicionamiento de la Arena, con esta confianza de estar en un lugar cómodo y seguro. Por ejemplo, se viene ‘Juntos por la cumbia’ y ‘Hombres G’, en el caso del último grupo las localidades ya están agotadas. También viene Jay Wheeler, reggaetonero internacional, por primera vez en México, tendremos el regreso de Mago de Oz y muchos más”.

También destaca que el Coloso de Azcapotzalco tiene sus puertas abiertas para todos los talentos “Nunca hay que pensar que el talento se va a estancar, por eso abrimos las puertas a todos los artistas, porque va a llegar un momento en que den un brinco importante, por eso nos abrimos a quienes van empezando, recordemos aquella vez que como Zignia Live, trajimos a New Kids on the Block y ellos trajeron a Lady Gaga como abridora, es histórico, el mundo da vueltas y hoy Lady Gaga es lo que es y ya estuvo en nuestro escenario. El ADN de nosotros es la sencilles y humildad que siempre tenemos con los promotores y artistas”.

Alistan la nueva Arena Guadalajara

Por otro lado, celebró que también este año La Arena Monterrey este año cumple 20 años de existencia “desde aquel 2003 con Juan Gabriel se aperturó, son dos arenas hermanas y a 9 años de diferencia se crea la de CDMX, es un gran impulso y obligación, una responsabilidad por dar un entretenimiento sano y muy pronto tendremos Arena Guadalajara, porque estamos avanzando”.

Este proyecto en Guadalajara, dijo “estará listo en un año o en un año y medio, hay muchos artistas con los que quisiéramos inaugurar, es arriesgado mencionar a alguno, ojalá esa gran apertura de la Arena sea un éxito como en las anteriores, ahora para la gente jalisciense”.

Insistió en que la tecnología es importante para las arenas, “la de la Ciudad de México es la Arena tecnológica número uno, con una gran pantalla en el exterior y más pantallas en el interior en todos los pasillos en alta definición, también las del escenario que son de aproximadamente 20 metros por 11 metros. Contamos con baños en toda la arena y son tecnológicos, porque la gente pasa por ahí sin falta, y no te pierdes lo que pasa en el escenario porque también hay pantallas. En este marco, trabajamos para que la Arena Monterrey tenga las mismas bondades, porque debemos tomar en cuenta que esa se inauguró hace 20 años. Mientras tanto, la de Guadalajara tiene un 40% de avance, y tendrá una capacidad para entre 20 mil y 21 mil personas”.

También, se dijo orgulloso de que “el 2022 la Arena CDMX recibió un reconocimiento como la séptima Arena con más boletos vendidos durante todo el año a nivel internacional. Lo que se viene a sumar al que recibió en 2012, el Premio Ibeoroamericano CIDI por Obra Emblemática de su Construcción en la categoría de Entretenimiento”

Finalmente, volvió a agradecer a todo el público “porque en estos 11 años el festejo es gracias a ellos, debemos festejarlo juntos, no ha sido fácil gracias por el apoyo. Gracias por la confianza y entrega en cada evento”.

En la construcción de la Arena CDMX, más de 3,500 personas dejaron parte de su vida para que más de 23 mil personas pudieran vibrar en cada espectáculo presentado y así comprobar que nunca será lo mismo verlo que vivirlo. No existe recinto en el país que iguale su esplendor y belleza.

En el 2014 se convirtió en la 3er Arena y este 2022 en la 7ma Arena con más venta de entradas en todo el Mundo en eventos de Entretenimiento y Número #1 en América, según datos de la revista POLLSTAR.

Datos relevantes de la Arena CDMX

¬ Puede albergar a más de 23 mil asistentes dependiendo del tipo de show

¬ Pantallas HD, las más grandes del mundo localizadas en el interior de una arena (dos pantallas de 22 m. X 11 m. y dos pantallas de 11 m. X 11 m.) integradas en un candil central

¬ Pantalla exterior cubriendo toda la fachada del reciento, 6 mil 670

¬ Anillos de leds perimetrales, entre ambos dan más de 540 m. lineales

¬ Cuenta con 24 islas de comida rápida y 37 puntos de apoyo de alimentos y bebidas

¬ Dos Súper Palcos, con su propio bar

¬ Una terraza para 400 personas

¬ Dos bares VIP a nivel cancha

¬ 127 amplias suites, con magnifica vista al escenario, sala de recepción, baño privado, amplia cocineta, servicio exclusivo y personalizado de alimentos y bebidas, estacionamiento privado con acceso directo a la suite, entre muchas amenidades más

¬ 864 pantallas de plasma HD distribuidas por todo el recinto incluyendo los baños, para nunca perder detalle del espectáculo

¬ Elementos de seguridad y vigilancia con CCTV en todo el inmueble

¬ 2 helipuertos

¬ 19 elevadores y 25 escaleras eléctricas

¬ Asientos más amplios y ergonómicos para mayor comodidad del público

¬ Ofrece 5 mil empleos directos y 3 mil indirectos

¬ Cuenta con mil 200 módulos de baños en su interior

¬ 5 mil cajones de estacionamiento totalmente gratuito

¬ Contamos con todas las medidas de salud que indican las autoridades en materia de salud.

