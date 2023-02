AMLO descalifica a los organizadores de la marcha pro INE; los acusó de corruptos y oligarcas

“Son pocos todavía, dice el Presidente”

Anuncia respuesta de su gobierno en el mitin que realizará en el Zócalo, el 18 de marzo

Luego que miles de opositores al gobierno federal abarrotaron el Zócalo este domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que son pocos todavía.

Los convocantes a esta marcha son “mapaches”, responsables de fraudes y oligarcas electorales, acusó.

“Siempre he dicho que se trata de un asunto político, se están agrupando todos los elementos, facciones del bloque conservador, y siempre he dicho también que esto es bueno para el país, porque antes había mucha simulación, empezando porque decían que eran distintos el PRI y el PAN.

“Y ahora ya sabemos que no es así, ya caminan juntos, agarrados de la mano, y ya también sabemos que tienen sus intelectuales orgánicos, que los apoyan la mayoría de los medios de información, que en sentido estricto, no les importa la democracia, sino lo que quieren es que continué el predominio de una oligarquía”, acusó el jefe del Ejecutivo federal.

El titular del Ejecutivo federal exhibió una imagen con el rostro de Jorge Castañeda, Enrique Krauze, Marco Adame, Gustavo de Hoyos, María Amparo Casar, Elba Esther Gordillo, Héctor Aguilar Camín, José Woldenberg, Emlio Álvarez Icaza, Ana Lucía Medina, Fernando Belaunzarán, Claudio X. González, entre otros, a quienes señaló de estar detrás de esta protesta.

También a Francisco Martín Moreno, Enrique de la Madrid, Mario Di Contanzo, Guadalupe Acosta Naranjo y Juan Carlos Romero Hicks, entre otras figuras políticas como Javier Lozano y José Narro Robles además de Francisco Labastida, Sergio Aguayo, Santiago Creel y Adrián LeBaron.

“Quieren seguir robando, quieren regresar por sus fueros, quieren seguir manteniendo a la marginación en el olvido, a la mayoría de los mexicanos empobreciéndolos, entonces ese es el fondo, pero repito, es bueno para el país. Son dos agrupamientos, o formamos parte de dos proyectos distintos de nación”, apuntó.

El domingo, en una marcha que convocó a cerca de 90 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México, según cifras del gobierno capitalino, José Ramón Cossío, exministro de la Corte, repudió la reforma a las leyes electorales y a nombre de los manifestantes demandó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echar abajo el Plan B electoral aprobado por el Congreso de la Unión.

“Nos vemos el 18 de marzo”

El presidente López Obrador dijo que la respuesta a la marcha a favor del INE tendrá la respuesta de su gobierno en el mitin que realizará en el Zócalo capitalino el 18 de marzo, donde se conmemorará el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera.

“Lo demás, sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición pues como lo definió la ciudad, como 80 mil, máximo 100 mil aquí. Nosotros para llegar al cambio lo llenamos 60 veces. Nada más observen lo que va a pasar el 18 de marzo, por eso les diría yo ¡ánimo! Ahí la llevan.

“Y esto es muy saludable para la vida del país, porque no hay justos medios, indefiniciones, son tiempos de transformación, de cambio y como sucede cada vez que hay un proceso de transformación, existe un movimiento progresista a favor del cambio verdadero, y un grupo reaccionario, o conservador”, consideró.

López Obrador reitera apoyo a Pedro Castillo, pese a retiro de embajador

Tras el retiro del embajador de Perú en México, López Obrador reiteró su apoyo al expresidente Pedro Castillo y aseguró que no se puede quedar callado ya que “se pisoteó la democracia” de ese país al no respetar la voluntad del pueblo.

“Nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú, se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo y luego establecer de facto un gobierno autoritario, represor y nosotros no coincidimos con eso, además, molesta mucho que todos callan, está como esto de lo que vimos, que son muy hipócritas, gritan como pregoneros cuando les conviene y callan como momias cuando no les conviene.

“Nadie habla de esa gran injusticia, cuyo fondo es que una oligarquía en el Perú, nacional, pero sobretodo extranjera, está saqueando los bienes naturales de Perú, el gas, los recursos mineros y necesitan tener un títere, un pelele, un gobernante a modo y un congreso también, como lo padecimos aquí nosotros. Molesta, indigna, es una gran injusticia, no se puede quedar uno callado y lo vamos a seguir haciendo”, expresó.