Ana Cirré nos vuelve realmente “Invencibles” con su bella música

Lanza nuevo y edificante disco

Se presentará en vivo este 18 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional

Arturo Arellano

Ana Cirré presenta su nuevo material discográfico titulado “Invencibles”, nombre también de su tercer sencillo que ya está disponible en todas las plataformas digitales y con el que sigue su nueva línea lírica y musical, más inclinada a llevar un mensaje de fortaleza, amor propio y esperanza a las personas.

El disco llega después de más de 17 años, en que Cirré no lanzaba temas de su autoría, de tal manera que nace una nueva propuesta como cantante, mujer y ser humano, en un compilado de canciones lleno de humanidad, pues afirma que es momento de reconectarnos con lo esencial y con nuestro propio corazón.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, la cantautora nos contó “hoy es tiempo para despertar, es tiempo para dar más amor y frenar la violencia, debemos lograr tiempos de honorabilidad, de humanidad, tiempos de paz, ojalá que a través de mis canciones pueda sumar un poro en esa meta. El concepto de este disco nace un 29 de septiembre de 2018, con la canción ‘Invencibles’ y ahora se completa con estas letras de más conciencia, de un amor más universal, distinto a lo que hice en el pasado, pero sin perder la esencia”, dijo.

Y se describe como una Ana, mujer, artista y ser humano más maduro “también con más conciencia, por los años, el trabajo que he hecho y que la experiencia de la vida misma. Por eso nace el disco más humanista de mi carrera, tenía esa sensación en mi estómago y corazón de ayudar a través de la música, de mis canciones, de mi voz, letras. Ahora soy consciente de que tengo este don que Dios me dio y he de ponerlo al servicio de los demás, por un bien colectivo, es una necesidad de aportar algo más, de ayudar”, afirmó.

Recordó en tanto a Nicola Tesla, quien decía “si queremos entender el universo, tenemos que entenderlo desde la energía, frecuencia y vibración”, por lo que la cantante llegó a la reflexión de que “los humanos estamos formados de eso energía, frecuencia y vibración, que son elementos que la música también tiene. Y se pueden hacer cosas buenas y malas con eso, en mi caso quiero hacerlo por el bien”.

De tal manera que, musicalmente hablando, el disco tiene un sonido e intención de cosmovisión, por lo que se utilizaron instrumentos ancestrales de la época prehispánica, junto con otros celtas como el arpa, con la intención de la unicidad de dos pueblos, a los que la propia Ana siente que pertenece “se trata de la comprensión y amor hacia el semejante, el reconocimiento y valoración del indígena como hermano con frecuencias y notas que ayudan a elevar nuestra vibración” señaló.

Y agrega que “quiero que podamos vernos como hermanos, como uno solo, no divididos por la historia o por el tiempo, hay gente que sigue sintiéndose segregada, por eso quise meter esos instrumentos, darle lugar merecido a México en la parte vibracional que tenían los ancestros, que estaban tan conectados con el universo, la tierra y los animales. Por eso incluyo la flauta nativa, la quijada de burro, percusiones chamánicas, arpa inca, celta, del norte de España, para generar energía de forma consciente, para conectar esos puntos que hoy se conocen como chacras, de hecho, cada canción está destinada aun chacra distinto”.

Sobre la respuesta de la gente, refirió “me han dicho maravillas, estoy contenta porque cuando las estaba componiendo yo misma me extrañaba de lo que estaba haciendo, hacía años que no componía y escucharme estas nuevas armonías, melodías distintas, letras diferentes con temas de cosmovisión, pensé ‘no sé si me van a entender’, van a decir ‘la perdimos, que se fumó (risas)’, pero para mi asombro resulta todo lo contrario. Creo que la gente está más conectada de lo que pensamos, más en el camino de lo que queremos, unos no saben expresarlo y otros no quieren, pero en mi caso, sin miedo a ser juzgada, lo hago en las canciones y ellos se han identificado”.

Finalmente, adelantó que el 18 de marzo “estaré en el Lunario del Auditorio Nacional estrenando el disco, aunque no pueden faltar también los éxitos que la gente conoce, será un día especial, después de mucho tiempo de no estar en CIudad de México, Vienen músicos extraordinarios, con toda la energía. Sé que se podrían hacer muchas cosas alrededor, pero para expresar el mensaje no se necesita más, ni incienso, ni cuencos, aunque si lo he pensado y puede que algún día lo hagamos, pero esta vez no. Estoy como niña con zapatos nuevos, como cuando esperabas a los reyes magos” concluyó.

“Hoy es tiempo para despertar, es tiempo para dar más amor y frenar la violencia, debemos lograr tiempos de honorabilidad, de humanidad, tiempos de paz, ojalá que a través de mis canciones pueda sumar un poro en esa meta” Ana Cirré