Nueva planta de Tesla sí va para Nuevo León, confirma López Obrador

Cede México ante el magnate Elon Musk

Es una inversión considerable, de unos 10,000 mdd, anuncia el Presidente

La nueva planta de vehículos eléctricos Tesla, propiedad de Elon Musk, sí se instalará en Nuevo León, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador había vetado al estado norteño por la escasez de agua.

“Hay ya un entendimiento, sí van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua, ellos van a ayudar en ese sentido”, anunció el primer mandatario en su conferencia matutina.

‘Hablé (con el CEO) de Tesla, el viernes por la noche desde Chetumal y ayer por la mañana, fue receptivo comprendiendo y aceptando nuestras propuestas que se van a ir dando a conocer desde mañana, es una inversión considerable (que ronda en los 10,000 millones de dólares) y muchos acuerdos”, añadió este martes el Presidente.

El mandatario indicó que hubo un buen entendimiento entre los dos, que Musk fue muy receptivo y aceptó diversas propuestas que se irán dando a conocer a partir de este miércoles.

El titular del Ejecutivo adelantó que entre los compromisos de Tesla está el uso de agua reciclada y tratada en todo el proceso de fabricación de automóviles eléctricos.

El Presidente agregó que la inversión de Tesla será “considerable” y creará “muchos muchos” empleos.

“Estoy satisfecho con lo que se consiguió porque significa más inversión para México y más empleos y esto lleva a que también se vayan incrementando los salarios de los trabajadores”, expresó López Obrador.

Descarta subsidios para Tesla

El titular del Ejecutivo federal descartó la implementación de subsidios para Tesla, como ocurre en Estados Unidos, e indicó que Musk entendió esta situación.

“Hay algo que me gustó mucho del señor Elon Musk, hablamos de que no podíamos nosotros, en el caso de baterías y de la fabricación de semiconductores, otorgar los subsidios que está destinando el gobierno de Estados Unidos, donde si se invierte un peso, el gobierno tiene que dar un peso 50 centavos, entonces eso no, no podríamos otorgarlos esos subsidios, entonces él lo entendió perfectamente”, mencionó.

En ese sentido, López Obrador dijo que aun sin estos subsidios, las ventajas comparativas de México son únicas en el mundo.

“Coincidimos, y repito, eso me dio mucho gusto, que el recurso principal de México es la calidad de sus trabajadores, la ética, la responsabilidad, la creatividad de los trabajadores mexicanos y el coincidió plenamente”, señaló el titular de Ejecutivo.

López Obrador responde a Washington:

hay más democracia en México que en EU

Sobre los cuestionamientos del gobierno estadounidense del “plan B” electoral, López Obrador dijo este martes a Washington que hay más democracia en México que en Estados Unidos.

“Le digo al señor (Antony) Blinken (secretario de Estado de los Estados Unidos) que hay más democracia en México que en Estados Unidos (…). Es porque aquí gobierna el pueblo, allá la oligarquía”, señaló.

La polémica surgió a raíz de las declaraciones hechas por autoridades estadounidenses tras la marcha del domingo en contra de la reforma electoral que fue aprobada la semana pasada en el Senado mexicano.

El secretario asistente para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, dijo que Washington “apoya instituciones electorales independientes que tienen recursos para fortalecer los procesos democráticos y el Estado de derecho”.

“En México hoy vemos un gran debate sobre reformas electorales que ponen a prueba la independencia de instituciones electorales y judiciales”, apuntó Nichols.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, dijo durante una rueda de prensa este lunes que su país “respeta la soberanía de México”, pero que “un sistema electoral independiente (…) constituye uno de los pilares de la democracia”.

“Aprovecho para contestarle al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos que, como es la mala costumbre, siempre se inmiscuyen en asuntos que no le corresponden, muy contrario al presidente (Joe) Biden, que siempre habla de igualdad”, comentó López Obrador.

“En vez de estar metiéndose de manera injerencista en nuestros asuntos, si quieren seguir con la misma política, que se ocupen de lo que está pasando en Perú, donde la embajadora de Estados Unidos es la asesora de los golpistas”, denunció López Obrador.