Un enfermizo ego

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

¿Habrá en el mundo alguna nación o sociedad homogénea, es decir que las distingan características comunes? ¿México es una sociedad homogénea o heterogénea?

No hay que olvidar que Jehová Dios nos hizo a todos los seres humanos únicos, pero al mismo tiempo disímbolos en nuestra forma de pensar y de actuar sólo que hay algunos hombrecillos enfermizos de ego y poder, que creen que todos debemos pensar y actuar como ellos y para su lucro de ellos. Son, por naturaleza, seres vanidosos y no hay que olvidar que la vanidad es sinónimo de vacío. Sí, son seres vacíos del alma y de todo. Son autócratas o dictadores como dirían los clásicos, que quieren ver a sus pueblos con la bota en el pescuezo y que no tengan ninguna aspiración de nada porque entonces son “conservadores antigobiernistas”.

Sólo así se puede entender al señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien desde el primer día que comenzó a cobrar como mandamás de México, comenzó también la división y el encono en contra de la nación azteca a la que ha dividido en dos: Buenos y malos y quien no piense como los buenos es porque son malos, son corruptos, son hipócritas, farsantes, traidores a la patria, mapaches electorales, producto de un “narcogobierno” y un largo etcétera.

De manera mezquina se atrevió a decir que en la marcha en defensa del INE y de que el voto de los mexicanos no se toca, se estimó que cuando mucho acudieron al Zócalo de la Ciudad de México unos 80 mil, 90 o cuando mucho 100 mil “conservadores” que están en favor de que “regresen los privilegios” y el sistema de corrupción del pasado, y con inusitado enfermizo ego presumiría que él -AMLO- ha llenado esa plaza en 70 ocasiones. ¡Vaya infame ego!

Pero, además, AMLO miente porque la última marcha con motivo de su cuarto año de ascenso al poder presidencial abarrotó el Zócalo y las principales calles de la Ciudad de México, sólo que con una gran diferencia de las marchas, la del 13 de noviembre y la pasado del domingo 26 de febrero que fueron genuinas, pues la gente llegó por su propio pie y en cambio, la mega marcha de AMLO estuvo compuesta de acarreados que le costaron a la nación mexicana más de 800 millones de pesos.

¿Cuánto nos costará la mega marcha que AMLO prepara contra la marcha del pasado domingo, para el 18 de marzo? ¿Será otra marcha de Estado? ¿Se trata de que una marcha mate a la otra marcha?

En la marcha del pasado domingo se infiltró el gobierno amlista, que colocó en un edificio una gigantesca manta de unos 30 metros aproximadamente con la fotografía de Genaro García Luna y el logotipo del PAN, exhibiendo a ese partido de protagonizar dos “narcogobiernos”: el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón.

Pero la respuesta de los panistas no se haría esperar y de inmediato recordaron que, en toda la era sexenal desde el general Cárdenas, pasando por López Mateos, Jolopo, Carlos Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, ninguno de eso regímenes tuvo contacto alguno con la crema, la nata y el jocoque del narco-crimen, ni se fueron a meter a Badiraguato para convivir con los señores del narco y la mamá de El Chapo, como lo hizo AMLO, asunto que dará mucho de qué hablar porque deja muy mal parado a quien hoy ha dividido a los mexicanos en un pueblo de buenos y malos.

No cabe duda que “en la casa del jabonero el que no cae, resbala” y pobre de aquél que caiga o resbale.

