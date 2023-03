México, quinto lugar como país megadiverso del planeta

Hora 14

Mauricio Conde Olivares

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, destacó que la dependencia a su cargo trabaja para que el turismo se consolide como palanca de desarrollo económico y fuente de bienestar social, en donde el sector privado juega un papel fundamental, especialmente de la mano de los agentes de viajes.

Al inaugurar el Segundo Encuentro Profesional de Turismo (EPTUR), organizado por la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes (Metro), en colaboración con Ladevi Medios, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) resaltó la importancia de realizar este tipo de eventos, espacio de intercambio y reflexión, para analizar, proponer y encauzar las acciones presentes y futuras para una actividad turística exitosa.

Señaló que en estos tiempos post-pandemia, es necesario que el turismo garantice su propio crecimiento como sector económico sostenible, centrado en la existencia y convivencia de sus múltiples actividades turísticas; que siga siendo una importante fuente de ingresos y realización socioeconómica para las familias que viven de él; y que se mantenga como una actividad cultural con posibilidades de acceso real a los grupos vulnerables y de menores ingresos.

En ese tenor, indicó que los Pueblos y ahora Barrios Mágicos, por su oferta turística, se presentan con gran potencial para atraer nuevos flujos de visitantes; son ellos quienes se han transformado en verdaderos motores regionales de la actividad turística nacional, contribuyendo al fortalecimiento del turismo interno, que en 2019 significó un total de 259 millones de turistas, de los cuales 101 millones se hospedaron en hotel; así como un consumo de 11 mil 375 millones de dólares, esto es, el 82% del consumo turístico total.

“Debemos resaltar la importancia del turismo de naturaleza, que incluye el turismo rural, el ecoturismo y el turismo de aventura, cada vez más demandado por los turistas de todo el mundo. México, situado en el quinto lugar como país megadiverso del planeta, tiene mucho que ofrecer en este nicho de mercado”, declaró.

Torruco Marqués precisó también que, en la nueva realidad, las tecnologías de la información y comunicación desempeñan un papel preponderante, y en ese sentido, la industria turística tiene que transformarse y apropiarse de ellas para sobrevivir y permanecer en la competencia por el mercado.

“Las nuevas herramientas tecnológicas, nos permiten innovar en materia de promoción, difusión y comercialización de los atractivos y productos turísticos de un destino, bajo un enfoque diferente y con potencial ilimitado. Es así que tenemos en este poderoso instrumento de comunicación, a un gran aliado”, enfatizó.

El secretario de Turismo subrayó que es innegable cómo han influido las tecnologías en las diferentes generaciones de viajeros, como los centennials y millennials; que crecieron a la par de estas herramientas; las generaciones X y los Baby Boomers que se han adaptado a ellas; o la generación Alpha, los nativos digitales y altamente dependientes a la tecnología.

“Por tanto, son sectores de la población con preferencias y expectativas particulares en el ámbito del turismo, y hacia ellos hay que encaminar nuestros esfuerzos de promoción y de satisfacción de necesidades, con un enfoque innovador y vanguardista, pero también con una visión más sostenible y social”, comentó.

En su oportunidad, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Nathalie Desplas Puel, enfatizó la importancia de este sector en el destino, al aportar 9.1% del PIB de la capital, y aportar 18% del PIB Turístico del país; además 14% del empleo está relacionado con el turismo, siendo la entidad que más aporta en esta materia.

Por su parte, el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, país invitado al EPTUR, reconoció que, durante la pandemia, mientras varios países cerraron sus vuelos, la conectividad aérea permaneció, lo que permitió que el flujo de viajeros entre ambos países continuara; y precisó que el crecimiento de mexicanos viajando a España es buena señal, para ambos países.

En tanto, José Luis Medina, presidente de la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes, reiteró que los agentes de viajes son el eslabón integrador indispensable en el turismo, y de ahí la importancia de este evento que se consolida como uno de los más importantes del sector, al reunir a 104 empresas, y la realización de tres seminarios. Agradeció a las autoridades federales y capitalinas por el acompañamiento y apoyo a este encuentro.

En el evento también estuvieron presentes Judith Guerra, presidenta del Grupo Mexicano de Asociaciones de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas (GMA); Diana Olivares, presidenta de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero); el presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, Rafael García González; entre otros presidentes y representantes de las asociaciones turísticas más importantes del país.

También le participo que el lunes 6 de marzo, la Asociación Premio BIBLOS A.C. junto con el Centro Libanés y la Embajada de Líbano en México, darán a conocer al ganador y/o ganadores del Premio BIBLOS al Mérito 2023 que se entrega, desde hace 15 años, a quienes han destacado de la comunidad académica y científica en las áreas de las ciencias, artes y humanidades.

Así lo informó el presidente de la Asociación Premio BIBLOS A.C., Lic. Alejandro Kuri Pheres, quién dio a conocer que a partir de este año el premio BIBLOS al Mérito se internacionalizará, después de 15 años de éxito en México, y ahora el proyecto es que se haga extensivo a las comunidades libanesas en diferentes países de América Latina y el Caribe.

“Estamos convocando en primer lugar a líderes de la Comunidad Libanesa en diferentes países de América Latina y el Caribe que son los que actualmente están muy activos y se les está preparando un instructivo para que, en coordinación con el Premio BIBLOS México, puedan utilizar los logotipos, las bases, el reglamento y toda la infraestructura que ya ha sido probada en nuestro país desde hace varios años. Llegó el momento de internacionalizar el Premio BIBLOS y 2023 será el año”, reiteró.

El premio BIBLOS nace hace 15 años con la inquietud y la idea de un grupo de personas de la comunidad libanesa de que la colectividad libanesa sea reconocida además de ser exitosos empresarios y buenos vendedores y que han destacado en la política y en otros aspectos como una comunidad académica y científica en el mundo de las ciencias, las artes y las humanidades, refirió el Lic. Kuri Pheres.

El Premio BIBLOS al Mérito, dijo, ha dado frutos ya que se ha descubierto a muchos miembros de la comunidad libanesa destacados en el campo de las ciencias, investigadores, académicos y muchos otros en el área de humanidades, artistas, compositores, pintores no muy cercanos a la comunidad libanesa pero que son reconocidos nacional e internacionalmente y gracias al Premio BIBLOS, que ha cumplido su objetivo en estos 15 años, se ha podido integrar a estos destacados miembros a la comunidad libanesa.

Explicó que, a pesar de ser una Asociación independiente, la Asociación Premio BIBLOS A. C., va de la mano con el Centro Libanés y con la Embajada de Líbano en México para decidir a quién o quiénes se otorga el Premio BIBLOS al Mérito en el año que corre. La Asociación es 100% independiente y el jurado además de conservarse anónimo y fuera de los reflectores durante de estos años de existencia del Premio BIBLOS, está formado por académicos, investigadores, diplomáticos que no pertenecen a la comunidad libanesa y que no conocen de ninguna manera a los candidatos y eso garantiza la imparcialidad en el otorgamiento del Premio BIBLOS al Mérito.

El presidente de la Asolación Premio BIBLOS A.C. explicó que el jurado se reúne en la Embajada del Líbano el 6 y de marzo para estudiar los expedientes recibidos para deliberarlos y antes de que den las 6 de la tarde tiene que anunciar al ganador y/o ganadores del Premio BIBLOS al Mérito 2023.

Después el nombre en acta sellada y protocolizada se llevará a la ceremonia del Día del Emigrante el 12 de marzo al Centro Libanés donde se hará público el nombre del o los ganadores y ya una vez publicado el nombre del o los ganadores, en coordinación con el Centro Libanés y la Embajada de Líbano en México se fijará una fecha para la entrega del Premio; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de Hora 14.

mauricioconde59@outlook.com

Twitter: @mauconde