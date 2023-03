“No nací mujer para morir por serlo”

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

Una vez más saldremos a las calles, con un sólo clamor: ¡Justicia! ¿Alguien escuchará? ¿Alguien hará algo? O seguirán creciendo las estadísticas donde se afirma que 10 u 11 mexicanas son asesinadas cada día y sólo un 25% de los casos son investigados como feminicidios.

La violencia de género se ha convertido en una emergencia nacional y poco o nada se hace para atenderla. No es un tema prioritario en la agenda política. El feminicidio, en nuestro país, se disparó de manera preocupante, aumentó 138% de 2015 a la fecha.

Pareciera que, en México, cualquier persona puede quitarle la vida o violar durante años a decenas de mujeres y nunca ser castigado por las autoridades. La impunidad ronda el 98% en los delitos de violencia contra las mujeres, de acuerdo con la organización “Nosotras Tenemos Otros Datos”

Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, ha señalado que el sólo hecho de tener entre 15 y 17 años, ser mujer y vivir en México te da 36% de probabilidades de ser víctima de feminicidio. Un diagnóstico que lamentablemente se confirma todos los días.

México se convirtió en un país de alto riesgo para la mujer, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en su reporte sobre violencia contra las mujeres e incidencia delictiva con corte al 31 de enero del 2023, a lo largo de 2022 se registraron 7, 646 agresiones contra mujeres, únicamente en lo que se refiere a feminicidios, homicidios dolosos y homicidios culposos.

Un feminicidio no es un “simple” asesinato, es un ataque deliberado por condición de género. Una aberración total en pleno siglo XXI, en un México donde más del 51% de su población son mujeres con los mismos derechos y obligaciones que los hombres.

También en el padrón electoral somos mayoría. De los 94,574,487 ciudadanos registrados, las mujeres suman 49, 161, 826. Además, son las que más votan; en 2018 se calcula que del 63.1% del electorado que acudió a las urnas, 34.8% fue voto de mujeres y 28.3 de hombres.

Un botín político nada despreciable para los partidos y el gobierno de la #4Transformación, que ha ignorado y estigmatizado el movimiento feminista a grado tal que aún resuena la pregunta hecha al presidente Andrés Manuel López Obrador a las puertas de Palacio Nacional: ¿Cuánto vale el cachito de la justicia?

En materia económica, las mujeres son un factor muy importante. Sólo en el empleo, representan 45.5% de la fuerza laboral y son responsables de 37% del Producto Interno Bruto. Además 3 de cada 5 pymes en el país son lideradas por mujeres. Sin embargo, las mujeres ganan 34 % menos que los hombres aun cuando empleo y educación son similares.

Las mujeres destinan más del 70% de sus ganancias a la comunidad y a su familia, en tanto que los hombres sólo inyectan entre 30 y 40% de sus recursos para dichos fines, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.

Así las cosas, alcemos la voz por la igualdad el 8 de marzo. No es una lucha de mujeres contra hombres, es una batalla por la vida. Las mujeres perdieron el miedo. La indiferencia de las autoridades las llenó de coraje y de indignación. Exigen respuestas al gobierno.

Las mexicanas ya no están dispuestas a callar, toman las calles. No quieren un día para celebrar y ser reconocidas. Exigen su derecho a vivir seguras a crecer en igualdad y en libertad. Advierten fuerte y claro: “No nací mujer para morir por serlo”

La exigencia es clara: #BastaYa. Nada tiene que ver con los partidos. Somos la voz de las que ya no están, de las que padecen violencia y no están a salvo. #No estamos todas, faltan las asesinadas y las desaparecidas.

VERICUENTOS

Monreal en campaña

¡Fuera máscaras!, el senador Ricardo Monreal anunció que todos los sábados y domingos recorrerá los estados del país para dar a conocer el Proyecto de Reconciliación Nacional, “un plan muy ambicioso, pero creíble”. Al igual que las otras “corcholatas”, andará en campaña por la candidatura presidencial de Morena. El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, confía en que, a pesar de que “la cancha está dispareja” en el proceso interno, ganará la candidatura, con el apoyo de la gente. ¡Órale!

INAI contra la trata de personas

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, presentó la serie documental “La Ruta de la Trata”. Blanca Lilia Ibarra, Comisionada Presidenta, reveló que, en México, a pesar de ser parte del Protocolo de Palermo para el combate de dicho delito, éste se incrementó 67% en 2021. La trata de personas está considerada como la tercera actividad que genera más dinero, después del tráfico de drogas y de armas. ¡A prevenir y a combatir!

