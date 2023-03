Matute celebra séptima presentación en la Arena CDMX

Fiesta ochentera con “Quinceañera World Tour”

Contaron con Saúl Hernández, de Caifanes, como invitado, digno representante de la música retro

Alexandra Arellano

El famoso grupo musical Matute está de fiesta, pues desde su fundación en 2007 y hasta el día de hoy, llevan 15 años de producir música en conjunto, y decidieron celebrarlo de la mejor manera, con un concierto para todos sus seguidores en la Arena Ciudad de México, el cual formó parte de su gira “Quinceañera World Tour”.

La banda mexicana es conformada por la talentosa Tana Planter, vocalista del grupo en conjunto con Jorge D’Alessio (también productor), Nacho Izeta en las guitarras, Pepe Sánchez en los teclados, Irving Regalado en la batería, y Paco “El Oso” Morales es el bajista. Juntos se encargaron de llevar al público por un viaje musical, lleno de recuerdos de la glamorosa época de los 80´s en la Arena Ciudad de México.

Entre grandes oleadas de ovaciones y aplausos, el público esperaba ansioso la llegada de los artistas a este escenario, el cual fue diseñado para ejemplificar la parrilla de un auto rosa, tal como el que aparecía en la imagen promocional del Tour, mismo que hizo conjunto con el hermoso traje rosa que portaban los músicos esa noche, de entre tantos recuerdos que destaparon, fueron las canciones de bandas como Enanitos verdes, Caifanes, Flans, y artistas como Luis Miguel y Camilo Sesto.

Sin embargo, la interpretación de canciones de estos artistas no quedo solo en eso, si no que tuvieron invitados creadores de éxitos que llevan cantando ya 15 años, y sin duda alguna uno de los momentos más conmovedores, emocionantes y aclamados de la noche fue cuando Saúl Hernández vocalista del grupo Caifanes, hizo presencia en el escenario, junto con los integrantes de Matute, para interpretar uno de sus hits más populares de los 80’s y que ha trascendido de generación en generación “No dejes que…”.

La aparición del intérprete de canciones como “Estas dormida” y “Para que no digas que no pienso en ti” Saúl Hernández fue la primer sorpresa de la noche, pero no la única, pues posterior a un cambio de vestuario del grupo, llegaron dos de las integrantes de Flans a este escenario, se trató de Ilse y Mimi, quienes interpretaron “Las mil y una noches” con Matute y al unísono con todos los asistentes.

Ya en la recta final de sorpresas, la aparición repentina de un Mariachi, cerró la noche con broche de oro, para que en conjunto con Matute interpretaran “La célula que explota”, “No vale la pena” y “Déjame Vivir”, lo que dejó más que satisfecho a cada uno de los presentes en esta gran fiesta ochentera.

Es de resaltar la increíble combinación que crearon entre el escenario, el vestuario, la iluminación y la música. A punto de finalizar el gran espectáculo que brindaron, anunciaron ante sus fans que estarán presentándose por octava ocasión en el recinto de la Arena Ciudad de México, pero en esta ocasión con el próximo Tour que tendrán, el cual lleva por nombre “Party Monster Tour”, el próximo 9 de diciembre, y lo que te podrás enterar en sus redes sociales y por su puesto a través de DIARIO IMAGEN.

