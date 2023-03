Con “Animal Político”, no con su atacante

Espacio Electoral

Eleazar Flores

GRAVE, GRAVE-. Ni extemporáneo ni indiferente puede pasar para este escribiente y seguramente para muchos colegas más, el alevoso ataque a mansalva por parte del pregonero mañanero, lanzado contra el diario digital Animal Político, el semanario Proceso, la organización Artículo 19, etc.

Todo porque el diario digital descubrió el espionaje que nada menos desde la Secretaría de la Defensa Nacional lleva a cabo no sólo contra instituciones oficiales, de todos los niveles seguramente, sino también contra particulares como se documentó el caso del promotor de los Derechos Humanos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuyos trabajos por cierto, han sido los más verídicos acerca del asesinato de norteamericanos hace exactamente diez días.

Según el sermonero, desde su púlpito mañanero no sólo respondió, literalmente atacó a la reportera del diario digital, de nombre Nayeli Roldán, cuando cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador, con toda propiedad, acerca del citado espionaje descubierto en un reportaje de dicho diario.

Incluso menciona a la empresa Pegasus, satanizada por esta administración federal en sus primeros años, pero resulta que se sigue trabajando con ella.

“Pero no se trata de espionaje” pues, —aquí entra la cantaleta—, ya que “ somos diferentes”, añadiendo que “ahora es INVESTIGACIÓN”, solamente que incluye a particulares y específicamente al luchador social y de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Según el tabasqueño, tanto el digital Animal Político, Artículo 19 y otros más “son nuestros enemigos pues no atacaban a los gobiernos anteriores”, solamente que la reportera le aclaró que su medio fue el primero en publicar todo lo relacionado a la “casa blanca” y mucho otros casos más, además de aprovechar para solicitar la presencia del titular de la Sedena o bien el responsable de su centro de inteligencia, para que explicaran todo lo relacionado al caso.

Para el primer mandatario no se justificaba la presencia de ningún funcionario más, pues “no les vamos a hacer el caldo gordo a los medios”, por lo que instruyó a su jefe de prensa a atender ese asunto, seguramente el lunes.

Por injustos y como para dar a entender que para muchos medios ya son como “llamadas a misa”, no viene al caso reproducir todos los descalificativos tabasqueños contra los medios de comunicación ya citados, pero sí debe puntualizarse que luego de la intervención de la reportera de Animal Político, le cedieron el micrófono a otra periodista de un diario norteamericano, cuya intervención fue para elogiar al inquilino de Palacio Nacional.

No cabe duda que las homilías mañaneras terminarán por convertirse no en centros de información sino de adoración o de plano ya no dar acceso a quienes piensan diferente y escriben la realidad del país.

lefa44@gmail.com