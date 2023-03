Anastasia invita a darte un “break” con la obra “Es ella más que yo”

Funciones en el Teatro de la República

Da cátedra de buen humor en esta divertida comedia de enredo

Arturo Arellano

Anastasia es una actriz que ha participado en telenovelas como “Marisol”, “La usurpadora”, “Un refugio para el amor” y “Los miserables”, asimismo, tiene una vasta carrera en el mundo de la comedia siendo parte de proyectos icónicos como “Cero en conducta” y “Humor es… los comediantes”, y ahora regresa a las tablas después de algunos años de ausencia con una producción titulada “Es ella más que yo”, que ofrece funciones en el Teatro de la República.

A fin de dar detalles sobre este montaje, la actriz concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN “ya llevamos un mes en cartelera y nos ha ido muy bien, hay mucha gente en e teatro, se divierten mucho y finalmente es el propósito básico de la obra, no queremos enseñar nada, no es pretenciosa, es una historia para reír, divertirse, para pasar un momento mágico y espectacular”, dijo,

En pocas palabras, la intención es que la gente se pueda dar un “break” de sus ajetreadas vidas, dijo “en estos tiempos hace falta, vivimos tiempos complicados, hay que tomar en cuenta que salimos corriendo del encierro después de la pandemia y ahora todo es vertiginoso, la gente va a la oficina, a sus trabajos, regresan cansados, están en un proceso difícil. Nos tenemos que desahogar después de cosas tan fuertes, estamos cansados de sufrir, hemos perdido gente, hemos llorado, eso es cansado, ahora estamos en una etapa de tratar de salir adelante y esta obra quiere poner un granito de arena”.

Explicó que se trata de una comedia de enredo, “donde una mujer quiere cortarse el cabello, cambiar de look, pero llega con un peluquero tradicional, acostumbrado a los cortes varoniles y ahí empiezan los problemas. Pero todo muy divertido, muy padre, me siento afortunada porque me ha tocado hacer comedia antes, y me he preparado, no es fácil, no hay que caer en los clichés y en este texto realmente contamos algo diferente”.

Celebró que su paso por otros proyectos de comedia, le han dado experiencia “trabajaba en ‘Humor es los comediantes’ donde aprendí muchísimo, luego en ‘La escuelita’ con Jorge Ortiz de Pinedo, donde muchos escritores eran los mismos actores, también he trabajado con Los Mascabrothers, con Omar Chaparro. Y algo que me fascina y me ha ayudado es que cuando haces algo difícil de drama y llora la gente te conmueves, es padre, pero cuando conectas con la risa, es en lo personal más gratificante y maravilloso, me lleno de felicidad y alegría”.

En este contexto, afirma que el buen humor es muy importante en la vida diaria “problemas hay muchos y no se acaban, entonces hay que disfrutar lo que nos queda de vida, sea corta, sea larga, que sea divirtiéndonos y riéndonos, en un momentito es un buen empiezo la catarsis a través de la risa, es sanador, puedes llorar de risa y es eso es una catarsis, porque también te toca fibras”.

Entonces, a decir de la actriz “Es super importante la comedia y en esta obra, nosotros queremos eso, darles un respiro. Todos mis compañeros son relativamente nuevos, pero profesionales y agradables, estamos en esa sincronía del buen humor. Llegamos dos horas antes al teatro y nos reímos, nos divertimos, platicamos, pasamos el texto, repasamos la canción, porque al final hay dos números musicales, probamos los micrófonos y la verdad ha sido buenismo trabajar con gente tan profesional”.

Sobre el título de la obra, reconoce que, si tiene que ver con la canción de Yuri, pero la historia no está propiamente inspirada en eso “porque se dicen varias frases de la canción de Yuri, que al final habla de muchas verdades. La historia no está inspirada en la canción, pero sí la tomamos en cuenta y al final cantamos, siempre nos encontramos en una situación en que decimos ‘es ella más que yo’, no solo las mujeres, también los hombres”.

La puesta en escena se presenta en el Teatro de la República todos los sábados a las 6 de la tarde “es de los viejos teatros que siguen activos y es muy bonito, con una cafetería espectacular, es muy bello para pasar tu sábado” concluyó la actriz.

“Es ella más que yo” tiene funciones los sábados a las 18 horas en el teatro de la República, ubicado en Antonio Caso 48, colonia Tabacalera, cerca del Monumento a la Revolución. Cerrará temporada el 25 de marzo