Michael Bolton, en concierto

Compartirá “Beautiful World” su nuevo sencillo

ARENA CDMX, 7 DE JUNIO 21:00 HORAS

ARENA MONTERREY, 9 DE JUNIO 21:00 HORAS

AUDITORIO TELMEX, 12 DE JUNIO 21:00 HORAS

El cantante/compositor ganador de varios premios Grammy y artista nominado al Emmy, continúa recorriendo el mundo con su música y regresa a México.

El estadounidense ha vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo y llegará a México para compartir, “Beautiful World” su nuevo sencillo.

Celebrando más de 50 años de contribuciones a la industria del entretenimiento, Michael Bolton regresa con su música a las tres ciudades y recintos de espectáculos más importantes de México para deleite del público que ha seguido su carrera.

A lo largo de su carrera Michael ha visto nueve álbumes de estudio clasificados en el Top Ten, con nueve sencillos en el número 1. Bolton revela su relevancia atemporal con una colección de canciones recién escritas en su último álbum “Spark of Light”, con el sencillo “Beautiful World” que debutó en el American Song Contest de NBC.

“Spark of Light” es el nuevo sencillo del primer álbum de estudio de Michael Bolton con música original en casi 15 años, ya disponible.

Su álbum anterior “A Symphony of Hits”, que alcanzó el #1 en el Billboard Classical Chart, es una selección de sus grandes éxitos favoritos recién arreglados y grabados con una orquesta sinfónica completa.

En reconocimiento a sus logros artísticos, Michael ganó dos Grammys a la Mejor Interpretación Vocal Masculina Pop (nominado cuatro veces), seis American Music Awards y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Como compositor, ha ganado más de 24 premios BMI y ASCAP, incluidos los premios Compositor del Año, 9 Million-Air y el Premio Hitmakers del Salón de la Fama de los Compositores.

Reconocido internacionalmente, Michael ha colaborado con íconos musicales que han inspirado su propia carrera, como Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras, Renee Fleming, BB King, Bob Dylan y, quizás su mayor influencia, Ray Charles.

Michael ha escrito sencillos exitosos que impactan las carreras de artistas como Laura Branigan (“How Am I Supposed to Live Without You”), KISS (“Forever”), Barbra Streisand (“We’re Not Making Love Anymore”), Cher (“I Found Someone”) y Kenny G (“By the Time this Night is Over”).

El éxito característico de Bolton fue aprovechado con el álbum de platino 12x Soul Provider, mostrando éxitos como el sencillo #1 “How Am I Supposed to Live Without You”, que le valió a Michael su primer Grammy. Este álbum fundamental también incluye los exitosos sencillos “How Can We Be Lovers”, “Soul Provider” y la nominada al Grammy “Georgia on My Mind”.

El siguiente álbum #1, “Time, Love & Tenderness”, vendió más de 16 millones de copias en todo el mundo y presenta su interpretación vocal ganadora del premio Grammy del éxito de taquilla “When A Man Loves a Woman”.

Las canciones de Michael han aparecido en bandas sonoras de películas, incluida la canción nominada al Oscar “Go the Distance” de la exitosa animación Hercules de Walt Disney y la canción principal de la película de Russell Crowe Fathers & Daughters. Relevantes para múltiples generaciones, sus canciones se escuchan con frecuencia en Idol, The Voice, Got Talent y X-Factor en todo el mundo.

Bolton se convirtió en una sensación viral en el video nominado al Emmy de The Lonely Island, “Captain Jack Sparrow”, que se lanzó en Saturday Night Live y ha acumulado más de un cuarto de billón de visitas en YouTube. Sus cameos televisivos abarcan programas exitosos como “Two and a Half Men”, “Glee”, “Fresh off the Boat”, “Last Week Tonight” y “Billions”.

Conocido por su voz y letras conmovedoras, su encanto atemporal y su buena apariencia también le han valido un lugar en varios números de “People’s Sexiest Man”, incluyendo “Sexiest Man Alive”.

Como productor ejecutivo, cocreó y protagonizó el programa original de Netflix Michael Bolton’s Big Sexy Valentine’s Special, así como “The Celebrity Dating Game”, el giro musical de ABC en el querido programa de juegos de citas, ocupando el puesto #1 en su horario estelar.

Michael está especialmente orgulloso de las iniciativas llevadas a cabo por su propia fundación, The Michael Bolton Charities, que ha estado abogando en nombre de mujeres y niños en riesgo durante más de 25 años.

En su autobiografía, “The Soul of it All”, Bolton afirma que solo está jugando los últimos nueve hoyos de su carrera.

Información General Arena CDMX: ¬ Venta al público en general: A partir del Viernes 17 de marzo de 2023, a las 10:00 hrs ¬ Puntos de Venta: A través del sistema www.superboletos.com y taquillas de la Arena CDMX Arena Monterrey: ¬ Venta al público en general: A partir del Viernes 17 de marzo de 2023, a las 10:00 horas. ¬ Puntos de venta: A través del sistema www.superboletos.com y en taquillas de la Arena Monterrey. Auditorio Telmex: ¬ Venta al público en general: A partir del viernes 17 de marzo de 2023, a las 10:00 horas. ¬ Puntos de Venta: A través del sistema www.ticketmaster.com.mx y taquillas del Auditorio.