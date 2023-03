Reprueba AMLO quema en el Zócalo de figura de la ministra Norma Piña

Dice que son expresiones minoritarias

La mayoría está muy consciente de que se debe seguir luchando por la vía pacífica, afirma

Luego que activistas, políticos y defensores de derechos humanos condenaran la quema de una figura de la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña, en el Zócalo por parte de un grupo de morenistas, durante la concentración en el Zócalo. Con motivo de la conmemoración del 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó este hecho.

En la mañanera, realizada en las instalaciones de la Séptima Región Militar, en Tuxtla Gutiérrez, el mandatario federal condenó los hechos y pidió a sus seguidores no darles razones a los conservadores.

“Claro que son expresiones muy minoritarias en nuestro movimiento, la mayoría de la gente está muy consciente de que se debe de seguir luchando por la vía pacífica”, afirmó.

López Obrador pidió a sus seguidores ver a los conservadores como adversarios, no como enemigos.

“Tenemos que vernos como adversarios no como enemigos, y además nosotros no somos iguales a los conservadores, ellos nos ven como enemigos a destruir no como adversarios a vencer”, indicó.

“Nosotros no podemos actuar de la misma manera, hay que ser respetuosos y este es un movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico y no odiar, hay que hacer valer en todo el amor al prójimo. Son nuestros adversarios pero no nuestros enemigos”.

El Jefe del Ejecutivo dijo creer que en la marcha en defensa del INE se quemaron figuras suyas.

“Yo no estoy seguro pero en la marcha que hicieron los reaccionarios hace poco también quemaron unas figuras, ¿qué figuras eran? Ah, una mía también, no me di cuenta, no me di por enterado, pero no debe pasar eso en ningún caso. Pero cuando quemaron mi figura no salió en la prensa, ¿verdad? O si salió nadie se quejó”.

“De todas maneras repruebo lo de la Ministra Piña, yo no sabía que habían quemado una figura, pero es mucho muy de los conservadores eso, si quemaban los libros, pero eso no tiene nada que ver con el movimiento progresista, cero intolerancias”, dijo.

Acarrean conservadores, no la 4T, dice AMLO

El Presidente acusó que los conservadores son quienes acarrean personas a sus concentraciones políticas, algo que no hacen simpatizantes de la llamada cuarta transformación (4T), como se manifestó en el mitin del Zócalo. Aseguró que los cientos de miles de asistentes a la Plaza de la Constitución el sábado pasado fueron por voluntad propia y eso mostró el respaldo que goza su gobierno.

“No es un grupo de acarreados que no saben a qué van o a qué los llevan, los mítines que hacen los que acarrean, sobre todo, los del bloque conservador.

“Que se le pregunta a la gente a qué viniste: ‘porque el INE no se toca’, ¿y eso qué? Y otros casos donde la gente está: ¿qué haces aquí? pues es que llegaron unos camiones y me trajeron, nos dijeron que viniéramos, y hay un mitin, todo mundo está ahí platicando o comiendo ‘boli’, paleta, sin conciencia, dijo. López Obrador insistió en que los convocados el 18 de marzo respaldan la soberanía de México ante presiones externas.