Ángel Soriano

La celebración de las fechas históricas en la vida de nuestro país -que habían sido olvidadas- son motivo para la reflexión sobre la importancia de las mismas y hacer una evaluación entre su vigencia, renovación o sustitución de los cambios realizados en su momento para adecuarse a las circunstancias del momento.

Desde luego que las presiones extranjeras sobre el petróleo no cesan —y se considera que habrá otras por el litio—, por ello la conmemoración de la nacionalización petrolera es un acontecimiento importante, que sirvió además para evaluar entre el sector nacionalista y el entreguista que pretende nos alineamos al extranjero.

Este 21 de marzo toca la conmemoración del natalicio de Don Benito Juárez, que afirmó que el triunfo de la reacción es moralmente imposible y será recordado por su lucha en contra de la reacción que quiso sustituirlo por monarcas extranjeros, en la misma circunstancia en la que nos encontramos hoy.

Motivo también de medir fuerzas entre dos opciones de gobierno: O se está con el pueblo o se está en contra de él; o se defiende a México y sus recursos humanos y naturales o se está en contra, al considerar que sólo los grandes capitales podrán resolver nuestros problemas y sustituir nuestras culturas y tradiciones por las de afuera. Siguen las conmemoraciones.

TURBULENCIAS

La ruta de Juárez, viaje ecológico

El presidente Andrés Manuel López Obrador y los legisladores estadunidense que acudirán a Guelatao podrán conocer una primer parte del camino ecológico de la Sierra Juárez a la ciudad de Oaxaca, la ruta del Benemérito que recorrió de su pueblo hacia la inmortalidad y que es, exactamente, un tramo ecológico que será turístico y de gran beneficio para los pobladores… También habrá que destacar que hace un año se inauguró el AIFA y aunque todavía no opera con normalidad, debido a la saturación del AICM tendrá que ser ocupado en su totalidad, pues las cinco nuevas rutas de acceso facilitan más la movilidad en la zona metropolitana del Valle de México… Inmoral actitud de los consejeros electorales salientes al asignarse cantidades millonarias de liquidación, con lo cual reafirman su convicción de lucro y de sangrar al erario y no de cumplir con un servicio a la Nación; pero esa es la mentalidad de abarrotero que denomina en los perfiles de los funcionarios que están al frente de los organismos llamados autónomos y que fueron diseñados para ese objeto… En Oaxaca se promueven cambios en organismos y dependencias oficiales que eran utilizadas para hacerse de bienes de las camarillas en turno en la administración estatal. Y pese a su desarraigo y desconocimiento total de la sociedad oaxaqueña, muchos notarios herederos de la pasada administración, están ya puestos para atender su nuevo negocio; lamentablemente es un patrón que se sigue cada sexenio sin que nada se pueda hacer para acabar con el lucrativo negocio del sector público… Luego de la exhibición del apapacho del presidente Andrés Manuel López Obrador a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, se le perfila como virtual candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, donde ha hecho la mayor parte de su carrerea política, pero lo cierto es que aún no está decidida la candidatura. Fue una medida de distracción para encauzar la cargada hacia otro lado, pues la designada está ya lista para suceder a la maestra Claudia Sheinbaum, pues la capital del país siempre ha sido principal bastión del Presidente y seguramente lo dejará en manos de alguno o alguna de los más allegados a su proyecto de gobierno. Lo mismo ocurrirá en la carrera presidencial en donde se teje fino, precisamente para garantizar la continuidad del proyecto.

