¿Usted qué dice… hay o no tiro entre AMLO y Claudio X. González?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Ambos llenaron el Zócalo en apenas un par de semanas y los dos van por la presidencia y el control político total del país en las elecciones de 2024.

Los que saben, advierten que como están hoy las cosas en este México nuestro, cualquiera de los dos puede ganar.

Desde Palacio el de Macuspana va adelante en el impulso sin límite a sus corcholatas Sheinbaum, Ebrard y López, dejando suelto a Ricardo Monreal para que se entretenga haciendo su luchita por una candidatura que nunca será suya, porque esa la va a designar el mismo al mejor estilo de Plutarco Elías Calles: por dedazo.

X. González, por su parte, aliado a Alejandro Moreno, del PRI, Marko Cortés del PAN, y Jesús Zambrano, del PRD, va por candidatos ganadores a través de la poderosa movilización de la ciudadanía que ya se vio que la mueve, y que es la que le puede arrebatar toda esperanza a AMLO y los suyos.

El pleito está cantado. Para mí que sí hay tiro. Y como en toda contienda callejera, en su confrontación no hay ni ética ni regla que los contenga. Además, cómo andan las cosas con el “plan B” y las marrullerías de Andrés Manuel López Obrador, Morena y aliados, quien está visto va a aplicar recortes presupuestales por aquí y por allá al INE y partidos, quizá ni árbitros electorales haya.

El cale de lo que debemos esperar en 2024 lo tendremos el domingo 4 de junio próximo en las elecciones del Estado de México y Coahuila.

Por lo pronto, está visto que AMLO y su claque van por el piquete de ojo, la mordida en partes blandas, uso del “narco” como arma de contención y orientación del voto, reparto masivo de torta, chesco, despensa y dinero en efectivo como ejes de la promoción del voto.

Para AMLO se trata de ganar a la Calderón, haiga sido como haiga sido. Y si es a la mala, mejor.

¿Qué AMLO llenó la Plaza de la Constitución con bandera ondeando y acarreo con una lanita de por medio y pase de lista? ¡Uy qué fijados!

¿Qué muchos se fueron a la mitad del discurso del tabasqueño? ¡Bah! Lo importante es lo que ahí se dijo y que es el mensaje hacia adentro y hacia afuera de la 4T. Que quien lo herede —sea Claudia, Marcelo o Adán Augusto—deberá seguir la línea de la “transformación inconclusa”.

Ahora falta ver si Claudio X. González y socios de la alianza Va por México (PRI, PAN y PRD) apoyan o no el autodestape del ex dirigente de Coparmex, Gustavo A. de Hoyos Walther, o si van por primarias para sacar adelante un candidato de unidad con verdadero sustento y aval ciudadano.

Lo que sea que vaya a ocurrir entre X, González y López Obrador en 2024, será sancionado por miles de observadores electorales internacionales de decenas de instituciones y organismos internacionales como la Copppal, ONU, OEA, Unión Europea, Parlamento Europeo, etc etc, y centros de investigación de universidades como Harvard, Washington, California, etc y seguido de cerca por los medios informativos más sobresalientes en el mundo.

Pero de que hay tiro, sin duda, hay tiro.

Va a buscar colarse

Quien sabe el tamaño del reto que tiene enfrente y no le saca la vuelta es Ricardo Monreal.

A pesar de que ya es reconocido por Morena y por AMLO como contendiente formal por la candidatura presidencial del partido en el poder, continúan excluyéndolo de las tribunas principales que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la concentración del sábado en el Zócalo quienes estuvieron a un lado del mandatario fueron únicamente Claudia Sheinbaum —a quien además abrazó, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

El zacatecano estuvo por ahí en medio de rechiflas y mentadas que le recordaron que pese a que se simula que lo aceptan, la neta es que no lo soportan.

Monreal que no es para nada ingenuo, sabe perfectamente bien que va a tener que romper y no sólo alejarse de AMLO sino criticarlo y presentar un proyecto de Nación muy distinto del de la 4T si es que en verdad quiere competir por la Presidencia de México.

Y que además quizá lo debe hacer pronto, porque muchos que simpatizan con sus aspiraciones ya comienzan a alejarse de él.

En este contexto, el zacatecano no tiene muchas opciones, apenas un par para seguir adelante. Y esas pasan inevitablemente por la ruptura con AMLO.

Urge revisar y reorientar la estrategia de seguridad

Así, mientras se decide a dar el paso, Monreal dice que las cosas están tan mal en cuanto a la violencia y la inseguridad en México, que el Senado habrá de revisar y profundizar en la estrategia de seguridad pública del régimen.

En su posición de presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo que la delincuencia organizada no debe continuar arrebatando vidas ni ganando regiones de México.

Como ejemplo de lo que es ya intolerable para la sociedad mexicana, recordó a las jóvenes que fueron asesinadas hace unos días en Guanajuato: Rosa María, Sandra Daniela, Paulina Berenice, Mariana, Gabriela y Yoselin Daniela.

Y a nombre del Senado envió su más sentido pésame a las familias de todas ellas.

