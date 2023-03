Alexa y MyVoiceTravel se unen a Royal Caribbean y lanzan innovador skill

Paraíso de glamour junto al mar el St. Regis Kanai Resort, debuta en la Riviera Maya

Con la intención de impulsar el mercado del turismo de cruceros en los mexicanos, transporte vacacional con más crecimiento en los último años, la naviera Royal Caribbean da a conocer su alianza con el asistente de voz de Amazon, Alexa, y su Inteligencia Artificial.

A principios del año pasado, por lo menos 7.7 millones de viajeros de cruceros arribaron a los distintos puertos mexicanos, de acuerdo con Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo federal, la cifra demuestra la creciente aceptación de los viajeros por los cruceros, como también lo señala Alberto Muñoz, vicepresidente de Royal Caribbean para Latinoamérica y el Caribe, quien asegura que de los estudios más recientes, destaca que por lo menos cuatro de cada cinco viajeros mexicanos buscan vacaciones a bordo de un crucero.

“Encontramos en MyVoiceTravel un socio que nos permite mostrar el compromiso que tenemos con nuestros vacacionistas al ofrecer opciones”, señaló Alberto Muñoz, y agregó, “desde siempre nos hemos caracterizado como una compañía innovadora y a la vanguardia que siempre estamos evolucionando. A través de esta alianza con MyVoiceTravel y trabajando en conjunto con Amazon, estaremos vinculados a nuestros pasajeros de otra manera”.

Mirko Marmai, vicepresidente de My Voice Travel, quien con ayuda de la tecnología de los asistentes de voz, y tras alianza con Alexa, dio a conocer, el lanzamiento de nuevo skill, diseñado para Alexa, que se espera brinde alternativa de conexión inmediata para la búsqueda de los cruceros de Royal Caribbean mediante Inteligencia Artificial.

Con esta nueva tecnología, los usuarios de Royal Caribbean International podrán contar con MyVoiceTravel, que peritirá a los usuarios explorar nuevos mercados, simplificando la experiencia y ofrecer promociones.

Asimismo, Mirko destacó que “la skill está disponible en cualquier dispositivo habilitado para Alexa en México, como los Echo, Echo Show o dispositivos Fire TV Stick. Hecha la solicitud, el usuario responderá a diversas preguntas que permitirán obtener sus gustos y preferencias. Posteriormente, los detalles del viaje, la cotización y luego esa información será enviada por correo electrónico a un asesor, quien se comunicará para completar la reservación”.

La skil, sólo estará disponible para su uso en México, no obstante ésta permitirá, a través de cuatro sencillas preguntas, comenzar a planificar un viaje dentro de alguno de los cruceros de la firma; pues esto sólo mediante un comando de voz, que permitirá conocer rutas, horarios, costos y servicios, entre algunos otros aspectos que se complementarán con la App oficial de la marca.

Esta nueva alternativa, se espera sea bien recibida por los viajeros nacionales, ya que de acuerdo con Mirko, se descubrió que el público mexicano, es uno de los más importantes en cuanto a niveles de viaje de cruceros, así como de usuarios de Inteligencia Artificial, por medio de asistentes de voz, dato que concuerda con lo señalado por el Estudio General de Medios (EGM), que señala que en la actualidad poco más de 5 millones de personas cuentan con un asistente de voz, siendo Siri, Alexa y Google Assistant, los más utilizados.

Cabe destacar que los servicios de voz representan no solo una ventaja competitiva, sino una verdadera revolución con 34 por ciento de proyección de crecimiento hacia 2026 (Markets and Markets, 2021). Royal Caribbean by MyVoiceTravel, es el primer canal asistido por voz en México para reservación de cruceros y se suma a las más de 4 mil skills para Alexa disponibles en nuestro país.

Mirko y Stefania Marmai, fundadores de MyVoiceTravel, señalaron que en el 2019 impulsaron la skill para que a través de Alexa se utilizara como canal de venta para la búsqueda de boletos aéreos desde cualquier parte del mundo. Tres años después, esta tecnología ofrece una alternativa para que los cruceristas que tengan su dispositivo configurado en español de México puedan planear las mejores vacaciones en familia, junto a Royal Caribbean International.

Para acceder a este servicio y a las ofertas, los cruceristas mexicanos únicamente deberán decir “Alexa, abre Royal Caribbean” para encontrar diferentes opciones de viaje, el destino, fecha de embarque, punto de partida; así como la cantidad de noches y número de personas para que pueda procesar la información a la medida.

Sin duda, Royal Caribbean by MyVoiceTravel es una innovación que abre paso a las nuevas generaciones, respondiendo a las necesidades de quienes consumen a diario el contenido del mundo digital.

✰✰✰✰✰ Inspirado en la reserva natural de Sian Ka’an y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, The St. Regis Kanai Resort, en la Riviera Maya anunció su apertura y es un oasis que define el destino y captura el glamour por descubrir. El complejo turístico da vida y magia a la región de Kanai con su arquitectura vanguardista, acogedores interiores y servicio personalizado.

Propiedad del Grupo Alhel, el complejo turístico está a corta distancia en auto, tanto de Cancún como de Playa del Carmen, y ofrece una entrada a las maravillas de la región. Desde la exuberante biodiversidad de sus parques naturales y el misticismo de sus cenotes hasta los azules vivos de su mar y la riqueza cultural de sus yacimientos arqueológicos.

El inmueble en la Riviera Maya, cuenta con 124 habitaciones y 19 suites lujosamente decoradas, incluyendo una Suite Presidencial de 215 metros cuadrados, cada una con vistas al mar y una terraza privada o piscina de inmersión.

Las espaciosas habitaciones cuentan con elementos de diseño y ricos materiales que evocan los elementos del entorno, desde los manglares y los cenotes cercanos hasta las estrellas. Las habitaciones cuentan con espejos colgantes, mesas de noche, lámparas colgantes de cerámica y cabeceras talladas en madera de nogal. Los huéspedes de todas las categorías de habitaciones también tendrán acceso al Servicio de Mayordomo insignia de The St. Regis.

Ofrece diversos restaurantes: El íntimo St. Regis Bar; Jack’s Club, furtivo bar deportivo; Pik Nik, establecimiento delicatesen grab-and-go, y The Beach Club para aperitivos ligeros mientras se relaja frente al mar. También un salón de té y chocolate, The Library es el telón de fondo ideal para experimentar el ritual del té de la tarde y haciendo honor a legendaria tradición de las propiedades St. Regis en todo el mundo habrá una ceremonia de champaña cada noche.

Inspirándose en las antiguas manifestaciones artísticas y ceremoniales mayas, la sofisticada estética del hotel presenta una amplia gama de piedra caliza, nogal y complejos tejidos. La elegante decoración y los interiores contemporáneos se acentúan con elementos hechos a medida, incluyendo muebles personalizados y obras de arte de artesanos locales. El calendario maya se recrea a través de los textiles de las áreas comunes y las habitaciones, con elementos inspirados en las vestimentas ceremoniales mayas.

