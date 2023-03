En México ya no hay masacres, ni tortura, afirma López Obrador

Arremete nuevamente contra el Departamento de Estado

Cárteles de la droga “controlan” partes del país, reconoce Antony Blinken

En una nueva arremetida contra el Departamento de Estado de Estados Unidos por su reporte de derechos humanos en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el informe “es un bodrio”, son puras calumnias que no se sostienen.

Insistió en que estas críticas no representan a todo el gobierno del mandatario estadounidense, Joe Biden o de otros legisladores que han visitado México recientemente en términos respetuosos. Incluso, dijo que en realidad el documento está elaborado “por un departamentito dentro del Departamento de Estado”. Durante su mañanera de este miércoles, destacó el encuentro que sostuvo la víspera con el enviado especial del gobierno estadounidense para el cambio climático, John Kerry, que contrasta con la postura del Departamento de Estado que no cambian. “Es una política añeja, anacrónica, de querer meterse en la vida pública de otros países, ¿con qué derecho? es una violación flagrante al derecho internacional. ¿Por qué tienen que intervenir?”.

Acusó al Departamento de Estado de ser en realidad una instancia encargada de defender el conservadurismo en el mundo, “esa es su función”. Cuestionó que, como antes, algunos integrantes del conservadurismo mexicano acudan a Estados Unidos para presentar sus quejas. “Si ven el informe del departamentito del Departamento de Estado. Es un bodrio. Hay que revisar el diccionario. Dicen según expertos se presume, se señala. No hay sustento, utilizan la calumnia, en el departamentito del Departamento de Estado. Pueden contestarme lo que quieran pero no tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos”. Afirmó que en México ya no se tortura como antes, cuando ellos se quedaban callados, nunca decían nada. En México no hay masacres, en México el Estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos. Se garantiza la libertad de expresión”.

Sin mediar pregunta, al inicio de su conferencia, hizo una amplia exposición sobre la polémica que ha surgido entre su gobierno y el Departamento de Estado. “Lo único que hacen con eso es exhibirse, hacer el ridículo Si no fuese un asunto tan importante causaría risa. Pero es muy buena la polémica, porque antes ellos certificaban de manera unilateral”.

Lamentó además que haya mucha manipulación informativa en Estados Unidos y se reivindique que como ya salió en The New York Times o The Washington Post ya es importante. Censuró que la manipulación mediática haya permeado al punto de que un importante sector de la población estadounidense, según una encuesta, considere que el fentanilo lo llevan los migrantes. O bien que toda esta droga química proviene de México cuando mucho del fentanilo que se consume en la Unión Americana llega de Asia directamente o a través de Canadá. Indicó que 85 por ciento de los detenidos en Estados Unidos por la distribución de fentanilo allá son de origen estadounidense.

Cárteles de la droga “controlan” partes de

México, dice secretario de Estado de EU

Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reconoció este miércoles que los cárteles mexicanos de la droga controlan “partes” del territorio en México y que se “necesita hacer más” en la lucha contra el fentanilo, pero consideró que designar “terroristas” a los narcos mexicanos no ayudaría. En una comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre el presupuesto, Blinken fue duramente increpado por el senador Lindsey Graham, quien se muestra favorable a designar terroristas a los cárteles mexicanos de las drogas para poder utilizar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

“¿Hay lugares en México en los que el gobierno no tiene control?”, preguntó Graham, a lo que Blinken respondió: “Usted puede ver un nivel de seguridad significativo en varios lugares”.

“Mi pregunta es: ¿los cárteles de la droga controlan partes de México?”. Blinken dijo: “Creo que es justo decir que sí”.

Graham se refirió entonces al tema del fentanilo y resaltó que está “matando a decenas de miles de estadounidenses”. Preguntó a Blinken si concordaba y el secretario de Estado respondió que “sí, y también está matando a mexicanos”.

“¿Cree que nuestras políticas hacia los cárteles, en el combate al fentanilo, están funcionando?”, increpó Graham.

Destaca coordinación con México en combate al fentanilo, pero ve necesario hacer más

“Necesitan hacer más, necesitamos ser más efectivos”, indicó el secretario de Estado.