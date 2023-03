Osorio Chong, ¡out!

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Hace 12 años, al ascenso de Enrique Peña Nieto a la Presidencia, sólo había os que despuntaban desde entonces como posibles presidenciables para el 2018: Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong.

Ellos eran los coordinadores de todo en ese equipo. Los más cercanos e influyentes.

Pero se pelearon.

Más inteligente, Videgaray se fue al autoexilio dorado de Harvard. A vivir de muy bien pagadas asesorías y consultorías privadas. Luego de ser el más cercano a Peña, y de pasar por las secretarias de Relaciones Exteriores y de Hacienda, Videgaray es quien más conoce a México.

Osorio no sólo fue relegado de la contienda por la candidatura presidencial del PRI para darle paso a José Antonio Meade, quien terminó por ser apenas un leve escollo ante la ola de apoyos priistas a Andrés Manuel López Obrador, en un acuerdo todavía no explicitado de Peña y el tabasqueño, sino que además lo desecharon para ser líder del PRI ante el ascenso de Alejandro Moreno y apenas logró ser una de las últimas decisiones del mexiquense para ser coordinador de la minibancada del tricolor en el Senado.

Ahí terminaba la carrera del ex gobernador de Hidalgo, ex secretario de Gobernación y ex aspirante presidencial con Peña.

Y cómo no hay plazo que no se cumpla, Osorio Chong fue echado ayer fuera de esa última posición peñista.

Lo sustituye un político de quinta, el guerrerense Manuel Añorve a quien no lo quieren ni siquiera los perros de su pueblo.

Añorve sólo es un florero. El trato de los pocos senadores del PRI, no más de 12, 13, será directo con Alejandro Moreno presidente del PRI. El es el único que puede palomear su reelección en 2024. Su colocación en otros equipos o su reubicación en otras comisiones.

Alito llega a este momento de venganza con toda la fuerza para ser quien negocie dentro de la alianza Va por México al lado de Marko Cortés del PAN y Jesús Zambrano por el PRD, no sólo para lanzar un candidato presidencial (que hoy podrían ser los priístas, porque no, José Ángel Gurría o Enrique de la Madrid), sino candidatos a 8 gubernaturas, y uno más a la jefatura de Gobierno de la CDMX, a alcaldes en las 16 posiciones de la Capital del País y para la renovación de los 500 diputados y 128 senadores y miles de cargos de alcaldes y congresos estatales.

Es decir, Alito será quien pueda repartir todavía por y desde el PRI posiciones de poder y manejo de presupuestos multimillonarios en 2024. Osorio no. El hidalguense se equivocó. Está out.

Alito, Marko y Zambrano son odiados y combatidos porque presiden partidos cuya virtud es tener registro ante el INE, presupuestos públicos multimillonarios y el poder de la firma para lanzar convocatorias y candidatos.

Y con ello hoy pueden bien ganarle la presidencia de la República a AMLO en 2024.

Al quitarse de en medio a Osorio, Alito no sólo ajusta cuentas con el hidalguense, sino queda libre para alargar su presidencia en el PRI hasta más allá de 2024.

Y para ser reelegido como diputado federal. O ir a una senaduría. O lo que sea que quiera.

Ya veremos por qué opta.

Pensiones, un caso por resolver

Ayer, luego de inaugurar la “Caravana Consar en el Senado de la República”, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, consideró que urge resolver en México el grave problema del fondo de pensiones para proteger los ingresos de los trabajadores en retiro.

Al lado de Iván Pliego Moreno, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el zacatecano indicó que la reciente reforma de pensiones de diciembre del 2020, impulsada por AMLO es un parteaguas en la seguridad social, “ya que dio un gran paso al mostrar la solidaridad de los empresarios de este país, la voluntad del Gobierno y del Poder Legislativo para poder impulsar una pensión más justa”.

Hoy, agregó Monreal, habrá que reducir las semanas cotizadas, aumentar las aportaciones del 6.5 al 15 por ciento; incrementar la pensión garantizada; y reducir las comisiones de las Afores que hoy se encuentran en estándares internacionales y hacer más eficiente el sistema, a través de una mejor regulación que simplifique los procesos y contribuya a reducir el costo regulatorio innecesario para las Afores.

“El fondo de pensiones es un gran problema que tenemos que resolver muy pronto. Los fondos de retiro son un problema grave que tenemos que empeñar y que tenemos que, en este Poder Legislativo, lograr soluciones”.

Casino vs AMLO

A pesar de que apenas hace unos días Andrés Manuel López Obrador aseguró que no daría ningún permiso para operar nuevos casinos en la Ciudad de México, la empresa King’s está girando invitaciones para abrir su nuevo casino ubicado en Pabellón Bosques en Cuajimalpa.

Esto va totalmente en contra de lo dicho por López Obrador de que pediría un reporte al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para conocer cuáles casinos se están abriendo recientemente para frenarlos de inmediato.

El grupo King’s abrirá oficialmente Yvis Casino hoy jueves 23 de marzo con, afirma, grandes sorpresas.

Ojalá una fuese que las autoridades de Cuajimalpa respetarán la ley y no se abriera este casino que está a unos cuantos pasos de diversas escuelas, entre ellas: los Colegios Vista Hermosa, Israelita de México, Colegio Hebreo, Monte Sinaí, Instituto Cumbres México, Preparatoria Anáhuac e Instituto Rosedal Vista Hermosa.

Todas éstas ubicadas a menos de un kilómetro de distancia y algunas incluso a unos metros.

Desde hace meses padres de familia de estos planteles han insistido en evitar la apertura de este casino. Ojalá ahora sí se tomen cartas en el asunto, toda vez que la prohibición de nuevos casinos viene desde Palacio Nacional.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa