Santiago Cruz presenta su nuevo y esperado álbum de estudio “Nueve”

Talentoso artista colombiano

Un disco que le canta a la nostalgia, los recuerdos y la memoria

Asael Grande

El cantante, compositor y escritor colombiano, Santiago Cruz, presenta su nueva producción discográfica titulada “Nueve”, un álbum en el que la protagonista principal es la gestión de los recuerdos, lo que se hace con la memoria. Este álbum evoca la nostalgia vista desde diferentes ángulos de la vida y el amor: “es una producción que se empieza a componer en el último coletazo de la pandemia, con toda la carga emocional que esto tuvo, y sigue teniendo, es un proyecto en el que escribí unas treinta canciones y terminamos incluyendo nueve, para terminar con la idea redondita del número nueve y lo que significa; es un disco que grabé durante dos etapas en México, es un disco muy cuidado, con un sentido de mucha artesanía en la composición y en la grabación de todo el proyecto , ”, nos dice Santiago Cruz, quien entrega este material discográfico, que es una fábrica permanente de recuerdos, y de la gestión emocional que se haga de ellos, depende si se convierten en tierra fértil para mirar hacia adelante o, por el contrario, se vuelven trampas de arena movediza que no dejan avanzar.

Respecto a la temática de su lírica en “Nueve’, Santiago Cruz destacó que “tiene que ver con la gestión de los recuerdos; recordar es una de las cosas que nos distingue a los seres humanos del resto de las especies, sobre todo, el asignarle emociones a los recuerdos, eso está implícito, desde la relaciones sentimentales, pasando por nuestra historia como sociedad, particularmente en Colombia, con una canción que se llama ‘1.200 kilómetros’, o como humanidad, con lo que estamos haciendo con nuestro planeta”.

El título hace referencia a los diferentes significados que tiene el nueve (9). Según varias fuentes, es el número máximo, el que contiene a todos los demás y no hay otro número por encima de él: “el nueve, más allá de la obviedad, me puse a mirar las propiedades del número nueve, creo mucho en la energía de las palabras, y es un número de cierre de ciclos y caminos nuevos, denota sabiduría y perfección; lejos de sentirme en esos lugares, significa una búsqueda permanente en mi vida, aprender cada vez más cosas para ser algo sabio en algún espectro de mi vida”.

Junto al álbum se estrena el sencillo “El Gran Teatro”, un tema de desamor con sonidos bohemios y de bandoneón que tiene como invitado a Andrés Cepeda; dicha canción, está inspirada en la escuela de despecho de intérpretes como Julio Jaramillo: “Andrés es un referente en la música colombiana, es un tipo que siempre he admirado, y cuando tenía este bolero, me pareció que le venía muy bien, y lo invité a hacer voz en una historia de esas relaciones que no se terminan de la manera adecuada y que quedan en puntos suspensivos”.

“Nueve” incluye las canciones: Hay una Grieta en el Cielo, Porque Yo Te Quise, Casi, El Gran Teatro (con Andrés Cepeda), 1.200 Kilómetros, La Segunda Mitad, Después de la Tormenta, Para Volverte un Recuerdo, La Canción para el Fin del Mundo.

Todas las canciones son 100% de Santiago Cruz excepto: “Porque Yo Te Quise”: Santiago Cruz, Juan Pablo Vega y Juan Pablo Villamil (Morat). “Casi”: Santiago Cruz, Juan Pablo Vega y Raquel Sofía (cantautora puertorriqueña). “La Canción para el Fin del Mundo”: Santiago Cruz, Juan Pablo Vega y Pipe Bravo (Superlitio).

Tras el lanzamiento de “Nueve”, Santiago Cruz se prepara para su gira “Después de la Tormenta Tour”, con la que llevará lo mejor de su repertorio a varias ciudades de Colombia y Latinoamérica: “estamos armando la gira latinoamericana, pronto estaremos anunciando el plan de estar en México”, finalizó, Santiago Cruz.