“Perras del mal” llega al Nuevo Teatro Silvia Pinal

Brillo y glamour

Un abanico que retrata la esencia del drag

Alexandra Arellano

Las más hermosas y talentosa drags de la Ciudad de México, ex participantes del programa “La más draga” de México, quienes nos invitaron a ser partícipes del gran espectáculo que presentarán el próximo sábado 25 de marzo en el nuevo teatro Silvia Pinal, con dos únicas funciones en un horario de 7:30 de la noche y 9 de la noche.

La propuesta teatral de “Perras del Mal” trata de dar variedad a los números y dar un espectáculo redondito, planeado para todas las edades, incluso niños, pues dijeron que el show está sumamente cuidado con base a la fórmula de sacar el mayor número de arte de los shows drag y brindar a la vez un deleite visual para todas las personas y digerible para todas las edades.

“Llevaré a mi hija, pues verlos a ustedes inspira, y les inyecta las ganas de volar”, dijo Raquel Bigorra sobre el impacto del Drag en las nuevas generaciones.

El primero de abril se festeja otro año de presentaciones de “Perras del mal” con 50 funciones en total y celebrarán con un espectáculo de Dragas Nacionales en este el nuevo Teatro de Silvia Pinal.

Adelantaron que el show del sábado 25 de marzo tendrá grandes invitados, y que es una de las primeras veces que el show drag sale de bares y antros, para disciplinarse y entregar todo en el escenario de un teatro.

“Es justo ser perras en la vida, hay que arrebatar las oportunidades para cumplir todos tus sueños”, dijo La Yucateca a manera de frase slogan del espectáculo.

Este show pretende ser la llave que abra la puerta a muchas generaciones nuevas que quieran realizar este tipo de teatro, dijeron las artistas que están a cargo de este maravilloso espectáculo. Es tan grande el mérito que han realizado con este trabajo de inclusión y respeto hacia toda la diversidad sexual que narraron que muchos de sus fans son niños, o incluso abuelitos, sin embargo dicen que no ha sido tarea fácil, pues han tenido que adaptar sus drags para nivelar los shows y tener un tono familiar.

En cuanto al nombre surge debido a el apodo que les pusieron durante el show de la más draga, a manera de burla, lo que ellas la tomaron como inspiración para la creación de su proyecto.

En esta temporada se ha remasterizado el show, se preparó algo completamente nuevo para la gente de la CDMX, por lo cual no puedes perderte este fin de semana este gran espectáculo.

Por su parte, Raquel Bigorra habló de como la abordaron para ser parte de este proyecto, pues cuenta que uno de los ganchos que la atrapó fue la esperanza de producir el nuevo video de “No me importa” y por supuesto por la admiración que tiene por estas artistas, ya que le sorprende mucho la producción que tienen y el cuidado que le dan a su persona. “Cuando me estaban maquillando descubrí que me quería quedar como Drag” dijo Bigorra.

Para finalizar, hablaron de la esencia real del drag, la cual es crear un alterego y exponer todo el arte que tienen dentro de sus personas. .

Los boletos los puedes encontrar a la venta en Arema.mx o en las taquillas del teatro con costos desde los 500.00 pesos.

Este show pretende ser la llave que abra la puerta a muchas generaciones nuevas que quieran realizar este tipo de teatro