Compositores mexicanos rinden homenaje a Chabelo

El proyecto independiente Canta mi Canción que brinda apoyo y asesoría a compositores de todo el mundo, hizo un llamado a compositores y compositoras para que a través de sus letras, de su inspiración, rindieran un merecido homenaje a Xavier López Chabelo, luego de que se anunciara su fallecimiento a los 88 años de edad. La respuesta no se hizo esperar, y es que el famoso personaje marcó muchas generaciones con su programa “En familia con Chabelo”, al aire durante 48 años por Televisa.

Actor, comediante y productor , Xavier López Chabelo se encontraba retirado de la televisión desde hace algunos años. Sin embargo nunca se supo de algún padecimiento, de alguna enfermedad. De ahí la sorpresa de todos: la noticia de su muerte este sábado 25 de marzo.

Fueron varios los compositores y compositoras que no quisieron dejar pasar la oportunidad de expresar sus sentimientos a tan famoso personaje a través de una canción. Edgar Chávez, Roberto Alonso, Humberto Palafox, Milton Marroquín, Anabel Vite, Paula Escalante, Tonny Padilla, Víctor Manuel Pat, Eliseo de los Santos, Jerónimo Pasos, Gloria Navarro, Lilian Ramírez, Irahí Julián Caballero, Caruth, Juan Hernández, Jesús M. Aza, César Alonso, Juan Enrique, Ángel Eduviel, Roberto Gómez Santos, Silvia Cuevas, Marcos Luna, Leopoldo Zúñiga HasCano, Raúl Alonso Acosta, Juan Carlos Martínez, Tony Romero, Juan Virgilio Quiroz, María del Carmen Peña, Roxzammy , Héctor Vargas (ELHE) , Luis García y Xosue Alva, fueron algunos de los compositores que hicieron bellas letras para recordar a Chabelo. A continuación les compartimos fragmentos de algunas de las letras.

Chabelo se fue

El niño eterno ya está en el edén

Y los domingos no serán como ayer

En la familia con Chabelo fue rey

Toda la infancia con él disfruté

Autor: Edgar Chávez

Chabelo

El mítico Chabelo

Amigo de los niños

Burlando siempre el tiempo

Qué triste hoy se ha ido

Y dice su boleto

De aquí a la eternidad

Porque en tantos corazones

Por siempre vivirá…

Autora: Roxzammy

Adiós Chabelo

Fue Chabelo un personaje inigualable

Eran domingos que pasábamos feliz

Y con su voz tan peculiar era mi cuate

Nos encantaba su manera de vestir

Autor: Juan Carlos Martínez

El amigo de todos

Hoy es un día como pocos

De algo me enteré yo

Xavier López Chabelo

De todos se despidió

Cómo podría agradecerle

Tantos momentos señor

Jugando a la catafixia

Así lo recuerdo yo

Autor: Raúl Alonso Acosta



Hasta siempre Chabelo

Hoy quiero cantarte Chabelo

Por todo el cariño y amor

Tú nos enseñaste con cada canción

Que estar en familia es mucho mejor

Autor: Leopoldo Zúñiga Cano



Gracias Xavier

Recuerdo que cuando era un niño

Veía en la televisión cada domingo

A un agradable personaje

Por cierto me agradó su traje era un overol

El cuate tenía voz de niño y cuerpo de señor

Pero era divertido

Apuesto que hay generaciones que no olvidarán

Hoy se ha dormido el amigo de todos los niños

Autor: Marcos Luna



El mejor cuate

Hoy se nos adelantó

El buen Chabelo, el mejor cuate

Por años nos alegró

Con su magia, don de gente

En nosotros quedarán

Esas mañanas del domingo

Su carisma, su actitud

Su alma blanca, voz de niño

Autora: Silvia Cuevas



Una fiesta en el cielo

Es domingo por la mañana

Con ansias espero el programa de Chabelo

Mi madre ya hizo el desayuno

Y yo estoy acostado en la cama

Qué recuerdos

Entre juegos y catafixias

El programa se va de prisa

Al final una canción

Que te toca el corazón

Gracias mi cuate por tanto amor

Autor: Ángel Eduviel

Al rey de todos los niños

Amigo de todos los niños

Amigo de chicos y grandes

Hoy todo el mundo ha perdido

A un amigo entrañable

Ya no habrá más catafixias

Ni juegos tan agradables

Hoy el medio ha perdido a un artista gigante

Autor: Irahí Julián Caballero

Qué pasó cuate

Chabelo vuela alto que los ángeles te abracen con amor

Pues tu público en el cielo está esperando catafixia, juegos sanos desde hoy

Autora: Lilian Ramírez

Vivirás eternamente

Una mala noticia

A todos conmovió

Nuestro cuate Chabelo

Se ha marchado con Dios

Tantos bellos recuerdos que nos dejas de ti

Tantos bellos domingos nos hiciste feliz

Autora: Gloria Navarro

Hasta siempre

Canciones y risas los domingos

Con el gran Chabelo

Amigo de todos los niños

Hoy te haces eterno

Porque grande siempre fuiste

Hasta siempre amigo Chabelo

Autor: Víctor Manuel Pat

Se marchó mi cuate

Xavier López Chabelo

El amigo de todos niños

Nos hacía entender a los grandes

Que siempre tendremos el alma de niño

Nos dio muchas sonrisas

Disfrutando el domingo en familia

Te cambiaba la vida con las catafixias

Que siempre te hacía ganar

Autor: Héctor Ricardo López (ELHE)

Así era Chabelo

Que maravilloso tiempo

De espantosas equis

Que catafixiaba por amor

El gigante con la voz de niño

Que aparecía en la televisión

En las mañanas de domingo

Unos llenaba de ilusión

Qué fantásticos momentos

Todos en familia

Disfrutamos con emoción

De las ocurrencias y la risa

De este gran animador

Amigo de todos los niños

Como él nadie mejor

Autor: Luis García

