Asael Grande

La agrupación de pop más exitosa de México, JNS (integrada por, Angie Taddei, Melissa López, Karla Díaz y Regina Murguía), después de seis años de ausencia discográfica, lanza un nuevo sencillo, “Tan Viva”, que está disponible en las plataformas digitales. Se trata de un himno a la libertad creado especialmente para todos sus seguidores, bajo el sello discográfico de Bobo Music.

Este tema inédito bajo la composición de Marcela de la Garza, Gilberto Elguezabal y Eduardo Bladinieres, producido por Doctor Alfaro, busca un sonido fresco que representa lo que JNS quiere plasmar en su nueva música: “sacar un sencillo, después de tanto tiempo, es muy importante para nosotras, por lo que nos han pedido los fans, que es música nueva, de verdad que es un placer y una bendición poder seguir creando después de tanto tiempo, después de ser un grupo de reencuentro, música nueva, vestuario, imagen, trabajar el video, estar en los 90’s Pop Tour, nos hace estar muy contentas y agradecidas con los fans, por la espera, la paciencia, el cariño”, dijo, Angie Taddei, en conferencia de prensa.

El video musical de “Tan Viva” fue dirigido por el “Chivo” Escalante y filmado en un antro LGBT de la Ciudad de México y diversos puntos de la colonia Roma y Condesa, con la participación de diversos influencers y amigos de las integrantes de JNS: “llevamos casi ocho años juntas, cuando surgió esta idea de ser un reencuentro, y hoy, estamos presentando una canción inédita, que nos representa, que es un himno para nosotras, para la comunidad, para toda la gente que nos ha seguido en todos estos años, y estamos festejando, celebrando este suceso tan maravilloso en nuestras vidas”, agregó, Regina Murguía.

Para acompañar este lanzamiento de “Tan Viva”, JNS anunció el arranque de su nueva gira, titulada, Bajo tu Propio Riesgo, que dará inicio en el escenario del Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, los días 30 de junio, y 1 de julio próximos: “estamos tratando de integrarnos al mundo de la música de hoy, algo muy interesante; desde que empezamos el reencuentro, opinamos en cómo queríamos escucharnos, y creo que en ‘Tan Viva’ está más marcado nuestros gustos e ideas, y el ritmo es distinto, y nos encantó la letra, nos involucramos en el estilo, creo que hemos dejado de ser un grupo de nostalgia, sí cantamos lo que quieren los fans, pero hemos logrado ser otro grupo, la emoción y la evolución de presentar un material como éste, es algo que anhelábamos, sentirnos un artista nuevo, no un reencuentro, tenemos mucha complicidad, una hermandad”, dijo, Karla Díaz.

JNS, cuyas canciones más conocidas son Enferma de amor, Sólo vivo para ti, Pepe, Entre azul y buenas noches, Estoy por él, Muero por ti, Ammore, Me pongo mis jeans, Dime que me amas, La ilusión del primer amor, entre otras, informaron que, con su nueva gira, Bajo tu Propio Riesgo: “iremos a España, y queremos ir a Estados Unidos, tenemos muchas juntas, y habrá muchas sorpresas, para nosotras es muy importante estar cerca de nuestros fans, ya teníamos tiempo de no hacerlo juntas, ya estamos en los ensayos”, finalizó, Melissa López.

Desde 2015 la alineación está conformada por Regina, Melissa, Angie y Karla haciendo giras desde entonces con su “Metamorfosis Tour” y “90s Pop Tour” siendo las Jeans como siguen siendo nombradas por el público, de las presentaciones más aplaudidas y aclamadas por el público en cada show que se presentan.

