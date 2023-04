¿Suicidio?

Carlos Ramos Padilla*

Todo parecía un desafortunado evento hasta que la sospecha llegó a sus límites: ¡no se suicidó! Álvaro Ramírez Ladewig, heredero del cacicazgo de la Universidad de Guadalajara (UdG), creado por su hermano Carlos, confió en Raúl Padilla López y lo convirtió en el presidente de la temida Federación de Estudiantes de Guadalajara en la turbulenta etapa de los setenta. Una responsabilidad mayúscula que supo afrontar, controlar y dominar. “Se debe cerrar un círculo, no más sangre de gente joven” repetía públicamente.

El ex rector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, se suicidó este domingo; afirmaron haber recibido un diagnóstico médico que confirmaba un cáncer agresivo terminal. Quienes lo conocieron a fondo sabían que la tragedia se había repetido debido a que su padre también se quitó la vida, siendo Raúl muy joven, y hay quien aseguró que lo hizo frente a él. Raúl fue rector y muy reconocido de la máxima casa de estudios en Jalisco, de 1989 a 1995.

Ganó proyección internacional como presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y presidente del Festival Internacional del Cine. Dos eventos que superaron por mucho a otros ya significativos como la Feria del Libro en Minería. La fama pública de la FIL permitió que lo más selecto de la academia y la literatura se reunieran en mesas de presentación de obras o de debates de primer orden. Se refiere que en ese evento fue la histórica pregunta a Enrique Peña Nieto acerca de cuáles eran sus tres libros más representativos.

Raúl Padilla fue cabeza del grupo político de la UdeG desde hace 34 años, por lo que vio pasar a seis presidentes de la República y siete gobernadores de Jalisco.

Padilla López también fue exhibido con varios señalamientos por AMLO en las mañaneras a quien lo calificó como “cacique” y aliado del conservadurismo. Aunque en las elecciones para las alcaldías de Tlajomulco y Guadalajara, de 2009 y 2015, respectivamente, fue cercano del hoy gobernador Enrique Alfaro; ambos mantenían un conflicto que inició con la creación del partido Hagamos, previo a las elecciones y se agravó cuando el Ejecutivo estatal autorizó retirarle 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales, que forma parte del Centro Cultural Universitario, proyecto impulsado por Raúl Padilla desde hace dos décadas.

Entonces empezaron las especulaciones y sospechas y más aún cuando el gobernador insistió en publicar fotografías internado en un hospital coincidiendo con el día en que Raúl murió. Por ello la Fiscalía del Estado investiga lo ocurrido con el ex rector de la Universidad de Guadalajara. De forma preliminar fue localizada en la escena un arma de fuego, así como un recado póstumo; indicios que se integrarán a la carpeta de investigación. No obstante cientos de personas de primer orden e instituciones políticas y académicas lamentaron la pérdida del ex rector y la mayoría de los mensajes atinaban y coincidían en halagos y reconocimientos a su persona, valentía, logros y trayectoria.

La honra merecida fue a base de su entrega y resultados, pero la guerra que emprendió el presidente Lopez Obrador, como en muchos casos, fue infundada e injusta. Un mexicano que elevó el nombre y lustre de México por sus acciones mereció la ofensa y desprecio mañanero del tabasqueño. Como a la mayoría de sus opositores le selló con un barato “conservador” que así, inopinadamente regala por doquier.

Aun aceptando esa calificación, Raúl Padilla ha ganado más reconocimiento, aplausos y méritos que su crítico presidencial. La honra queda en la memoria del colectivo como la reprobación por los bajos ataques.

Crece pues la duda del acto supuestamente temerario que cercenó la vida de un mexicano, a decir de muchos: ejemplar.

@cramospadilla

* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.