Avanza la investigación de la FGJEM contra ex alcaldesa Patricia Durán: Tomás Palomares

Han presentado cuatro denuncias contra la morenista

Naucalpan, Estado de México.— Seguiremos ejerciendo nuestro derecho de libre expresión para exigir se cumpla la ley en contra de malos funcionarios que afectaron a la clase trabajadora como es el caso de la ex alcaldesa morenista Patricia Durán Reveles.

Aseguró en entrevista, Tomás Plomares Parra, secretario general del SUTEyM sección Naucalpan, luego de señalar que han presentado más de 4 denuncias ante la Fiscalía Especial Contra Delitos de Servidores Públicos de FGJEM; una penal y las otras tres de carácter administrativo contra Durán Reveles.

Dijo que ya está avanzada la investigación y explicó que fue por instrucción de un juez, que la propia Fiscalía sigue investigando las acusaciones presentadas.

Palomares Parra destacó que las denuncias son por las Retenciones a los Servidores Públicos, la retención al Fondo de Vivienda, las cuotas sindicales, que es lo que incluye ese tipo de denuncia.

Las prestaciones que se quedaron a deber, son más de carácter administrativo, que también están en Contraloría de la Legislatura y de ahí se mandó al Órgano Superior de Fiscalización ( OSFEM), que acaba de concluir la Contraloría.

En cuestiones administrativas, explicó, “la ex alcaldesa Patricia Durán y el ex tesorero, Leopoldo Corona, se han presentado a audiencias por separado” y a pesar de las pruebas, la ex edil de Naucalpan, niega que haya dejado adeudos e incluso, que no era su responsabilidad, que para eso había un responsable, que es el tesorero.

Tomás Palomares insistió que la verdadera responsable es la jefa del Ejecutivo y enfatizó que el SUTEyM Naucalpan tiene que hacer un ejercicio de conciencia social muy grande y no se puede permitir que esas corrientes que se dicen defender al pueblo y cuando llegan se aprovechan del pueblo, porque no solo es el daño al Estado de México, es al erario municipal, a los trabajadores, a sus familias, al municipio y erario público.

Recordó, finalmente, que en agosto del año pasado organizaciones de colonos tuvieron que ir a las gasolineras a pagar el combustible de los camiones recolectores de basura, porque no tenían dinero para poder cargar el combustible.