Migrantes, entre Solalinde y Garduño

Desde el portal

Ángel Soriano

Ocurre que, luego de 40 migrantes calcinados y 25 más lesionados, la Fiscalía General de la República encuentra “omisiones e irresponsabilidad” en la custodia de los desafortunados sudamericanos que cruzan nuestro territorio rumbo a la Unión Americana y que una vez que son capturados, son remitidos a prisión, sin agua, alimentos ni cobija.

Trato inhumano propio de los campos de concentración y de un perfil carcelario del todavía director del INM, Francisco Galindo Yáñez, quien en completo desapego de la política humanitaria que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, hacía todo lo contrario, al grado de quemarlos vivos para “resolver” el problema de la invasión ilegal de extranjeros.

Ante esta terrible realidad, se volteó hacia el perfil “humanista y religioso” del padre Alejandro Solalinde para atender a los desafortunados ciudadanos de otros países que, pese a los riesgos, malos tratos, abusos, persecución y extorsión, no desean quedarse en nuestro país, pues como bien lo señala el presidente AMLO, traen un objetivo fijo de ir a los Estados Unidos.

Ni el perfil policiaco de Garduño ni el religioso de Solalinde terminará con el problema de la inmigración ilegal: Son múltiples factores —humanos y socieconómicos— los que intervienen en este fenómeno que es mundial y que la irracionalidad o la humanidad de uno u otro funcionario acabará. Hace falta encontrar soluciones de fondo y aplicar la Ley a servidores públicos inhumanos.

TURBULENCIAS

Fox, en el negocio del cannabis

El director de Cofepris, Alejandro Svarch Pérez, detectó la entrega de 63 permisos para la comercialización de cannabis otorgados cinco días antes de que el presidente Enrique Peña Nieto concluyera su función y los dio a familiares del ex presidente Vicente Fox, uno de los más activos promotores de la regularización del consumo de marihuana y ya se investiga quién o quiénes las entregaron, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y desde luego, los funcionarios de Cofepris con el anterior director Julio Sánchez Tépoz, con doctorado en la Universidad Complutense, no lo decidieron solos, sino que recibieron la orden de hacerlo; para la investigación correspondiente intervino las instalaciones la misma Guardia Nacional. El ex presidente Vicente Fox pide las pruebas correspondientes que, sin duda, las hay. Y habrá que ver en qué consisten tales pruebas y dónde terminará un asunto tan delicado como éste, pues si bien la promoción del guanajuatense es para fines lúdicos, también existe una gran industria que deja colosales ganancias a quienes trafican con la droga… El comercio de los medicamentos elaborados por laboratorios sin escrúpulos para estimular pacientes graves, y que se utilizan con otros fines, es escandaloso. El gobierno de México realizará una intensa campaña para evitar el uso de los mismos y que constituyen un grave riesgo para la salud, advirtió el subsecretario Hugo López-Gatell… El Congreso de Oaxaca escuchó y atendió las demandas de Los Chimalapas de delimitar los límites con Chiapas, ahora esperan que el gobierno estatal les cumpla con las obras que requieren pues no es nada más de que ahora son de Oaxaca, tienen que cumplirles. El mismo Congreso aprobó reformas para ampliar su ya de por sí inmenso radio de acción del jefe del Gabinete del gobernador Salomón Jara, José Antonio Rueda Márquez, que tendrá facultades extraordinarias sobre el resto de los funcionarios, asumiendo la custodia de los archivos y las convocatorias a reuniones de gabinete, así como la supervisión de las órdenes giradas por el mandatario. Igual que anteriores gobernadores -aunque busque ser diferente y argumente que por ello hizo los cambios-, siempre hay un poder real tras la silla del ocupante del Palacio de Gobierno.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista