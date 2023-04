Caminos rurales y supercarreteras

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha visitado en más de 30 ocasiones Oaxaca —Peña Nieto, en su sexenio, fue tres y en una su helicóptero fue apedreado en plena zona urbana—, y ha ofrecido terminar dos supercarreteras, una a la costa y otra al Istmo, además de un centenar de caminos rurales para comunicar cabeceras municipales.

Una densa orografía oculta más de 11 mil comunidades, 8 regiones y 570 municipios con 16 grupos étnicos que constituyen verdaderas naciones al contar con lengua, tradiciones, gastronomía, formas de gobierno, música y cultura propia que las diferencia de una a otra étnica y que, orgullosos, conservan y viven apegados a sus ancestrales formas de vida.

Y en medio de esa complejidad natural que dificulta la comunicación: Ir de la capital del estado hacia cualquier región, implican 5 horas de camino; así, vastas riquezas humanas y naturales permanecen inexploradas e inexplotadas. Basta saber que el Istmo de Tehuantepec comunica con el Atlántico y el Pacífico y cuenta con energías limpias y petróleo, mar, selvas y bosques.

Hoy, en vísperas de un futuro promisorio para la industria y el despegue económico, el presidente López Obrador ofrece concluir antes de que termine su sexenio, las dos autopistas y los caminos rurales. Sólo un Presidente con la visión de estadista, capacidad y decisión política podría realizar semejante empresa. Dejó atrás una forma limitada de hacer política de sucesivos gobernadores y presidentes muy mediocres y muy ladrones.

TURBULENCIAS

Samuel García va por inversiones

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, luego de desayunar en su residencia con la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, partió hacia Alemania a la mayor feria industrial del mundo para -dijo- atraer inversiones hacia la entidad que gobierna, sabedor que éstas no llegan solas y que es necesario promover los atractivos que ofrece el estado… Sheinbaum, en tanto, se reunió con la grey estudiantil, empresarios y sectores sociales, acompañada de legisladores del PT, Morena y PVEM, en eventos relacionados con sus aspiraciones presidenciales y rechazó que no invierta en el Metro. La línea 1, la más antigua, prácticamente será una nueva, pues serán sustituidos los vagones en su totalidad lo mismo que las líneas de transmisión. Tanto el Metro como el Cablebús y tren eléctrico constituyen nuevas modalidades a bajo costo y menos contaminantes para la ciudad, indicó, al señalar que atiende todos los problemas por encima de las críticas de los medios “que no nos quieren”…Y el canciller Marcelo Ebrard estuvo en Tepeaca acompañado del gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para inaugurar una oficina municipal de pasaportes que han sido diseñados con alta tecnología para evitar ser falsificados. Las precampañas y las inusitadas giras de los aspirantes a la nominación de Morena resultan benéficas para el país, pues los precandidatos se esmeran en quedar bien con el electorado a cambio de su voto… El problema del fentanilo atiza las diferencias entre México y Estados Unidos, en donde se tiene la seguridad de que hay encubrimiento o complicidad con los cárteles de la droga que trafican impunemente con el letal estimulante. Ni el Gabinete de seguridad ha podido borrar esa imagen y dar certeza al gobierno gringo de que las instituciones gubernamentales nada tienen que ver con el tráfico del estupefaciente. El único que cree en las virtudes de la drogadicción es el ex presidente Vicente Fox, que afirma que no es delito ni es inmoral comercializar derivados de la mariguana y que no hay porqué asustarse. Y aprovechando la situación, hay quienes promueven “diferencias” entre las fuerzas armadas, cuando el único jefe supremo es el Presidente.

