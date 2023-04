Detectan consumo de marihuana y cocaína en secundarias y prepas de Quintana Roo

José Luis Montañez

El CIJ advierte que se adentran en drogas desde los 12 años

Una de las materias pendientes para las autoridades quintanarroenses es un mayor combate contra las adicciones entre sus jóvenes, puesto que se ha detectado que estos comienzan a introducirse en las drogas, incluso, desde los 12 años de edad, lo cual es realmente alarmante, ya que no sólo dañan su salud, sino que truncan su desarrollo académico y personal.

De acuerdo con Liliam Negrete Estrella, directora del Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Cancún, el alcohol, la marihuana y cocaína son las principales sustancias a las que acceden los jóvenes de secundaria y preparatoria en esta ciudad, por lo que ya han puesto estrategias en marcha a fin de frenar esta problemática.

Negrete Estrella informó que de un promedio mensual de 40 expedientes nuevos, alrededor del 60% corresponden a los adolescentes de entre 12 y 17 años, cuyas principales adicciones son alcohol y marihuana; y luego en tercer lugar, la cocaína, es decir, que incluso, niños ya no se limitan sólo a las drogas permitidas, sino que comienzan a consumir sustancias prohibidas.

También se destacó que en distintas zonas de Cancún, los estudiantes usan los parques o la vía pública para fumar tabaco, esto una vez que salen de sus escuelas, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) arrancó la campaña “Si te drogas te dañas”, a fin de orientar a los alumnos sobre el daño que le hacen a su cuerpo al consumir este tipo de productos.

El titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), Carlos Gorocica Moreno, indica que si bien esta campaña es a nivel nacional, en el caso de Quintana Roo impactará durante el resto del ciclo escolar 2022-2023 en casi 93 mil alumnos de secundaria y a alrededor de 73 mil en el nivel medio superior.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) refiere que las sustancias sobre las que van a hablar en la estrategia son: fentanilo, metanfetamina, vapeadores, marihuana, tabaco, alcohol y benzodiacepinas que se encuentran en medicinas como el diazepam o el clonazepam.

De tal manera que, se llevarán a cabo las campañas de difusión con información de cada una de las drogas y sus consecuencias, asimismo, se transmitirán spots de radio y televisión, además de videos de entre 30 a 60 segundos para redes sociales, que es el medio donde generalmente pasan más tiempo los jóvenes.

“La idea es prevenir que los chicos lo hagan. Esto se hará tres veces por semana durante todo lo que va del ciclo escolar, entre 15 y 20 minutos de plática”, concluyó Gorocica Moreno.

Expropian terrenos de Sian Ka’an para Tren Maya

Por otro lado, en materia de obras de infraestructura en el estado, se informó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo para conceder 8 mil 461 hectáreas de la reserva de la Biosfera de Sian Ka’an en Felipe Carrillo Puerto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), presuntamente para obras del Tren Maya.

La publicación refiere de manera textual lo siguiente: “La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano pone a disposición de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la superficie de 8,451-61-96.55 hectáreas, del Polígono 2 Bis, del predio Reserva de la Biosfera Sian Ka´an, municipio de Felipe Carrillo Puerto, estado de Quintana Roo”, especifica la publicación.

El acuerdo debe ser remitido al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), para que se proceda a realizar la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad Federal.

Se presume que los terrenos en cuestión serán utilizados para el proyecto del Tren Maya y para el Aeropuerto Internacional de Tulum, considerando que el polígono es parte del Ejido Chunyaxche.

Hay que recordar que la Reserva de la Biosfera Sian Ka´an, con una superficie de 528 mil 148 hectáreas, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987 por la Unesco y abarca los municipios de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco (Chetumal).

Esta reserva, junto con el Área de Protección de Flora y Fauna Uaymil y la Reserva de la Biosfera Arrecifes de Sian Ka’an, conforman el Complejo Sian Ka´an, que en conjunto representan un área de 652 mil 192.97 hectáreas y comparten un programa de manejo. Comprende playas, dunas, cenotes, arrecifes de coral y una selva tropical, donde habitan más de 300 especies de aves y más de 1000 de plantas y 100 de animales.

Sian Ka’an significa “donde nace el cielo” en maya y entre otras especies, la habitan: el jaguar, tapir, manatí y pecarí, asimismo, cuenta con un sistema de ríos subterráneos de agua dulce que interconectan los cenotes y los Petenes, único en la Península de Yucatán y el mundo, por lo que las autoridades deben asegurar su protección.

Conamp verificará daños en arrecife

Adán Peña, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), afirmó que no es de su jurisdicción el procedimiento para determinar si existe o no, un daño en los arrecifes de Puerto Morelos tras el desembarco de balasto para el Tren Maya.

Declaró que como dependencia no les corresponde dar el seguimiento jurídico al tema, no obstante, se reconoce que sí se encuentran elaborando un dictamen para determinar si hubo afectación a los corales que se encuentran dentro del Área Natural Protegida “Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos”, pues de ser así, la afectación debe ser reparada.

“Estamos todavía elaborando el dictamen y en cuanto lo tengamos, obviamente tramitaremos la denuncia a las autoridades correspondientes, aunque no es facultad directa de la Conamp el procedimiento jurídico, porque no somos la autoridad responsable. Nuestra labor se enfocará en la protección del área natural protegida y si tiene una afectación, lo vamos a analizar y todavía no tenemos un corte definitivo”, dijo.

