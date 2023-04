De los reveses judiciales y electorales

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

La Suprema Corte de Justicia de la Nación mantiene su línea de independencia y autonomía frente a los otros Poderes de la Unión. Nuevo revés dio al Ejército al anular la facultad de los fiscales militares para solicitar a un juez u ordenar directamente la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles, así como la entrega de datos conservados por las empresas de telecomunicaciones. Asimismo, invalidó la atribución de dichos fiscales para solicitar órdenes de cateo a domicilios privados o instalaciones civiles del gobierno durante la investigación de delitos del fuero militar. También se espera que esta semana discutan y voten la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, cuando el ministro ponente sugiere que se rechace esa estrategia gubernamental y se conserve con mando civil.

Ello trastoca el proyecto de militarización de la seguridad pública, la cual recomiendan los togados debe mantener un carácter eminentemente civil, como lo establece la propia Constitución. Ello dará más certeza a la política pública de combate a la inseguridad, toda vez que las fuerzas armadas no han demostrado ser eficientes para reducir realmente la incidencia delictiva; además de no estar capacitados para las tareas de la ley y el orden, son evidentes los excesos contra la ciudadanía como son las agresiones a familias o jóvenes por no detener sus vehículos en los retenes militares o las violaciones a los derechos humanos en arbitrarias detenciones, torturas o desapariciones forzadas de presuntos delincuentes que resultan ser desafortunados ciudadanos que se topan con los grupos castrenses. Bien por la Corte que ha sido un dique contra los abusos del poder político, especialmente de un presidencialismo excesivo que quiere imponer sus reglas por encima del Estado de Derecho.

La otra derrota que sufre la 4T es en los procesos electorales, donde sólo mediante una elección de Estado pueden arrebatar las gubernaturas de Coahuila y el Edomex. Saben que sus candidatos no son los mejores y no prenden en el ánimo del elector. Por ejemplo, en todas las encuestas serias y las cuchareadas la delfina de Palacio Nacional lleva la delantera con seis y hasta veinte puntos de diferencia, según sea el sondeo hecho a la medida, pero pocos observan el alto porcentaje de indecisos o entrevistados que no quisieron contestar. Esa puede ser la diferencia, porque arrancadas las campañas oficialmente, la oriunda de Texcoco no despega ni hace empatía con los sufragantes. Varias crónicas periodísticas dan cuenta de la falta de asistentes a sus mítines y el evidente retiro de la sillería. Lo cual no sólo es un problema de logística, sino que la suspirante no hace clic con los ciudadanos. Otra debilidad se hará evidente en el próximo debate y -como dijeran los cronistas de box-, ya acusó los efectos del golpe por su reticencia a participar en el primero de ellos. Su war room está preocupado por su inhabilidad para la confrontación directa, está acostumbrada a la zona de confort que le dan sus jefes de campaña -paisanos y padrinos políticos-, pero es torpe para debatir, sin recursos discursivos, lenguaje corporal ni imagen pública, se hundirá como el Titanic ante las acusaciones que se le hagan por ser una delincuente electoral al quitarles el diez por ciento del salario a los empleados municipales cuando fue alcaldesa de su pueblo para “la causa” o los millones no comprobados del presupuesto de la SEP cuando fue su gris titular. Será un ídolo con pies de barro.

Lo mismo ocurrió en el debate entre candidatos por la gubernatura de Coahuila; sin despeinarse, el gallo de la coalición arrolló a sus contrincantes y vio cómo se despedazaban los representantes del PT y Morena. Hasta permiso pidió el empresario y abanderado de la 4T de ir al baño en plena faena televisiva.

No son los mejores tiempos para el lopezobradorismo.