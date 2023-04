La Guardia Nacional seguirá bajo el mando de un militar, afirma AMLO

Será asesorada por la Sedena

Instruyó a la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, que mantenga al general David Córdova

Luego de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), esta instancia seguirá siendo dirigida por un mando militar y tendrá asesorías por parte de las Fuerzas Armadas, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Argumentó que para no afectar la buena marcha y consolidación de la Guardia Nacional instruyó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, de quien dependerá esta corporación, que mantenga al general retirado David Córdova Campos como comandante de la dependencia.

“Va a entrar la nueva legislatura que espero con toda mi alma que se integre por voluntad del pueblo de manera democrática con una mayoría calificada de diputados y senadores vinculados a nuestra Cuarta Transformación y entonces el día primero de septiembre del año próximo, presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la guardia nacional dependa de la Secretaría de la Defensa”, señaló.

El primer mandatario comentó que la Guardia Nacional continuará recibiendo la orientación, la formación profesional y el respaldo por parte de la Sedena, pues esto no está impedido.

“La Constitución establece que tanto la Secretaría de Defensa como la Secretaría de Marina pueden ayudar en tareas de seguridad pública y necesitamos unir voluntades, esfuerzos y recursos para proteger a los mexicanos”, dijo.

También, dijo, le pedirá que haga un recorrido por todas las instalaciones y cuarteles de la Guardia Nacional para informar a los 130,000 elementos que la integran de que mantendrán sus salarios, prestaciones y ascensos al igual que los integrantes de las fuerzas armadas.

López Obrador acusó a los ministros de la SCJN que votaron por invalidar estas reformas de actuar por intereses políticos.

“¿Qué hizo ayer? Actuar a partir de los intereses de la cúpula, no recogiendo el sentimiento del pueblo, la voz del pueblo, así era antes y así quieren que continúen las cosas, que sea una Élite”, declaró en su postura tras la decisión de la Suprema Corte.

Confirma AMLO diferencias entre Marina y Defensa Nacional

Ante el cuestionamiento de las diferencias entre la Secretaría de Marina (Semar) y la Defensa Nacional (Sedena), López Obrador confirmó que sí existen diferencias, como lo señaló un reporte filtrado del Pentágono al periódico The Washington Post.

El titular del Ejecutivo federal aseguró que esto no afecta las operaciones de seguridad, puesto “esto es de lo más normal”.

“¿Cuál es la nota filtrada del Pentágono al Washington Post? Que se están peleando en la Secretaría de Marina con la Secretaría de la Defensa y qué, ¿ellos no se pelean allá? ¿Cuál es la nota? O sea, ¿quieren más información? Hacienda se pelea con la Comisión Federal de Electricidad todos los días.; Pemex con Hacienda, pues cada quien tiene su criterio. Economía con Hacienda. Eso es lo más normal”, afirmó.

“¿Es decir sí hay estas diferencias?”, se le insistió.

“¡Claro! ¿Saben dónde había más diferencias? En el gabinete de Juárez y fue el mejor gabinete o ha sido el mejor gabinete en la historia de México. Se peleaban Prieto con Ocampo y con Lerdo y con Iglesias y hasta le renunciaban a Juárez”, respondió.

“¿Las diferencias no afectan las operaciones de seguridad?”, se le siguió cuestionando.

“No para nada, hay cooperación, nada más que con las reglas claras que ya están establecidas: primero México, esa es la regla, primero la seguridad de los mexicanos porque para eso nos eligieron, primero la seguridad pública, que no tengamos homicidios, que no tengamos secuestros, que no tengamos robos, que no haya feminicidios, que nuestra juventud no opte por las drogas y para todo eso tenemos una estrategia que consiste en programas de bienestar en empleos, mejores salarios, atención a las personas vulnerables, atención a los jóvenes, fortalecimiento de valores culturales, morales, espirituales, impedir la desintegración de las familias, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para ayudar a que se enfrente la terrible pandemia del consumo de drogas y es un asunto humanitario, somos vecinos y necesitamos ayudarnos mutuamente, pero no al revés como quisieran muchos o como era antes”, respondió.