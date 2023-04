Hay posibilidad de que ya se venda el avión presidencial, confirma López Obrador

Comprado en el sexenio de Felipe Calderón

Banobras habría cerrado operación del lujoso Boeing B787 con la República de Tayikistán

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que hay posibilidad de que ya se venda el avión presidencial adquirido por más de 210 millones de dólares durante el gobierno de Felipe Calderón y usado como aeronave oficial en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Tras difundirse en medios de comunicación un supuesto acuerdo de Banobras sobre la venta, el jefe del Ejecutivo federal fue consultado este jueves, en su conferencia mañanera, sobre esta operación y así respondió: “Se está viendo, hay la posibilidad de que se venda, no puedo decir más, sólo que al obtenerse ese recurso, se va a destinar para dos hospitales, uno en Tlapa, en La Montaña de Guerrero, que es la zona más pobre del país, y otro en Tuxtepec, Oaxaca”.

Explicó que ambos hospitales serían parte del modelo IMSS Bienestar, destinado a la atención de la población sin seguridad social.

López Obrador omitió detallar el costo en el que se venderá, ya que, dijo, “no puedo hablar más”, e incluso preguntó cómo se difundió la información.

El mandatario federal comentó que “se venda o no se venda el avión, estos hospitales los vamos a hacer, pero sí me gustaría que ese dinero se destinará a esos dos hospitales”.

Se difundió que Banobras firmó la venta del lujoso Boeing B787 Dreamliner para uso ejecutivo con el gobierno de la República de Tayikistán.

“La Guardia Nacional se desplegó en zonas

cooptadas por la delincuencia organizada”

En otro tema, el presidente López Obrador afirmó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia no entendieron que la Guardia Nacional se desplegó en zonas del país donde las policías Municipal y Estatal están rebasadas o cooptadas por la delincuencia organizada.

En nueva arremetida contra ministros, señaló: “Los obnubilan su conservadurismo y la politiquería, no les importa la seguridad del pueblo, usan de pretexto tecnicismos y argumentos legaloides”, dijo al arremeter nuevamente contra integrantes de la SCJN que revirtieron la transferencia de ese cuerpo de seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La Corte usó “sofismas y falsedades” para revertir la transmisión de la Guardia Nacional al Ejército y resolvió “no de conformidad con la ley, sino politiqueramente, porque la política es un noble oficio que ni los más sucios políticos han podido manchar, entonces vamos a seguir protegiendo esta institución (la Guardia Nacional) que es muy importante”, dijo.

El primer mandatario comentó que el despliegue de la Guardia Nacional “tiene que ver con la ocupación territorial de regiones del país en donde no hay presencia de las autoridades, sólo la policía municipal y en algunos casos las policías estatales. Por eso es importante seguir construyendo cuarteles de la Guardia Nacional”, que a la fecha suman 280 de los 500 que se piensan construir.

“Esto va a seguir ayudando porque ya la presencia de la Guardia Nacional en el país nos ha permitido enfrentar los ilícitos de todo tipo, vamos a seguir con ese propósito. Desde luego, las bandas de la delincuencia no quieren que se establezcan los cuarteles, hay amenazas a veces para no ocupar un predio, al final se logra la instalación de un cuartel, esto nos ha pasado en el norte, Guerrero, pero insistimos en que se van a instalar todos los cuarteles”, dijo.

El Presidente refirió que hay zonas del país donde los policías municipales o estatales están expuestos a la delincuencia organizada porque ellos y sus familias radican en la misma localidad donde operan los delincuentes.

“Están sometidos a presiones, amenazas, la Guardia Nacional no porque son elementos de distintos lugares del país y tienen un sistema de rotación, de modo que no son intimidados fácilmente, no les pueden aplicar la máxima de plata o plomo”, explicó.

Sobre la presencia de grupos de autodefensa en ciertas partes del país, sobre todo en la región de Tierra Caliente, que abarca Michoacán y Guerrero, AMLO dijo que “el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad pública y no es una opción el que haya guardias civiles, autodefensas, impulsadas por el mismo gobierno, que no dieron ningún resultado, al contrario, muchas las impulsaba la misma delincuencia, eso no ayuda. El Estado tiene la obligación de garantizar a todos los ciudadanos su seguridad y se está cumpliendo con eso”.

En su mañanera, López Obrador también criticó a la extinta Policía Federal por donde pasaron funcionarios como Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por presuntas relaciones con el narcotráfico.

“Es muy importante fortalecer a la Guardia Nacional y no permitir que se corrompa como sucedió con la Policía Federal, como pasó de manera vergonzosa desde Vicente Fox y sobre todo con Felipe Calderón. Nosotros no queremos eso, no queremos a los García Luna que eran los que dominaban con o sin el apoyo o conocimiento de los presidentes”, dijo.