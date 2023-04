Posponen audiencia sobre caso de descarga de balasto para Tren Maya

Amparo promovido por ambientalistas

No se frena en Puerto Morelos el desembarco de material procedente de Cuba

Puerto Morelos.– La audiencia incidental para aprobar o no la suspensión definitiva contra la descarga de balasto para el Tren Maya fue postergada para el próximo mes de mayo.

Si bien, el acto estaba programado para llevarse a cabo el viernes pasado por parte del Juzgado Primero de Distrito de Yucatán, que resuelve la demanda de amparo indirecto 487/2023, ahora fue programado para el 18 del próximo mes.

El diferimiento de la audiencia se debió, según el expediente, a que las autoridades responsables, en este caso el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el gobierno de Quintana Roo, no han rendido su informe previo. “No han rendido sus respectivos informes previos, ni obran en autos las boletas de acuse de recibo relativo al oficio con el que se les solicitaron, considerando que las autoridades tienen su residencia fuera de la de este juzgado; en consecuencia, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las diez horas con cuatro minutos del dieciocho de mayo del dos mil veintitrés”, se lee en el expediente 487/2023.

Hay que recordar que el pasado 17 de abril, grupos ambientalistas fueron beneficiados con una suspensión provisional contra la descarga de balasto en Puerto Morelos. No obstante, luego de que se dio a conocer que el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán concedió una suspensión provisional contra las actividades de transporte de roca proveniente de Cuba, la gobernadora Mara Lezama confirmó que, por el momento, no se detendrán los trabajos.

Lezama agregó que se deben conocerán a detalle las posibles afectaciones generadas por el amparo una vez que las empresas ofrezcan información de los trabajos “No se detienen. Todo lo que siempre está apegado a la legalidad y lo que se pueda descargar se descargará, y la afectación específica la sabremos el viernes con las empresas que den a conocer la afectación”, dijo.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), Armando Lara De Nigris, agregó que, en virtud de que no han sido notificados, siguieron con la descarga desde el día miércoles “por el momento, no hemos recibido ninguna notificación oficial en torno al amparo. El barco ‘Melody’ tenía 20 mil toneladas de material y se han descargado poco más de la mitad, por lo que estamos a la espera de conocer la notificación para saber los alcances que tiene y si permite o no continuar con la descarga” declaró.

Por otra parte, explicó que el amparo que se obtiene por ley para suspender supuestamente las obras de la construcción de un camino alterno en ese mismo municipio no procede, ya que las obras ni siquiera han comenzado. “Lo del camino, yo creo que nadie se puede amparar por algo que no ha sucedido, ahí estamos previo a los estudios. No soy abogado, pero tampoco creo que proceda”, concluyó.