las estrellasestrena “Vencer la culpa”

Un gran elenco que conforma la quinta entrega de ‘Vencer’

Asael Grande

La productora, Rosy Ocampo, presentó al elenco de su nueva producción televisiva, la telenovela, Vencer la culpa, misma que se estrenará el próximo 26 de junio por las estrellas. El elenco está conformado por las actrices, Claudia Martín (Paloma), María Sorté (Amanda), Gabriela de la Garza (Manuela), y Romina Poza (Yaneli): “estamos comenzando grabaciones; tenemos un gran elenco que conforma la quinta entrega de ‘Vencer’, que se llama, Vencer la culpa; para nosotros es un reto enorme porque es una franquicia, una serie de telenovelas bajo este concepto ‘Vencer’, que ha sido sumamente exitoso, es un reto mayor, llegamos hoy, después de muchísimo trabajo con esta apuesta de historias originales, historias de impacto, modernas, en el que finalmente, mujeres y hombres se puedan identificar, y que de esa manera puedan encontrar alguna luz, alguna reflexión, nuestro objetivo es hacer entretenimiento con impacto, y dejar un mensaje positivo de que tenemos que vencer, y en esta ocasión, vencer la culpa, ”, dijo, la productora, Rosy Ocampo.

La actriz, María Sorté destacó que, Vencer la culpa, “es una gran historia, realmente bien escrita, con personajes, sumamente delineados, yo seré el personaje de Amanda, y éste Vencer la culpa, está basada en historias reales, todos tenemos una culpa que llevar, y yo sé que la gente se va a sentir identificada con cada uno de los personajes”.

Claudia Martín, compartió que su personaje se llama, Paloma, “una chava que, como podemos ver, todos, en algún momento de nuestras vidas, cargamos culpas ajenas que también no pueden afectar y, por consiguiente, afecta nuestra propia vida, pueden ser parte de lo social, religiosos, familiares, y justo ese es el tema que mi personaje va a tocar, agradezco a Rosy la oportunidad que me dio para interpretar a este personaje con el que me estoy divirtiendo muchísimo, lo estoy disfrutando”.

Romina Poza, quien interpreta aYaneli, dijo que, “también, como jóvenes, a veces pensamos que nuestra inexperiencia es justificación para sentirnos culpables, y que nos toca vencer la culpa juntas”. Por su parte, Gabriela de la Garza, comentó que su personaje, Manuela, “es una mujer que ha tenido que salir adelante, prácticamente sola, es madre soltera, tiene que dividir su tiempo en muchos trabajos al día, como básicamente la realidad de muchas mujeres en este país, es una mujer que trabaja en un centro para ayuda a mujeres violentadas, además de dar clases en una universidad, es psicóloga, es una mujer abocada a la ayuda, no sólo de las mujeres que llegan a la historia, sino de la familia, de su hija, que es lo más importante de su vida, y de ella misma, entonces, tiene que cargar con varias culpas”.

Finalmente, Rosy Ocampo, adelantó que, Vencer la culpa, “son ochenta capítulos de una hora, iniciamos el veintiséis de junio, a las ocho treinta de la noche, que es un horario que nos fascina, porque es un horario familiar; las locaciones son en Ciudad de México, Guadalajara, y una trama que se lleva a cabo en Estados Unidos, en donde, tendremos personajes que se entrelazan”.

El elenco de Vencer la culpa, lo completan, Gabriel Soto (Leandro), Matías Novoa (Pablo), Juan Carlos Barreto (Enrique), Carlos Ferro (Franco), Ingrid Martz (Carmina), Helena Rojo (Ángeles), Sachi Tamashiro(Susana), Pablo Perroni (Ricky), Paulina Treviño (Tamara), Haydeé Navarra (Nancy), Roberto Ballesteros (Everardo), Manuela Imaz (Lorena), Mónica Ayos (Adela), Luis Gatica (Octavio), Checo Perezcuadra (Iñigo), Sammy Schoulund (Julieta), Jesusa Ochoa (Dulce), Isabella Vázquez (Eva), Santiago Beltrán (Valentino), Íker Vallin (Andy), y Nacho Tahhan (Walter).