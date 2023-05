¡Ay mis hijos! Los de AMLO. Los de “El Chapo”. ¿Los nuestros?

Índice político

Francisco Rodríguez

Mentira que La Llorona se aparezca en las calles del Centro Histórico sólo por las noches.

Este jueves 4 de mayo, ya clareando la mañana, hizo su aparición en la matiné del señor Andrés Manuel López Obrador quien, como el mismísimo espectro, lloriqueaba por sus vástagos.

“¡Ay mis hijos!” retumbaba el eco de los gritos en los gruesos muros del principal edificio público de la capital nacional.

López Obrador, a quien también algunos motejan El Payaso Lagrimita, por sus constantes quejas de “ser el Presidente más atacado después de Madero” y otras sandeces por el estilo, estiró las alas y mostró como debajo de ellas se cobijan y esconden sus dos hijos mayores: José Ramón y Andrés Manuel López Beltrán.

“Mis hijos no son corruptos…

…con mis hijos no hay conflicto de intereses…

…y la información no dice nada…

…que el amigo del primo, que es hermana del amigo, del tío, del amigo de Andrés…”

Y se rio burlonamente

El domicilio del junior José Ramón

El primero, el mayor de su dinastía, protagonista esta semana por la reedición de una información que circula en redes desde los no tan lejanos meses de la campaña presidencial de 2018…

…que vive en una casa cuya propietaria aparente es la asistente de Carmen Lira, directora general vitalicia del diario La Jornada…

…que ha sido el que más recursos de quienes pagamos impuestos -más de 800 millones de pesos- ha recibido durante el lopezobradorato…

…a cambio de un cúmulo de gacetillas, cartones, editoriales y artículos que sólo encuentran virtudes en la llamada Cuarta Transformación.

El primer día de febrero de 2022 le recordé aquí, bajo el título * Conflicto de intereses *Austeridad, “puro rollo” * Y el caso de “Andy” que “la relación entre Andrés Manuel López Obrador y Carmen Lira Saade pasó de ser una simple alianza ideológica a convertirse en una relación personal y de negocios, que significaría no sólo un conflicto de interés, sino posibles actos de corrupción.

“Un vecino, quien pidió mantenerse en el anonimato, envió a PejeLeaks un recibo de teléfono como prueba de que José Ramón López Beltrán tenía su domicilio en Filosofía y Letras 92, Colonia Copilco Universidad, en Ciudad de México. Al revisar que dicho recibo era de 2016, se solicitó una prueba más reciente. El vecino envió un video como prueba de que López Beltrán continuaba viviendo en Filosofía y Letras 92.

“Al investigar en el Registro Público de la Propiedad, se comprobó que la casa habitada por el hijo mayor de López Obrador es propiedad de Guillermina Áurea Álvarez Cadena, la asistente y mano derecha de Carmen Lira, quien se ha visto beneficiada por López Obrador con contratos millonarios provenientes de la Jefatura de Gobierno y de los partidos PRD y Morena que encabezó y que lo han postulado como candidato presidencial”.

Los “sin-calcetines”, la banda de “Andy”

El segundo de los hijos por quien AMLO acaba de rasgarse las vestiduras al señalar en su matiné que defendía “el honor (sic)” de su familia, también ha sido objeto de publicaciones anteriores. Nada nuevo. Excepto que en esta ocasión el periodista Carlos Loret de Mola exhibió documentos que acreditan su muy evidente tráfico de influencias y/o complicidad.

Fue el 28 de octubre de 2021 cuando usted leyó aquí la columna titulada “Andy” López y los sin calcetines en la que se describe quiénes son, cómo actúan, qué persiguen:

“Tienen entre 25 y 35 años.

“Visten como lo hacían ciertos jóvenes… hace dos décadas.

“Camisas vistosas, al estilo de las que en el siglo XX diseñara Versace.

“Pantalones de brincacharcos…

“…que permiten observar que el portador no usa calcetines…

“…y que usa sus choclos Ferragamo ‘a rais’.

“Son dos, tres, a veces cuatro.

“Siempre citan a los clientes en restaurantes de moda…

“…y, claro, de mucho postín.

“Las cuentas, al final, son de cinco cifras más algunos centavos.

“Y es que piden champagne.

“Varias botellas de champagne.

“Como aperitivo…

“…para acompañar los platillos…

“…y el postre, claro está.

“Así, entre sorbo y bocado dicen poder arreglar cualquier problema con el gobiernito de la que, ¡oh ilusos de nosotros!, todavía llaman Cuarta Transformación…

“…desde licitaciones que pueden ser “a modo” para que gane el cliente y ellos, por supuesto, se lleven su comisión…

“… hasta cobros de facturas multimillonarias a Pemex —por ejemplo— que sólo a través de ellos culminan con una transferencia electrónica en la que ya están descontados los “honorarios” -la tajada del pastel, pues- de quienes dicen ser no sólo amigos sino ¡representantes de Andrés Manuel López Beltrán!, vástago de usted ya se imagina quién.

“Comisiones, ‘honorarios’ o tajadas del pastel hasta del 30 por ciento del contrato o del cobro.

“Y en época de sequía económica…

…con los grifos de la Tesorería de la Federación cerrados…

…los clientes aumentan.

“Para ganar licitaciones…

“…para que los ayuden a cobrar adeudos.

“Son exitosos.

“Dicen ser amigos de ‘Andy’.

“¡Así, quién no!

“¿No cree usted?

Indicios

Los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, en cambio, se defienden solos. Han enviado una misiva a la conductora de televisión Azucena Uresti. En ella apuntan ser víctimas de una persecución política, sobre todo del gobierno estadounidense, a la que se han sumado otras agencias policiales y medios de comunicación de todo el mundo, que los han colocado como culpables de los problemas de salud que atraviesan en territorio de EU. Y, claro, que jamás han producido, maquilado o comercializado fentanilo ni ninguno de sus derivados. * * * ¿Usted le cree a AMLO? ¿A Los Chapitos? ¿Quién tiene mayor credibilidad? * * * Lo que es lamentable es el futuro que espera a nuestros descendientes con este presente que ya padecemos. Estarán a la mitad del crimen organizado con todo lo que ello implica -masacres, drogas, asesinatos, enfrentamientos de bandas criminales consentidos por los “abrazos y no balazos”-, y la delincuencia desorganizada que prohíja la Cuarta Transformación, igual que antes lo hicieran los panistas y los priistas. * * * El ridículo al que los altos mandos del Ejército han sometido a los integrantes de las fuerzas armadas no tiene límites. No sólo componen cursis himnos al AIFA, al avión presidencial por su despedida, también los obligan a participar en ridículas ceremonias para dar a conocer que, desde Turquía, les enviaron un cachorro pastor alemán. ¿Qué otra ocurrencia tendrán que llevar a cabo los milites? * * * Por hoy es todo. Estos hijos de… AMLO y de El Chapo casi se acabaron el espacio. Reciba, como siempre, mis mejores deseos de que tenga ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

