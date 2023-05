Jugar con todas las canicas

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

La invalidación de la primera parte del “plan B” en materia electoral desató el odio de AMLO y de su irracional oligarquía gobernante, que incluye a los gobernadores de Morena y que junto con su jefe quieren comerse vivos a los ministros de la Corte, porque según ellos “el Poder Judicial está podrido, no tiene remedio” … “Y ya me di cuenta de que debe ser el pueblo el que elija a los jueces, magistrados y ministros de la Corte”.

Más de cuatro años pasaron y AMLO se negó rotunda y sistemáticamente a que sea el voto popular el que elija a los integrantes del Poder Judicial, pero qué curioso tras el palo que le dieron ya se dio cuenta de que estaba en un error político garrafal y como está lleno de odio y desesperación, pues ahora sueña con obtener el carro completo en las elecciones federales de 2024, para obtener la silla presidencial y mayorías calificadas en la Cámara de Diputados 335 curules y en el Senado 85 senadurías, es decir que López Obrador hace escenarios con supositorios, suponiendo que jugará con todas las canicas. Pero, cuando faltan un año y tres semanas para las elecciones del 2024, sus opositores de la alianza PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano tienen ya un as bajo la manga para echarle a perder todo su sistema político al falso mesías tropical.

Por cierto, no pocos morenistas que escriben con faltas de ortografía, se quieren comer vivo también a Enrique Krauze quien fue el autor del calificativo del mesías tropical, aunque también fue el londinense Financial Times el que título a un artículo en portadas sobre AMLO como El falso mesías. Cómo dolió ese calificativo y cómo dolerán los que viene en el año de Carranza, por aquello de que el año de Hidalgo ya no alcanza y comienza a salir la podredumbre que incluye al hijo de López Obrador como parte de una tenebrosa red de corrupción de empresarios amigos suyos, según el madrazo que Loret de Mola le propinó la semana pasada en Latinus.

Los mexicanos no pueden darse otra vez el lujo de votar para donde viene el golpe, como ocurrió en el 2018 votando de manera irracional en favor del Falso mesías tropical que está dedicando en cuerpo y alma a dividir y confrontar a los mexicanos, destruir al país y a las instituciones nacionales para instaurar en México un comunismo al más puro estilo del que impera en Cuba o en China, todo a base de populismo y mentira tras mentira. Para el 2024, los mexicanos deberán votar con la cabeza fría y no con el corazón ardiente.

El Congreso de la Unión conformado por diputados y senadores debe ser un poder que represente un verdadero contrapeso contra el presidencialismo ponzoñoso de López Obrador o de cualquier otro Presidente locuaz, que quiera gobernar con el puño y jugar con todas las canicas.

Los jóvenes algo así como 6 millones de nuevos electores en México, otros 6 millones de los votantes de la llamada clase media, los indecisos y sin faltar las mujeres a las que AMLO odia con toda su alma como todos los misóginos, tienen la palabra sobre los nuevos poderes que deberán regir en México en los próximos 3 y 6 años. Por la salud de la República es urgente acabar con esta farsa.

info@agenciamn.com