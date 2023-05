AMLO el furioso

Índice político

Francisco Rodríguez

Poco falta para que veamos a Andrés Manuel López Obrador lanzando espuma por la boca en cualquiera de sus próximas matinés palaciegas. Cada vez está peor. El tapanco sobre el que se trepa se ha convertido en un lugar de furioso enojo constante… …de ira incontrolada… …de desprecio al que piensa diferente… …de castigo brutal incluso al propio que manifiesta alguna disidencia. Es el caso del aparentemente ya perdonado Ricardo Monreal, por ejemplo. El líder enojado, feroz, se identifica más con el autoritarismo que con la democracia. Es el líder temible, no el que busca votos… … sino el que pretende que las disidencias no se vean expuestas porque la comparación lo perjudica. Por eso persigue, denuesta, lo mismo a la ministra presidente Norma Piña, que al rector de la UNAM, Enrique Graue… …igual a la profesora Elba Esther Gordillo… …que al periodista Carlos Loret de Mola… …o con lo que tenga a mano, para acallar y evitar el debate. Los autoritarios como AMLO sojuzgan, anulan a la prensa libre, agravian y maltratan. El que piensa distinto debe ser perseguido, castigado y fundamentalmente acallado y ridiculizado si es posible. Él ejerce el liderazgo de ceño fruncido, jamás retrocede ni admite errores. Lo peor es que ese linchamiento que a diario practica desde Palacio Nacional y con todos los reflectores y la atención de los medios de comunicación pone en riesgo la seguridad e integridad física de aquellos a quienes coloca como objeto de su enojo incontenible. Lo dijo apenas la profesora Gordillo en una entrevista periodística a cargo de Guillermo Ortega: ¿Con qué seguridad pueden ella y sus familiares salir a la calle sin ser agredidos, sólo porque el energúmeno que habita en las tinieblas de Palacio Nacional cada vez más se despierta mal y de malas, inventando acusaciones infundadas? ¿Ya le recetaron un Tafil? ¿Por qué no bebe una cucharadita de Passiflorine? ¿Es su conciencia la que le provoca pasar una mala noche? ¿Y qué culpa de ello tienen aquellos a quienes, victimizandose como acostumbra, señala como adversarios? Mejor que se ponga a trabajar para alcanzar cuando menos una de las muchas metas que se propuso como candidato sempiterno de la izquierda -a la que, para no variar, traicionó desde el inicio de su mandato-, en lugar de lloriquear y, rabioso, lanzar espuma por la boca. ¿No cree usted?

El turno de la SCJN

En la Amlolandia que existe en la cabecita loca de quien aún es Presidente de la República sólo su palabra es la ley. La Constitución, las leyes que de ella emanan y que juró respetar al tomar posesión del cargo le valen media corneta. Por eso reacciona con esa furia rabiosa que le comentaba líneas arriba. Desde el lunes, por eso, exhibe a los ministros de la Corte de Justicia que, debido a que los legisladores morenistas no respetaron los procedimientos legales, tiraron al bote de la basura la primera parte del llamado “plan B” electoral. ¿Cómo se atrevieron? ¿No entienden que la única ley vigente desde 2018 es lo que AMLO ordena para que ni siquiera lo interpreten, para que no se atreva nadie a cambiarle ni una coma? Quiere ahora, en venganza, que los ministros se elijan por voto popular directo y secreto. Esto es, que él va a decir por quiénes hay que votar. En no pocos reclusorios federales este anuncio debió provocar jolgorios, lo mismo que en los cuarteles de la delincuencia organizada. ¿Harían campaña los candidatos a jueces, magistrados y ministros? ¿Con cuánto cree usted que “le entrarían” los chapitos, el CJNG, el Cártel del Golfo, etc. para que los candidatos con los que se hayan “arreglado” llegaran al cargo? Para evitar ese enorme riesgo fue precisamente que desde el Constituyente de 1857 se estableció que “cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia durará en su encargo seis años, y su elección será indirecta en primer grado, en los términos que disponga la ley electoral”, de acuerdo con lo que nos recordó hace unos días el experto Francisco Burgoa. AMLO yerra al decir que a mediados del siglo XIX los ministros se elegían por voto directo. Nunca ha sido así. ¿Escribiría o le escribirían eso en su tesis profesional titulada “Proceso de formación del Estado nacional en México 1821-1867” ¿Quién se la supervisó?

Indicios

De acuerdo con el legislador estadounidense por Luisana John Neely Kennedy -nada que ver con el clan originario de Massachusetts-, de no ser por la economía de los vecinos, los mexicanos estaríamos ingiriendo comida enlatada para gatos y viviendo bajo lonas en el patio trasero. ¿Para eso no hay respuesta oficial? ¿De López Obrador? ¿De Marcelo Ebrard, si es que aún despacha nuestras cada vez más deterioradas relaciones con el exterior? Y todo por negar que en laboratorios de los cárteles mexicanos se produce fentanilo. * * * En su colaboración semanal para el Índice Político, el columnista Claudio de la Llata obtuvo de una fuente de la Casa Blanca la lista de fruncionarios mexicanos indagados por “sus posibles nexos con los hijos de El Chapo (los mentados chapitos)” en la que aparece a la cabeza Adán (Augusto) López, seguido por Alejandro Gertz Manero, Luis Cresencio Sandoval González, Américo Villarreal Anaya, Miguel Ángel Riquelme Solís, Alfonso Durazo Montaño, Miguel Ángel Osorio Chong, Silvano Aureoles, Marina del Pilar Ávila Olmeda… La tarde del miércoles 10 de mayo, además, el popular twittero @LeAbogato posteaba: “Correos encriptados de la @SEDENAmx señalan pacto entre Adán Augusto @adan_augusto para entregarles las plazas de Tamaulipas, Zacatecas y Coahuila al CJNG y los Zetas, revela también que dio libertad de secuestrar y torturar a elementos de las FFAA”. * * * Samuel García, el peculiar gobernador neoleonés, usó a su progenitora para exhibir las ambiciones familiares. Que dizque ella desea que él sea Presidente y la cónyuge, senadora. ¡Vaya forma de festejar el Día de la Madre! * * * Otro colaborador del Índice Político, Edmundo Cázarez, ganó la nota periodística exclusiva cuando, al entrevistar a Javier Coello Trejo, el abogado le anunció la denuncia penal en contra del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por su pésimo manejo de la pandemia. * * * Claudia Sheinbaum mostró otro más de sus peores rostros al imponer a la mala a “su” fiscal Ernestina Godoy, cerrando el paso a los opositores con elementos de la policía capitalina. * * * La sonorense Guadalupe Taddei y el renovado Consejo General del INE están a prueba. López Obrador viola a diario la legislación electoral vigente llamando a votar por su movimiento no sólo por la “corcholata” que él decida, incluso para todos los muchos cargos que estarán en juego en 2024. ¿Actuarán? ¿Lo dejarán pasar? * * * Y por hoy es todo. Como siempre le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días! www.indicepolitico.com indicepolitico@gmail.com @IndicePolitico @pacorodriguez