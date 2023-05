Se trabajará para un suficiente abasto de agua potable en Edomex: Del Moral

Recorrido por Santa María Chimalhuacán

Arturo Baena

Valle de México.— Entre militantes y simpatizantes que la arroparon, Alejandra Del Moral, candidata de la coalición Va por el Estado de México, aseguró que no le va a permitir a Morena destruir la entidad y trabajará por atender el suministro de agua en la entidad mexiquense.

“El Estado de México es sagrado, no se toca y no le vamos a permitir a Morena que venga a destruir nuestra casa que es el Estado de México”, dijo la ex alcaldesa ante cientos de simpatizantes aliancistas. Comprometida con las causas que aquejan a la comunidad del Ejido de Santa María Chimalhuacán, Del Moral dijo que siempre dará la cara porque no necesita que le hagan campaña.

“Por eso vine a este ejido a dar la cara, yo sí vengo, yo no necesito que hagan campaña por mí, acá estoy, cerca de la gente y dando la cara, vamos a trabajar juntas y juntos para que le vaya bien al Ejido de Santa María Chimalhuacán”.

En materia de salud, la abanderada del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, dijo que rehabilitará y equipará “la clínica de consulta del ISSEMyM, vamos a realizar un programa integral de regularización de tenencia de la tierra para que tengan sus escrituras”. Además, la ex alcaldesa reiteró su trabajo en coordinación con autoridades municipales más allá de colores de partido y dijo: “A ustedes lo que les interesa son resultados y repavimentar las calles principales de la cabecera municipal, pero sobre todo un programa integral para pavimentar las calles del ejido Santa María Chimalhuacán”.

Entre los problemas que aquejan a los habitantes de la zona, es la distribución del agua potable en los hogares de los mexiquenses de esa región por lo que además de rehabilitar, buscará relocalizar los pozos de agua y construir más redes para su distribución.