López Obrador no logra recuperar su buen ánimo

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

A casi un mes de que declaró vía un tweet haber contraído Covid por tercera vez y de que fue trasladado de urgencia de Mérida a la Ciudad de México luego de sufrir un “vahído”, el presidente Andrés Manuel López Obrador no recupera el buen ánimo debido al rechazo del primer paquete de reformas del “plan B” por 9 votos y 2 en contra de la Suprema Corte.

Desde entonces ha arreciado sus denuestos y recriminaciones, adjetivos y acusaciones en contra de los ministros que echaron abajo esa parte del “plan B” electoral.

Como consecuencia directa de ese rechazo, anunció e inició de inmediato su “plan C”, que no es otro que pedirle a los mexicanos personal y directamente desde su mañanera, y otros foros, no votar en 2024 por ningún candidato de la oposición.

Y en especial exigió darle su voto a los candidatos a diputados y senadores de Morena y aliados para lograr la mayoría calificada que él requiere a fin de aprobar durante el último mes de su mandato dos reformas constitucionales que enviará al Congreso el 1 de septiembre de 2024.

Con la aprobación y promulgación de su reforma electoral y su reforma judicial quiere cerrar su sexenio que concluye la medianoche del 30 de septiembre de 2024, indicó.

Con la primera buscará de nuevo desaparecer al INE y modificar sustancialmente al Tribunal Federal Electoral así como adelgazar al extremo las diferentes áreas de lo que resulte de crear otro instituto electoral que buscará opere desde la Secretaría de Gobernación, como ocurría con el sistema electoral de Luis Echeverría en los 70 del siglo anterior.

Con la reforma judicial pretende que los ministros actuales sean removidos y sustituidos por otros que serán elegidos por voto popular.

¿Por qué AMLO quiere hacer esto tan apresurado en septiembre de 2024? Bueno, porque la Constitución prohíbe realizar reformas constitucionales en periodos electorales y desde agosto de este año a agosto del que viene se realizará el proceso electoral presidencial y de renovación de 500 diputados federales, 128 senadores, 9 gubernaturas y miles de alcaldías y diputaciones locales.

Así que en ese tiempo no podrá enviar ninguna iniciativa, sino hasta la entrada de la siguiente legislatura, el 1 de septiembre de ese año.

Y aunque pudiera enviarlas, hoy AMLO y Morena no tienen mayoría calificada ni en San Lázaro ni en el Senado, así que no tendría caso hacerlo.

Yo creo que no hay tampoco indicios de que ni con su promoción desde las mañaneras AMLO pueda inducir el triunfo de Morena y aliados para alcanzar esa mayoría calificada que requiere.

En fin, una intención que suena más a bravuconada y a deseos son sustento político real.

Ya veremos en junio de 2024 que logra.

Monreal se defiende

Otro que tuvo una semana negra fue Ricardo Monreal. Su súbita alineación con el discurso y las contiendas de AMLO, le bajaron simpatías ciudadanas y credibilidad duramente logradas.

En una reflexión ante un grupo de jóvenes simpatizantes, el zacatecano, dijo que tras 42 años de carrera política puede afirmar que un funcionario no puede ser víctima de sus debilidades.

“Es muy fácil, como joven, generar una posición endeble o una posición llamativa al lujo y al exceso. No lo acepten”, sugiere.

Y exhortó: “Aléjense de la vanidad, porque la vanidad de los hombres, de los gobernantes, de los representantes populares y de los ciudadanos acarrea males, acarrea regresiones, frustraciones y también problemas serios que contrarrestan, que generan condiciones de desequilibrio”.

Lo siguiente es expresar el amor al prójimo, a la patria, a sus semejantes. “Lo que yo llamo la virtud de la República”.

Y recomendó alejarse del egocentrismo, la soberbia, la frivolidad y la indiferencia, porque los afanes democráticos se esfuman o se pierden.

Evitar el fingimiento político, porque esto destruye las vidas y también genera una ruina para la sociedad.

“Si eres hijo de campesino, siéntete orgulloso de eso. Si eres hija de una maestra o de un comerciante que vende verduras en el mercado, siéntete orgulloso de ello.

“Yo soy hijo de campesino. Vendía agua fresca en el mercado para poder sostener mis estudios y vendía productos agropecuarios en el tianguis para poder sacar dinero y pagar la colegiatura; y eso a mí no me genera ningún problema.

“Me siento orgulloso porque vengo desde abajo.

“Si sus padres son comerciantes, empleados públicos modestos, profesionistas independientes, maestras, maestros, trabajadores, albañiles, siéntanse orgullosos de ello. No renieguen nunca de eso.

“Eviten fingir. Si son católicos, masones, libres pensadores, cristianos, evangélicos díganlo, no lo oculten, no finjan lo que no son, ni tampoco piensen que ubicarse en grupos económicos superiores al suyo van a ser aceptados. Nunca van a ser aceptados.

“Mejor traten de ser los mejores, ser las mejores y ayudar a la gente que está rodeándolos en su barrio, en su ejido, en su comunidad”, subrayó.

Recordó que el político tiene que actuar con sensibilidad y observar su entorno y no mentir, porque “las mentiras políticas son una bofetada a la sociedad. Tarde que temprano se desnuda la mentira y vas a quedar muy mal frente a todos y a todas”, concluyó.

