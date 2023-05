Sargazo daña embarcaciones de náuticos en Playa del Carmen

Denuncian mal manejo del alga por parte de las autoridades

El problema del sargazo se ha venido agudizando de manera intermitente desde hace más de un lustro, y las afectaciones son diversas para todos aquellos dedicados a los servicios turísticos, por un lado, se afecta la imagen del destino, alejando a los viajeros de las playas y por el otro, los que sí llegan, se ven impedidos para disfrutar de las amenidades que se ofrecen en el caribe de manera normal.

José Gómez Burgos, secretario de la Cooperativa Turística Mar Caribe, lamentó que la llegada del sargazo haya provocado el hundimiento de varias embarcaciones que prestan servicios turísticos en Playa del Carmen, dejando a este sector frente a una baja inevitable de sus ingresos. “Los temporales suceden de manera intermitente, hay semanas en donde podemos salir a realizar los tours sin ningún contratiempo, pero en otras estamos obligados a permanecer inactivos”, dijo el líder.

A esto, agregó que la actividad náutica siempre depende de las inclemencias del tiempo, no obstante, ahora se enfrentan a otro problema, que es el tema del sargazo, pues complica los temporales. “Es que el oleaje viene acompañado de la macroalga y colapsa las embarcaciones”, reconoció, calculando que por lo menos dos son hundidas diariamente.

“Tan sólo en el mes de abril tuvimos dos hundimientos al día por el sargazo, toda vez que la macroalga amarra el motor y les impide seguir en movimiento”, explicó.

Ante este escenario, refiere que el mal tiempo lo pueden sortear, previniéndose antes de las malas temporadas, a fin de poder mantener su economía estable, al menos hasta cuando mejore el clima, no obstante, con el sargazo no pueden hacer mucho, pues es un problema que afecta drásticamente la actividad y de manera intermitente, sin avisar.

Asimismo, denunció que lamentablemente las autoridades federales y la Secretaría de Marina no atajan a tiempo el sargazo, antes de que llegue a las costas, complicando así las actividades náuticas, y es que considera que se pueden tomar mejores acciones para contener la macro alga en altamar.

En ese mismo sentido, criticó que no colocaran la barrera antisargazo a tiempo. “Dicen que no se podía poner antes por los fuertes vientos y que el oleaje puede romper los amarres, pero eso es indicativo que esta barrera es de mala calidad. No es posible que haya comprado una barrera antisargazo que no soporta vientos de 25 kilómetros por hora, con tanto dinero que se invirtió”, se quejó.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a que den un mejor manejo del sargazo. “Se excusan diciendo que la barrera contra el alga se rompe con el viento, cuando en la realidad compraron algo de mala calidad. Mientras las autoridades ponen pretextos, nosotros tenemos que lidiar con el sargazo al grado que varias de las embarcaciones se siguen hundiendo y no podemos prestar servicios de manera normal”, concluyó.

Fármacos a partir de sargazo

Otro de los problemas con el tema del sargazo es su disposición final, pues al tratarse de innumerables toneladas recolectadas, muchos se han puesto a pensar en cómo aprovechar el alga como materia prima o recurso para fabricar algo aprovechable; se ha hablado de fabricar jabones, shampoos, alimentos y hasta platos, cucharas y tenedores desechables, pero ahora sale una noticia que llama la atención, pues en Italia ya están trabajando en utilizar la macro alga para la elaboración de fármacos.

De tal manera que, con una inversión superior a los 9.5 millones de pesos dominicanos, investigadores de las universidades Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) y de Calabria, en Italia, investigan cómo extraer componentes con potencial farmacéutico a partir del sargazo.

La doctora Yéssica Castro, de la UFHEC, trabaja junto a un grupo de profesionales de ambas academias para conseguir los fármacos. “Contrario a las investigaciones anteriores, que se enfocaron en la obtención de energía proveniente de la digestión anaeróbica del sargazo, nosotros estamos buscando obtener los componentes nutracéuticos y farmacéuticos”, dijo.

Agregó que los componentes de valor del sargazo son los extractivos o polifenoles, “tienen propiedades antioxidantes que hacen que al momento de procesar la biomasa se tenga un proyecto de mayor valor económico que la sola producción de metano. En lugar de tomar sargazo y obtener solamente metano, que tiene valor económico, también estamos buscando obtener otros componentes”, declaró la doctora.

Finalmente, sentenció que el éxito de ese proyecto podría ser una solución a la gran cantidad de sargazo que llega a las playas, cuya presencia está preocupando al sector turístico, tal y como ocurre en México, es decir, que también esta iniciativa, puede servir de ejemplo para el gobierno mexicano, para que impulsen investigaciones en las que se pueda buscar un aprovechamiento a las grandes cantidades de sargazo que arriban año con año al Caribe.

Acuíferos, en riesgo por explotación

De acuerdo con el reporte más reciente de la situación del agua en México, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el 18% de los acuíferos en Quintana Roo se encuentran sobreexplotados, ya sea para su consumo humano, actividades agropecuarias o actividad turística, lo que representa una afectación directa al ecosistema local y además incrementa los costos de extracción del líquido vital, asimismo, a futuro se corre el riesgo de que el suelo se vuelva inestable y propenso a hundimientos.

El estudio del IMCO advierte que a pesar de que los acuíferos son la principal fuente de abastecimiento de agua para todas las actividades humanas, no se les prestan los cuidados ni medidas necesarias para evitar su contaminación y garantizar su preservación.

