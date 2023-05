Descifrando a AMLO, el juego nacional del momento

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Analizar el pensamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador es el más popular y activo juego del momento en México… y otras regiones.

Hasta hoy, todos aquellos que lo juegan creen tener la clave de lo que hace y por qué lo hace el mandatario.

En este contexto, todo lo que se cree que sea su motivación es cierto, porque cualquiera de esas conclusiones pueden ser posibles.

Hoy, sin duda, el juego de descifrar a AMLO se centra en su plan de sucesión.

Unos creen que su plan es crear caos entre sus destapados, o sea sus “corcholatas”, y en la población en general y así llegar al domingo 2 de junio de 2024, día de la elección, con tal desorden que él pueda anular el proceso y colocar un Presidente interino por un par de años más.

Otros afirman que todo va para imponer a Claudia Sheinbaum o a Adán Augusto López y garantizar así un maximato en el cual él continuaría dictando instrucciones.

Y así hay una decena de posibles intenciones más que se desgranan en mesas de sesudos análisis políticos todos los días.

La verdad es que él único que enfrenta tranquilamente su sucesión es él. Pareciera que va paso a paso con un plan preconcebido, cuyo destino sólo él conoce.

Mientras, su accionar sucesorio provoca enfrentamientos entre los aspirantes y sus equipos y simpatizantes, y concentra la atención de sectores enteros que así se distraen de la realidad circundante marcada por la inseguridad, la violencia, la ola de ejecuciones, los efectos de la inflación y de un desastre económico, cuyo débil crecimiento ha generado millones de nuevos pobres.

Hoy esta historia va en que AMLO le ha dado al México en curso 4 señalados por su dedo —a saber: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal— quienes van todos los días tras la zanahoria que el tabasqueño les juega sobre su nariz.

Todos ellos saben que esa zanahoria será de quien AMLO diga.

¿Y quién de los 4 tiene mayores posibilidades de recibir esa zanahoria?

AMLO da indicios

La clave, sin duda, está en la personalidad de AMLO. Y con él no hay engaños.

Sin tener doctorado en psicología o méritos de pitoniso, se puede afirmar que AMLO es totalmente egocéntrico, autoritario, desconfiado y, sobre todo, muy bocón.

Hace un par de días dijo:

“Mis adversarios cuentan los días, las horas para que me vaya, pero la transformación va a continuar, yo ya no voy a estar, me voy a jubilar, me retiro, pero esto es un proceso que se echó a andar. ¿Quién lo va a detener?

“Ellos albergan la ilusión de que ya va a terminar nuestro gobierno, cuentan los días; y sí, puede ser que haya un corrimiento al centro, porque además cada quien tiene su estilo… quién sabe si vaya a haber mañaneras, quién sabe si vayan a haber denuncias así, quién sabe si se vayan a polarizar (que en realidad no es polarizar sino politizar), pero estoy seguro de qué va a continuar la transformación.

“Puede ser que con otro lenguaje, van a hablar más rápido que yo (yo no hablo de corrido), no se van a comer las eses, no las van a decir de más, pero en lo esencial va a continuar la transformación”.

Más claro ni el agua más pura.

En estas 156 palabras y 12 líneas dijo tres veces que habrá continuidad de su proyecto. ¿Cómo sabe eso si está demostrado que todos quienes llegan por dedazo lo primero que hacen es ir contra su antecesor? ¿Cómo obligaría AMLO a quién escoja a apegarse a esa continuidad?

Ahora, sin duda, los únicos que de alguna forma podrían garantizarle eso son Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López. No así Ricardo Monreal ni Marcelo Ebrard, quienes son políticos completos con personalidad e ideas propias. Pares de AMLO.

Yo creo que yo no descubro nada que ellos no sepan. ¿Por qué le hacen el juego a AMLO? ¿Por qué lo ayudan a engatusar al pueblo? ¡En verdad creen que pueden convencer al de Macuspana a entregarles eso que él considera “su silla” en el despacho principal de Palacio? ¿Esa que él dice ganó en serio con 33 millones de votos? ¿Neta?

Con todo respeto, la ingenuidad existe antes de los 12 años. Luego es otra cosa.

Dos turistas extranjeros asesinados

Los springbreakers llegaron a ser una pesadilla en Cancún, Playa del Carmen Mazatlán, Puerto Vallarta y otros centros turísticos de México. Pero dejaron miles y miles de millones de dólares, empleos y prosperidad para esa rama económica.

Hoy, la violencia y la inseguridad, los alejó de nuestro país. Ya no vienen más, no en la cantidad que lo hacían antes.

Menos lo harán ante los hechos que viven hoy esos centros recreativos donde el derecho de piso lo pagan hasta los niños que venden chicles y mazapanes.

Ayer, en Puerto Escondido, fue asesinado a balazos Víctor Masson, de 27 años. originario de Canadá. Apenas unos días antes, fue asesinado el joven argentino de 23 años Benjamín Gamond quien fue atacado con un machete en las Lagunas de Chacahua, en el mismo estado.

Las redes sociales han llevado los hechos a todo el mundo, creando un fuerte rechazo hacia México. Las cancelaciones de viajes a nuestro país se cuentan por miles.

