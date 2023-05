Las “corcholatas” terminarán pisoteadas

Índice político

Francisco Rodríguez

Si algo hubiese que reconocerle a ese otro rústico tabasqueño que es Adán (Augusto) López es su sinceridad…

…¡y hasta su boca floja!

Fue a través de él que nos enteramos, por ejemplo, de la orden que dio Andrés Manuel López Obrador a sus sumisos senadores de no aprobar ningún nombramiento de comisionados del INAI…

…para que prevalezcan en la oscuridad los muchísimos actos corruptos de los cuatroteros.

¡El “mundo ideal” de AMLO y pillos que le rodean!

Otra de las infidencias del inquilino del Palacete de los Cobián en el Paseo del Virrey de Bucareli ha sido dada a conocer apenas.

Palabras más, palabras menos, que en 2018 las encuestas del movimiento guinda para seleccionar candidato a la Jefatura de Gobierno de CDMX favorecían a Ricardo Monreal…

…pero que —en mala hora— la agraciada (sic) por el “destapador” fue Claudia Sheinbaum.

Son muchos los negativos de López —no concilia, no es neutral, no propicia el diálogo, etc.—…

…pero se compensan ante quienes pagamos su salario con su propensión a ser chismoso… mexicanismo que es sinónimo de boquiflojo, según la Real Academia Española.

Que AMLO se pase por el arco del triunfo las encuestas que encarga su partido…

…como ocurrió recientemente en Coahuila, no es novedad.

El ex morenista —pero aún cuatrotero— Ricardo Mejía tuvo mayor aceptación que Armando Guadiana…

…quien finalmente fue el “nacido para perder” frente al aliancista Manolo Jiménez.

Pero volvamos al futuro con un ligero guiño al pasado:

Marcelo Ebrard, en su momento, tenía mayor aceptación que el propio López Obrador para obtener la candidatura presidencial de 2012 —de acuerdo con los ejercicios demoscópicos encargados por el PRD en el que ambos militaban por aquella época—…

…pero cedió ante el caudillo quien finalmente perdió la elección ante el candidato de Televisa, Enrique Peña Nieto.

¿Por qué pelean, entonces, las “corcholatas” que aspiran a abanderar a Morena en 2024…

…si a final de cuentas, pierdan o no en las encuestas…

…va a “ganar” aquél a quien seleccione AMLO, el “destapador”?

¿Para qué si, incluso quien “gane”, va a terminar pisoteado por López Obrador?

Así acaban las “corcholatas”.

¿A poco no?

Puebla: Pasarela de arrastrados

Lo peor que le puede pasar a un dirigente, ya sea social, empresarial o político, es que sus seguidores le tomen la medida.

Y los de López Obrador ya lo tienen más que medido.

Saben que para conseguir lo que quieren, buscan o simplemente anhelan hay que arrastrarse ante él…

…y desde el piso…

…lamerle los pies, inclusive.

Ya no basta con repetir, “sin quitarle ni una coma”, las parrafadas, mentiras y/o estupideces que suelta en cada una de sus matinés…

…como a diario hace la cortesana “favorita” Claudia Sheinbaum…

…ahora, para alcanzar la meta, hay que ir más allá…

…hay que adelantarse a los deseos de el señor de Palacio.

En la nada imaginaria contienda por la candidatura guinda al gobierno de Puebla está hoy el mejor ejemplo.

¿Quién es más arrastrado? ¿Alejandro Armenta Mier? ¿Ignacio Mier Velazco?

El primero, en su papel de presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República hasta el último día de agosto ha presentado una iniciativa de ley para desaparecer de una vez por todas al INAI que estorba las corruptelas de los cuatroteros…

…y se acaba de inventar la vacilada de que la ministra presidente de la SCJN, Norma Piña, lo amenazó vía WhatsApp.

Ni siquiera Ricardo Monreal le compró a Armenta su mentira.

El segundo, quien es el pastor formal —el real vive y despacha en el Zócalo— de la indigna borregada cuatrotera en San Lázaro sacó de su manga ancha la “ideota” de una consulta popular para que “el pueblo” —que es “una entidad pluscuamperfecta, generosamente abstracta e invisible”, de acuerdo con el poeta Juan Sabines—, esto es que AMLO decida si los integrantes del Poder Judicial deben elegirse o no por votación popular, directa, dirigida y nada secreta.

¿Quién se arrastra más ante AMLO?

¿Cuál de ambos le lame mejor los pies? ¿Usted por quién vota?, como dicen en los programas de complacencias en las radiodifusoras.

Indicios

Desde ayer, el Presidente de la República debe haber enfermado de chorrillo, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por ocho de once votos la invalidez del decreto presidencial que declara asuntos de seguridad nacional las obras públicas realizadas por él. Esto es que tendrá que rendir cuentas sobre el inservible AIFA, la inconclusa refinería en Dos Bocas, el antiecológico Tren Maya, el problemático Interoceánico y prácticamente todas las que le encargó al Ejército. Los votos a favor de AMLO y sus caprichos fueron, ¿adivine usted?, sí, los de Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. * * * Y regresando a los primos Armenta Mier y Mier Velazco, aparentemente les vale lo que sucede en la entidad por la que pelean gobernar. Ellos en lo suyo, mientras buena parte de los habitantes de Puebla están a merced del mal humor de Don Goyo, como popularmente se conoce al volcán Popocatépetl. Lo dicho: a los políticos sólo les interesa lo que afecta o beneficia a los políticos. La sociedad que se rasque con sus recortadas uñas * * * Ante ooootro incendio en una de las refinerías de Pemex —ayer, nuevamente, la de Salina Cruz, Oaxaca— no faltó quien recordara que a AMLO le da por prender fuego a instalaciones de la empresa dizque productiva del Estado. * * * Inverosímil la explicación que brindó el general Luis Cresencio Sandoval sobre la adquisición de un departamento en Bosque Real al 33% de su valor real. Lo que no dijo es cuanto gastó en los terminados de la vivienda que, dijo, compró en “obra negra”. * * * Que no, que siempre sí, que Ana Gabriela Guevara, que Cúcara, que Mácara, que ella fue. Contradictorio, como siempre, AMLO dijo primero que sí, que a través de la Sedena se había apoyado a integrantes del equipo de nado artístico que trajeron de Egipto dos medallas de oro y una de bronce. Y finalmente, desdiciéndose, que no se les había suministrado apoyo porque no se habían acercado a él que es el único dador de “favores”… con los dineros que los contribuyentes pagamos al SAT. * * * Y el INE de la 4T encabezado por la sonorense Guadalupe Taddei no superó el reto. A las primeras de cambio mostró el cobre morenista al rechazar que López Obrador y sus “corcholatas” violen la legislación electoral vigente. El primero, al llamar a votar en contra de los opositores, en tanto los segundos hacen campaña más que adelantada. Muy seguramente, como ha hecho la Corte con los absurdos aprobados por el Legislativo, el órgano jurisdiccional correspondiente, esto es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a corregirle la plana a los cuatroteros que despachan en Viaducto Tlalpan y Periférico Sur. * * * Y por hoy es todo. Como siempre, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez