Marcelo y Ricardo no formarán una corriente democrática en Morena

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

No, ni Marcelo Ebrard ni Ricardo Monreal son los modernos Cuauhtémoc Cárdenas ni Porfirio Muñoz Ledo, ni piensan formar una Corriente Democrática dentro de Morena como la que encabezaron los ya históricos ex priistas previo el proceso presidencial de 1988 que fracturó al PRI y dio paso a la construcción del INE y Trife y las reglas electorales que propiciaron la alternancia del poder en México, y su democratización.

No, inconformes como están con el juego sucio que se da hoy entre los cuatro contendientes presidenciales dentro de Morena, dicen esperarán a que ocurran las elecciones del domingo 4 de junio en el Estado de México y Coahuila para reunirse todos con Mario Delgado, presidente de Morena, y establecer juntos las reglas de este proceso y de cómo se deberá dar la separación de todos ellos de los cargos que ocupan para ir a una campaña abierta que anteceda al levantamiento de las encuestas con que se pretende elegir al candidato presidencial para 2024.

Lo que sí no avalarían, reiteran desde hoy Monreal y Ebrard, es que el partido se empecine en hacer esas encuestas sin la participación de empresas especializadas en levantamientos de opinión.

Ambos, el secretario de Relaciones Exteriores y el presidente de la Junta de Coordinación Política afirman que eso sería aceptar de antemano una designación vertical del candidato, o sea, “por dedazo”.

Desde Tijuana, Baja California, Ricardo Monreal indicó que en estas condiciones, lo que sigue es fijar las reglas de la convocatoria para la designación de la candidatura presidencial del partido, así como para garantizar la equidad en la contienda interna.

“La idea es que, ahora que termine el proceso el 4 de junio en el Estado de México y en Coahuila, nos podamos reunir de inmediato con el Presidente, para ver este tipo de cosas sobre la separación del cargo de los que así decidan participar”.

Reiteró que se mantendrá en Morena y que se someterá a las reglas que establezca el partido salvo que se decida que Morena haría la encuesta para lanzar al candidato presidencial.

“…si sólo el partido organiza, levanta y “canta” los resultados de la encuesta “yo le pensaría para participar”.

Diferente será, indicó, si se incluye la separación del cargo público de quienes hemos decidido contender por la candidatura presidencial; si se aplica una batería de encuestas externas (él propone sean 5 realizadas por igual número de empresas especializadas y reconocidas), y que Morena se mantenga al margen de eso; y si se establecen reglas equitativas para todos los aspirantes.

Si todo eso se cumple, subrayó, el se mantendrá dentro del proceso interno.

“Y si los resultados no son favorables, también honraré mi participación y haré mi trabajo por convencer al mayor número de militantes y simpatizantes de Morena en la interna”, dijo.

Explicó que busca suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador porque tienen la capacidad para enfrentar los grandes retos de México, “y porque quiero a mi país, porque me siento capacitado para gobernar bien, suceder al Presidente de la República y profundizar la vida democrática y la transformación de las instituciones”.

“Yo voy a ganar”: Ebrard

A su vez, el canciller Ebrard dijo confiar en que “no habrá dedazo” en la elección del candidato presidencial de Morena para la elección de 2024.

Urge, agregó, establecer ya las reglas internas de esta contienda para evitar la “guerra sucia” como la que ya está ocurriendo en redes sociales.

“Nos corresponde a nosotros, y especialmente al partido, reunirnos y decir ‘oigan, no se vale esto’… ‘tampoco se vale la guerra sucia en las redes’ como la que están haciendo; y todas esas cosas que no se valen”, comentó.

Agregó:

“No es un ánimo estar en litigios… y estarse quejando, sino proteger el prestigio de Morena.

“El valor superior a proteger es la integridad y la moral o la calidad ética de nuestro movimiento. Por eso nos preocupa y qué bueno que ya nos llamaron pues para que nos diga (el partido) esto no y esto sí, está bien”, indicó

Insistió de igual manera en reclamar que los gobernadores surgidos de Morena respeten el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador para mantenerse lejos de la contienda

“¿Qué nos está diciendo? Pues no se metan ustedes a querer inclinar la balanza. Ya hay por ahí excepciones, pero ya lo dije yo el otro día, de decir pues parece que son coordinadores de campaña.

“Ahora, está bien, si tú quieres coordinar la campaña de alguien, va, pero no puedes ser el gobernador; el gobernador representa a todos ¿no? Eso no nada más está en la ley, está en la Constitución”, sostuvo.

Respecto de la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no habrá “dedazo” Ebrard subrayó su confianza en que se elegirá mediante encuestas.

“Yo llevo 23 años trabajando con él o siendo compañeros porque a veces él no tenía trabajo y yo tampoco, entonces, o andábamos perseguidos ¿no? Por eso un día me dijo ‘tú eres mi carnal’, y yo le dije ‘yo soy tu hermano, tú me hablas cuando tú me necesites’”, recordó

El canciller dijo que desde este contexto su relación con el mandatario no es de subordinación, sino que su relación política va más allá de eso.

“Nunca me ha mentido, entonces yo sí le creo porque pues qué necesidad tendría de decir eso”, dijo.

