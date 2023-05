Alejandra todavía confía en ganar

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Dos encuestas realizadas por empresas no muy confiables que reducen la diferencia entre Delfina Gómez y Alejandra Del Moral, alegraron el campamento de la candidata de la alianza Va por México que confía en disminuir y rebasar esa diferencia con la abanderada de Morena.

Y es que desde que iniciaron las campañas en el Estado de México los números de diversas encuestas establecían veinte y hasta más puntos de diferencia entre la candidata de Morena y la de Va por México y hasta se jactó de ello Delfina en los dos debates.

Emparejar los números parece una tarea difícil y más con el tiempo corriendo, aunque surgieron signos que atraen la atención de los analistas.

Durante el segundo debate y sabiendo los resultados de una encuesta realizada por el diario El Heraldo de México, donde se acorta la diferencia y establecen que son doce los puntos entre la aventajada abanderada de Morena y la del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, Alejandra Del Moral soltó la versión de que ya alcanzaron a Delfina y pronto la rebasarán.

Aunque no mostró cifras de ninguna clase, la priista se encuentra consciente de que Morena ha desplegado diez mil operadores traídos de diferentes estados y otros prestados por algunos sindicatos para promover el voto en favor de Delfina, lo que hace sospechar que ya no hay tanta euforia sobre el virtual triunfo de la ex alcaldesa de Texcoco.

Sin embargo, otra casa encuestadora Massive Caller reveló otra encuesta en la que establece una menor diferencia entre Delfina y Alejandra, con cuatro puntos de ventaja para la primera de ellas.

La nueva estrategia de los asesores de Delfina, especialmente diseñada por Horacio Duarte, es tendiente a no hacer declaraciones estridentes y no aceptar ninguna clase de entrevista libre, solamente aquellas que son pagadas en algunos programas de televisión y donde se pactan las preguntas.

La protección en torno a Delfina se multiplicó después del segundo debate, aunque la candidata de Morena se vio menos insegura, ya que decidió no caer en las provocaciones de Alejandra y prefirió dejar pasar las puyas de la priista.

Lo que dejó en claro el segundo debate es que no sirvió de mucho para mostrar las aptitudes y estrategias de una y otra, ya que fue soso y aburrido.

Delfina tiene un rostro compungido, apesadumbrado que delata que la campaña le está cobrando facturas y que se encuentra preocupada ante otros signos que no son tan alentadores como los de un inicio.

Alejandra, por su parte, muestra una falsa sonrisa y emite señales de triunfalismo que están alejadas de reflejar la verdad de lo que sucede en el Estado de México.

La realidad es que faltan doce días para la elección y nueve de campañas políticas, en las que será difícil que las distancias se acorten si es que siguen siendo de dos dígitos.

Los estrategas de una y otra se preparan para el “día D”, cuando los votantes del Estado de México salgan y voten a favor de la que se convertirá en la primera gobernadora de la entidad más poblada del país.

******

Dos mil seguidores veracruzanos de Morena fueron enviados como operadores políticos al Estado de México por el gobernador Cuitláhuac García, quien aprovechó para usar a algunos de ellos en el mitin-plantón en la Suprema Corte de Justicia, donde dramatizaron sus injurias en contra de los ministros. Eric Patrocinio Cisneros, secretario de Gobierno es quien ejecuta la estrategia… La fase 3 del semáforo amarillo se mantiene en los alrededores del volcán Popocatépetl que continúa emitiendo ceniza en los estados vecinos, incluida la CDMX, Puebla, Tlaxcala y hasta Morelos.

ramonzurita44@hotmail.com